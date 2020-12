Opozorilna stavka v mariborski A&E Europe: nezadovoljni z odnosom lastnikov

V mariborski družbi A&E Europe, ki se ukvarja z izdelavo industrijskega sukanca, bodo zaposleni v ponedeljek izvedeli opozorilno stavko, ki bo potekala med 10. in 12. uro. Kot so sporočili s Konfederacije slovenskih sindikatov (KSS), so se za stavko odločili zaradi "odnosa podjetja do zaposlenih in splošnega nezadovoljstva".

Podpredsednik sindikata David Ažnoh je za STA pojasnil, da se je s stavko strinjalo okrog 70 odstotkov od 170 zaposlenih, vendar pa jih bo v ponedeljek tudi veliko na dopustu, zato večjega učinka na delo podjetja ne pričakuje. Bodo pa v nadaljevanju po njegovih besedah stopnjevali stavkovne aktivnosti. Konfederacija slovenskih sindikatov je, kot so sporočili, sicer v dobrem letu in pol delovanja v tem mariborskem podjetju naredila vse za ureditev razmer v socialnem dialogu, a žal neuspešno. Do pravega socialnega dialoga, v katerem bi se stvari urejale, žal ni prišlo. icon-expand Delavci menijo, da v podjetju pogrešajo socialni dialog in komunikacijo z vodilnimi. FOTO: Shutterstock "Že sama komunikacija s podjetjem je zelo težavna, saj poteka večinoma preko s strani podjetja pooblaščene odvetniške družbe, direktor podjetja je v Nemčiji, lastniki pa v ZDA. Zaposleni so že dolgo nezadovoljni z odnosom do njih, zato so se določili za stavko, ki jo zaradi epidemije prelagajo že nekaj časa," so navedli. Povod za stavko je bila višina božičnice, ki je dosegla 250 evrov, kar je po oceni sindikata premalo glede na delo v epidemiji in dobre poslovne rezultate.