Otvoritev pitnika termalne vode, katere blagodejne lastnosti so cenili že Rimljani

"Kdor je videl, kako okrepljeni, poživljeni, da tako rekoč pomlajeni, so šibki starčki kar najbolj vedro in veselo razpoloženi hvaležno zapuščali to kopališče, bo zatrdno znal obzirno ceniti učinke vrelca." To je v zdraviliškem vodniku leta 1850 o dobrnski termalni vodi zapisal zdravnik dr. Kottowitz. V njem je že takrat opisal zdravilne lastnosti termalne vode in poročal o nenavadnih ozdravljenjih ljudi v toplicah na Dobrni. Tam so odprli prav poseben pitnik termalne vode. Tako lahko odslej obiskovalci tamkajšnjega parka 'tekoče zdravje' natočijo v kozarce.

Na Dobrni so otvorili novo pridobitev, s katero želi zdraviliški kraj z bogato zgodovino privabiti še kakšnega gosta. Pitnik termalne vode je v paviljonu v Zdraviliškem parku, ki ga je leta 1820 zasnoval grof Franc Dienersberški. V pitniku so na voljo štiri pipe, po katerih tečejo naravna termalna voda, ohlajena termalna voda, rahlo gazirana ohlajena termalna voda in gazirana ohlajena termalna voda. Pitnik so odprli ob 619-letnici njene uporabe v organizaciji Term Dobrna, častni gost pa je bil gospodarski minister Matjaž Han.

icon-expand Pitnik termalne vode na Dobrni FOTO: Terme Dobra

Dobrnsko termalno vodo poznali že Kelti in Rimljani Dobrno in njeno termalno vodo so poznali že Kelti in Rimljani, pisno pa se terme in termalni vrelec prvič omenjata leta 1403. Voda s stalno temperaturo 36,5 stopinje Celzija ob izviru je brez barve, vonja in z zelo blagim grenkim okusom. Kot so ob otvoritvi pitnika spomnili v Termah Dobrna, se vse od prvih najdb dobrnska termalna voda uporablja v zdravstvene namene za zdravljenje različnih obolenj ter izboljšanja celotne psihofizične sposobnosti ljudi. Od leta 1542 pa se termalna voda uporablja kot sredstvo pri zdravljenju ginekoloških in uroloških obolenj, revmatičnih in revmatizmu sorodnih obolenj ter zdravljenju bolezni in poškodb gibalnega sistema.

icon-expand FOTO: Terme Dobra icon-chevron-left icon-chevron-right