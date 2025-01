Opozorilo vsem, ki 'stegujejo prste po žlahtnem zemljišču'

"Samo podjetje ima naročil za štiri mesece vnaprej, likvidacijski upravitelj pa je v zadnjem tednu zavrnil vsaj dve naročili, eno v vrednosti 42.000 evrov. Zakaj? To samo on ve," je še opozoril.

Prav ta faktor, je pojasnil, je na Škofjeloškem zelo prisoten in tudi zato so tamkajšnji obrtniki in podjetniki pripravljeni dobavljati pri CSS, da bi podjetje preživelo in delalo z dobičkom. Še več, vse, kar bodo naročili v letošnjem letu, so pripravljeni pokriti z avansom, hkrati pa so podjetju pripravljeni priznati tudi višje stroške obratovanja.

"To je primer izčrpavanja podjetja, to je primer slabega vodenja s strani direktorja," je predsednik Območne obrtne zbornice (OOZ) Škofja Loka Marko Lotrič z nekaj besedami povzel, zakaj se je invalidsko podjetje znašlo tam, kjer se je – na pragu likvidacije. Prepričan je, da ga je mogoče rešiti. "Podjetje CSS ima možnost ne samo preživetja, ampak tudi razvoja na tej lokaciji," je poudaril in pojasnil, da so po eni strani v OOZ prepričani, da lahko k temu pripomorejo že samo s svojimi naročili, po drugi strani pa ne gre zanemariti niti človeškega faktorja. "V tem podjetju delajo naši sosedje, naši sovaščani, naši sokrajani. In za te ljudi je pač treba poskrbeti," je dejal.

Ker so pripravljeni pomagati, so toliko težje požrli izjavo ministra za finance Klemna Boštjančiča o politikantstvu. "Izrabljati to usodo za politikanstvo in ideje, da bi država metala denar ali pa SDH ali pa kdo drug v nekaj, kar na dolgi rok nima perspektive, s tem se pa pač ne morem strinjati," je dejal.

Lotrič je tudi pojasnil, pod kakšnimi pogoji so – v primeru, da SDH ne bo našel direktorja – v OOZ pripravljeni prevzeti vodenje podjetja. "Obstajata dva pogoja. Prvi je, da direktor Uroš Zarnik oziroma zdaj upravitelj odstopi, in drugi, da SDH prekvalificira to portfeljsko naložbo v strateško naložbo. Ko to izpolni, sta OOZ in sindikat (Sindikat obrti in podjetništva, SOPS - op. a.) pripravljena vložiti v podjetje 20 tisoč evrov," je dejal. In dodal: "V kolikor SDH ne uspe najti direktorja za poslovanje, mi s svojimi kadri, predvsem mladimi upokojenimi direktorji, lahko ponudimo strokovno vodenje tega podjetja."

Poudaril je tudi, da selitev ne pride v poštev. "Ti ljudje so invalidi, niso v stanju se voziti na druge lokacije. To je lokacija, ki mora ostati." Tudi o tem je tekla beseda na sestanku z obrtniki in podjetniki, na katerem so iskali rešitev za CSS. Župani Škofje Loke in okoliških občin so omenili, da bi lahko zemljišče zaščitili, če bi ga SDH poskušal prodati, je povedal Lotrič. "Jasno je bilo povedano, da pozor vsem tistim, ki stegujejo prste po zemljišču, ki seveda je žlahtno zemljišče sredi Stare Loke, 4000 m2 veliko. Župan Škofje Loke Tine Radinja je povedal, da v vsakem primeru bodo uveljavljali predkupno pravico, ostali trije župani Škofjeloškega pa so pristavili, da bodo finančno pomagali pri odkupu."

Zanimivo, na sredin sestanek, na katerem so okoliški podjetniki iskali rešitve, kako bi lahko pomagali podjetju CSS, v katerem je zaposlenih več kot 40 ljudi, od tega 19 invalidov, ni bilo 98-odstotnega lastnika podjetja, predstavnikov SDH, ki ga vodi Žiga Debeljak, kot tudi ne likvidacijskega upravitelja in nekdanjega direktorja Uroša Zarnika. Ne samo to, nekdanji direktor je med sestankom v svoji tovarni sprejel kupce, ki so se zanimali za nakup tudi 150 tisoč evrov vrednih strojev CNC.

Spomnimo, po sestanku je minister za delo Luka Mesec sporočil, da bo zaustavil likvidacijo.