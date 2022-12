Osem najbogatejših ostalo brez 375 milijard evrov

Krivci za nesrečo bogatašev? Zgodovinska inflacija, naraščajoče obrestne mere in vse večji strah pred recesijo, zaradi česar strmo pada vrednost delnic njihovih podjetij.

Neto premoženje izvršnega direktorja Tesle Elona Muska se je zmanjšalo za osupljivih 132 milijard evrov, kar je njegovo premoženje zmanjšalo na 122 milijard dolarjev do torkovega zaprtja borze, poroča Business Insider.

Vse skupaj je predvsem odraz močnega, okoli 70-odstotnega padca vrednosti Teslinih delnic. V turbulentnih časih naj bi se številni vlagatelji odločili, da delnice tehnoloških velikanov zamenjajo za varnejša sredstva, prav tako pa ne manjka skrbi, da se Musk preveč posveča Twitterju, pa tudi, da bo morebitna gospodarska recesija prizadela rast tega avtomobilskega proizvajalca.

Medtem se je premoženje ustanovitelja Amazona Jeffa Bezosa zmanjšalo za 80 milijard evrov, soustanoviteljev Alphabeta Larryja Paga in Sergeyja Brina pa za 86 milijard evrov. Neto premoženje soustanovitelja Microsofta Billa Gatesa je prav tako padlo za 27 milijard evrov, medtem ko je nekdanji izvršni direktor Steve Ballmer utrpel izgubo v višini 20 milijard evrov.

Tudi soustanovitelj Oracla in investitor Tesle Larry Ellison ima nekoliko lažjo denarnico, za 16 milijard evrov, še najbolje jo je odnesel Warren Buffett, ki je izgubil le slabe tri milijarde evrov.

Večina krčenja premoženja gre na račun močnega padanja tehnoloških delnic v letošnjem letu. Amazonove delnice so prepolovile svojo vrednost, delnice Alphabeta so padle za 40 odstotkov, Microsofta za 29 in Oracla za osem odstotkov.

Dodatno je na težave vplivalo zvišanje obrestnih mer s skoraj nič marca na več kot štiri odstotke danes. FED je s tem odgovarjal na inflacijo, ki je v ZDA dosegla najvišjo raven v zadnjih 40 letih.

Zaradi višjih obrestnih mer je izposojanje dražje, kar običajno ohlaja povpraševanje in zmanjšuje pritisk na rast cen. Vendar pa situacija tudi povečuje donose iz varčevalnih računov in obveznic, kar povečuje njihovo privlačnost v primerjavi z bolj tveganimi sredstvi, kot so delnice.

Predvsem se tehnološke delnice v veliki meri vrednoti glede na njihove potencialne prihodnje denarne tokove, s čimer pa hitro postanejo manj zanimive za vlagatelje, ko napovedi kažejo, da se bo zmanjšalo povpraševanje, rast dobička pa upočasnila, še razlagajo analitiki.