OTP banko bo vodil Andras Hamori

Andras Hamori se bo banki pridružil predvidoma maja 2025 in bo do nastopa funkcije predsednika uprave in prejema regulatornih soglasij opravljal funkcijo prokurista banke, so zapisali v sporočilu.

Poudaril je, da je OTP banka Slovenija ena največjih in najpomembnejših članic Skupine OTP. Hamori je v preteklih petih letih vodil področje poslovanja s prebivalstvom banke ING v Avstriji in Avstraliji in nadzorni svet po Bertalanovih besedah pričakuje, da bo ob nadaljnji pospešeni digitalizaciji OTP banke še okrepil poslovanje, usmerjeno k strankam.

Hamori je izpostavil, da ima OTP banka močan položaj na slovenskem trgu in trdne temelje. "Prizadeval si bom, da bomo na tej osnovi gradili še naprej, pri čemer bodo naše stranke v središču vsega, kar počnemo. S storitvami po njihovi meri, podprtimi s sodobno digitalno tehnologijo, bomo še poglobili odnose tako z njimi kot širšo skupnostjo ter jim zagotavljali dodano vrednost," je dejal.

Kot pravijo v OTP banki, je Hamori menedžer, usmerjen v razvoj poslovanja in k rezultatom, in ima bogate izkušnje na področju digitalne transformacije na mednarodnih trgih. Magister ekonomije z univerze v Budimpešti je nazadnje vodil področje poslovanja s prebivalstvom banke ING v Avstraliji, pred tem je bil član uprav in izvršni direktor bank ING v Avstriji, Sberbank Evropa, ZUNO Bank, Raiffeisen Bank International in GE Money.