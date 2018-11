Opozorilna stavka v treh družbah Sija na Ravnah na Koroškem: zahtevajo dvig plač in božičnico

V družbi Sij Ravne Systems sindikat zahteva, da se najnižje osnovne bruto plače s 1. decembrom izenačijo z minimalnimi plačami in da se najkasneje do 1. februarja 2019 vse plače dodatno dvignejo za najmanj pet odstotkov.

Sindikat Skei danes med 13. in 15. uro organizira opozorilno stavko. V koroški regijski organizaciji Sindikata kovinske in elektroindustrije Slovenije (Skei) so prepričani, da dobro poslovanje podjetij omogoča delodajalcem, da delavcem namenijo boljše plačilo.