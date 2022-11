'Osnutek zakona za pomoč gospodarstvu v energetski krizi trenutno nesprejemljiv'

Predsednik Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije (OZS) Blaž Cvar je predstavil stališča zbornice glede Zakona o pomoči gospodarstvu in Zakona o dohodnini. "V četrtek se bo potrjeval osnutek zakona za pomoč gospodarstvu v energetski krizi. Trenutno ocenjujemo, da je osnutek nesprejemljiv," je predstavil stališče zbornice. Uredba, ki velja od meseca septembra in določa subvencijo za male poslovne odjemalce, bi morala namreč po njihovem mnenju zajeti večje število podjetij, njena veljavnost pa bi se morala podaljšati.

"Vlada je prvotni predlog, ki določa mejo pri 35.000 evrih prometa, zvišala na 50.000 evrov, tako da se lahko z zadnjimi spremembami v Zakonu o dohodnini strinjamo. To je namreč ustrezna rešitev za obrtnike, ki jih mi zastopamo in ki se večinoma nanašajo na izumirajoče poklice," pa je Cvar dejal glede Zakona o dohodnini. Z njim so soglašali tudi ostali člani upravnega odbora OZS.

Burno debato med člani upravnega odbora je spodbudil osnutek Zakona o pomoči gospodarstvu za omilitev posledic energetske krize. Do ukrepov za pomoč gospodarstvu je bil na primer kritičen predsednik Območno obrtne-podjetniške zbornice Maribor Marko Gorjak, ki je navedel nemške medije, ki da poročajo, da bodo nemška podjetja plačevala 130 evrov na megavat. "Pri nas smo pri sedanjih preračunih na približno 320 evrov za megavat. To pa pomeni neposredno izgubo konkurenčne prednosti na evropskem trgu. Ko nimamo zagotovljenih zakupov, ko niti dobavitelji nimajo zagotovljenih zakupov, ne poznamo referenčne cene, o kateri se pogovarjamo," je opozoril.

Skrb, da ukrepi ne bodo zadostni

Ob tem je dodal, da bodo morali tudi sami zavzeti trdno stališče in se ostro postaviti glede tega: "Ne samo elektrika, podražili so se tudi drugi energenti. Če tega ne bomo storili, bo do februarja prihodnje leto ogromno podjetij nelikvidnih." Ob tem je dodal, da ne vedo tudi tega, kako jih bo prizadel dvig plač v prihodnjem letu. "Likvidnost podjetij bo v vsakem primeru veliko slabša. Če pa podjetje ne bo likvidno, ne bo moglo priti do subvencije," je prepričan.