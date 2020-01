OTP po prevzemu SKB banke načrtuje nadaljnjo širitev v Sloveniji

Madžarska bančna skupina OTP po nakupu SKB banke načrtuje nadaljnjo širitev na slovenskem trgu. Rasti želi tako organsko kot prek novih prevzemov, ko se bo za to pokazala priložnost. Za zdaj sicer nimajo ambicij povečevanja števila poslovalnic, razmišljajo pa o nadaljnji spremembi modela poslovalnic.

Prvi mož OTP banke Sandor Csanyi je ob predstavitvi novega lastnika SKB banke - OTP je banko lani kupila od francoske skupine Societe Generale, četrta največja slovenska banka pa je del skupine OTP od sredine lanskega decembra - povedal, da je bil prihod na slovenski trg "dolgoletna želja" ene večjih bančnih skupin na območju jugovzhodne in vzhodne Evrope. Eden najmočnejših madžarskih gospodarstvenikov je razkril, da so pred leti poskusili z nakupom Nove KBM v privatizacijskem postopku, v igri so bili tudi za nakup Abanke od države, uspeli pa so z SKB banko, ki je po njegovem prepričanju ena boljših bank na trgu. Banka bi lahko dosegla 25- do 30-odstotni tržni delež Tako kot v drugih primerih v regiji, ko so kupili banke od Societe Generale, so tudi v Sloveniji po njegovih besedah dobili dobro banko z dobrim vodstvom in organizacijo. Od podpisa pogodbe o nakupu so, tako Csanyi, v SKB kljub dokončevanju prevzemnih postopkov delali trdo in celo povečali tržni delež. Csanyi verjame, da se SKB lahko z organsko rastjo dvigne s trenutnega četrtega mesta na trgu, se pa zanimajo tudi za nakup kakšne druge banke, ko se bo za to pokazala priložnost. Natančnih načrtov, koliko bank v Sloveniji bi radi kupili, nimajo, je pa Csanyi ocenil, da bi na tako majhnem bančnem trgu, kot je slovenski, banka lahko dosegla od 25- do 30-odstotni tržni delež. V letu 2018 je bil sicer njen tržni delež po bilančni vsoti osemodstoten, tržni delež NLB kot največje banke v državi pa je dosegel skoraj 23 odstotkov.

Sandor Csanyi in Anita Stojčevska FOTO: Bobo

Inovativnost pri novih tehnologijah Csanyi je zatrdil, da bi bili radi aktivni tako pri poslovanju s podjetji in prebivalstvom, inovativni pa so tudi pri novih tehnologijah in rešitvah, ki bi jih radi uvedli tudi na slovenskem trgu ter bili pri tem vodilni. OTP je po njegovih besedah zelo aktivna tudi pri projektnem financiranju, in tako bo tudi v Sloveniji. V povezavi s tem je potrdil, da bo nepremičninsko investicijsko podjetje v okviru skupine vložilo v zasebni del projekta Emonika na območju ljubljanske železniške postaje. Upa, da se bo investicija v projekt, ki je zaradi različnih zapletov neuresničen že več kot desetletje, začela že letos. Lahko bi vložili tudi v javne infrastrukturne projekte, če se bo za to pokazala priložnost, je dodal Csanyi. Celoletni rezultati naj bi bili zelo dobri SKB vodita Anita Stojčevska kot glavna izvršna direktorica inVojka Ravbar kot njena namestnica. Stojčevska je poudarila, da je skupina OTP strateška lastnica z dolgoročno vizijo razvoja, ki bo banki omogočala uresničevanje strategije na trgu. SKB je po vključitvi v skupino OTP ohranila ime, spremenila pa je logotip in svoje barve."Novi lastnik bo banki omogočil stabilnost, dolgoročno rast in uspešno poslovanje,"je prepričana. Celoletnih rezultatov za leto 2019 še ne sme komentirati, je pa ocenila, da bodo zelo dobri, še posebej glede na trenutno obdobje nizkih obrestnih mer in še vedno močno konkurenco na trgu ter v luči ukrepov Banke Slovenije pri potrošniških in stanovanjskih posojilih. SKB sicer po besedah Stojčevske pri posojilih dosega okoli 10-odstoten delež, pri stanovanjskih pa skoraj 14-odstotnega. Pri denarnih vlogah je medtem delež okoli devetih odstotkov. Pomemben igralec na trgu je tudi SKB Leasing, kjer je močan igralec tudi OTP.

SKB banka FOTO: Bobo