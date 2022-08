Oskrba in prenos plina do Slovenije potekata nemoteno

Agencija za energijo je 11. julija s sprožitvijo prve faze načrta za izredne razmere pri oskrbi s plinom opozorila javnost, zlasti odjemalce zemeljskega plina, da bi lahko v prihodnje v primeru nižjega pretoka plina iz Rusije nastopile tudi motnje pri oskrbi s tem energentom. Vse odjemalce zemeljskega plina je zato preventivno pozvala k racionalni rabi.

Kot so zdaj v objavi na svoji spletni strani spomnili v agenciji, se EU po navedbah Evropske komisije sooča s tveganjem nadaljnjih prekinitev dobave plina iz Rusije. "Tveganje in stroške za Evropo v primeru nadaljnjih motenj oskrbe ali popolne prekinitve dobave lahko s prostovoljnim znižanjem porabe v naslednjih mesecih zmanjšamo in tako okrepimo evropsko energetsko odpornost," so navedli v agenciji.

'To zimo v Sloveniji ne bo redukcij pri oskrbi gospodinjstev s plinom'

Svet EU je zato prejšnji teden sprejel uredbo o usklajenih ukrepih za zmanjšano porabo plina v obdobju od 1. avgusta do 31. marca 2023 za 15 odstotkov glede na porabo zadnjih petih let. V Bruslju so ob tem pojasnili, da bo EU tudi v primeru uporabe vseh izjem v okviru dogovora o zmanjšanju porabe plina varno preživela povprečno zimo. Da v Sloveniji to zimo ne bo redukcij pri oskrbi gospodinjstev s plinom, je prejšnji teden zagotovil tudi minister za infrastrukturo Bojan Kumer in dodal, da bi moralo veliko stvari iti po zlu, da bi prišlo do motenj pri oskrbi s plinom.