Gospodarstvo

Opozorilo iz Bruslja: slovenski proračunski načrt v neskladju?

Strasbourg, 25. 11. 2025 15.43 | Posodobljeno pred 6 urami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
A.K. , STA
Komentarji
19

Slovenski proračunski načrt za leto 2026 bi lahko bil v neskladju z evropskimi javnofinančnimi pravili, je ob objavi jesenskega svežnja dokumentov evropskega semestra opozorila Evropska komisija. Slovenske oblasti je pozvala, naj v okviru proračunskega postopka sprejmejo ustrezne ukrepe, da bo njena fiskalna politika skladna s pravili.

Bruselj je ocenil, da bi lahko bil osnutek proračunskega načrta Slovenije za prihodnje leto v neskladju z njenim srednjeročnim fiskalno-strukturnim načrtom za obdobje 2025-28. V skladu s tem mora Slovenija rast očiščenih javnofinančnih izdatkov omejiti na 4,5 odstotka na leto. Letos bo lahko rast znašala največ 5,6 odstotka, leta 2026 pa 4,4 odstotka. Kumulativna rast izdatkov pa lahko glede na leto 2023 letos znaša 12,1 odstotka, leta 2026 pa 17 odstotkov.

Finance
Finance FOTO: Shutterstock

Glede na pretekli teden objavljeno jesensko gospodarsko napoved komisije, ki upošteva osnutek proračunskega načrta, bo kumulativna rast slovenskih očiščenih javnofinančnih izdatkov prihodnje leto znašala 19 odstotkov, kar pomeni odstopanje v višini 0,8 odstotne točke bruto domačega proizvoda (BDP). Ob upoštevanju odstopne klavzule, namenjene zvišanju obrambnih izdatkov, pa bo odstopanje znašalo 0,2 odstotne točke BDP.

Pot gibanja očiščenih javnofinančnih izdatkov je v novem okviru ekonomskega upravljanja EU edini kazalnik za spremljanje upoštevanja fiskalnih pravil unije. Gre za javnofinančne izdatke brez izdatkov za obresti, diskrecijskih ukrepov na strani prihodkov, izdatkov v okviru porabe sredstev EU, ciklično povečanih izdatkov za nadomestila brezposelnim ter enkratnih in drugih začasnih ukrepov.

Komisija je ob tem slovenske oblasti pozvala, naj v okviru nacionalnega proračunskega postopka sprejmejo ustrezne ukrepe, da bo fiskalna politika Slovenije v prihodnjem letu v skladu s srednjeročnim načrtom, ki ga je Svet EU potrdil v začetku leta.

Osnutke proračunskih načrtov za prihodnje leto je Bruselj ocenil v okviru jesenskega svežnja evropskega semestra, ki je namenjen usklajevanju ekonomskih in javnofinančnih politik v EU. Z objavo jesenskega svežnja dokumentov se je začel tudi nov letni cikel izvajanja evropskega semestra.

bruselj finančni načrt slovenija
KOMENTARJI (19)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
zmerni pesimist
25. 11. 2025 21.56
+1
A so kaj drugega pričakovali saj imamo vendar goloba
ODGOVORI
1 0
Minifa
25. 11. 2025 21.53
+1
Božičnica ob veliki luknji v proračunu milijardi in pol in za naslednje leto kar pet..To je to..)) Gotofi smo..Samo ta mesec 800 milijonov pufa..Halo Golob a si NOR..??
ODGOVORI
2 1
Rudar1
25. 11. 2025 21.49
Dobimo nove obdavčitve, gospodarstvo se bo zato še bolj skrčilo. Golobov gospodarski vrtiljak pa se lepo vrti naprej-NAVZDOL
ODGOVORI
0 0
Barikus
25. 11. 2025 21.15
+0
Kar ni pogodu uradnikom v Bruslju, so božičnice v javnem sektorju, če tega ne bi bilo se Bruselj sploh ne bi oglasil. Če bi še več dali za Ukrajino bi bilo pa OK. Banda Bruseljska pokvarjena !!!
ODGOVORI
1 1
9876543
25. 11. 2025 21.44
Problem je prevelik primanjkljaj - prevelik proračun glede na BDP. Kljub vsem izdanim obveznicam so porabili preveč. Največji problem je, da od EU milijard niso počrpali nič, ker niso spravili skupaj nobenega programa, vse, kar je, je že od prejšnjih vlad.
ODGOVORI
0 0
Rookoko
25. 11. 2025 21.04
-1
Ni panike, bodo še malo obdavčili delo, nepremičnine, hrano itd
ODGOVORI
0 1
kakorkoliže
25. 11. 2025 20.25
+2
Banda lopovska vas pufa in zapravlja vaš denar.
ODGOVORI
3 1
sektor1
25. 11. 2025 20.23
Ah kje, pr nas pa ne. :)
ODGOVORI
0 0
branko-r
25. 11. 2025 17.31
+7
spet ena golobova laž rad bi slišal vsaj eno resnico ki jo je on izrekel
ODGOVORI
8 1
LevoDesniPles
25. 11. 2025 17.43
+6
pred volitvami je obljubil da bo oskubil slehernega slovenceljna XD
ODGOVORI
7 1
vlahov
25. 11. 2025 17.17
+4
Janša je malo boljši v gospodarstvu .
ODGOVORI
9 5
borjac
25. 11. 2025 16.47
+11
"Opozorilo iz Bruslja: slovenski proračunski načrt v neskladju??" , kako rešiti ta problem , navodilo Uršule iz Eu , takoj nakazati Ukrajinskim lopovom 200 milijonov evrov , in vse bo OK .
ODGOVORI
13 2
branko-r
25. 11. 2025 17.32
+5
pa še toliko Palestini in vzeti dodatnih nekaj tisoč migrantov in bo vse rešeno
ODGOVORI
6 1
JApajaDAja
25. 11. 2025 16.36
+8
bdp raste-standard slo naroda pa pada......
ODGOVORI
9 1
Slovener
25. 11. 2025 16.01
+3
To pa že ni možno !
ODGOVORI
3 0
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
