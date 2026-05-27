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Gospodarstvo

OZS: Koalicijska pogodba vrača upanje gospodarstvu

Ljubljana , 27. 05. 2026 15.49 pred 29 dnevi 2 min branja 29

Avtor:
A.K. STA
Čestitke Janezu Janši ob izvolitvi

Koalicijska pogodba prinaša izrazit razvojni potencial in dolgo pričakovane spremembe ter s tem vrača upanje slovenskemu gospodarstvu, ocenjujejo v Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije (OZS). Negativi odzivi nanjo jih čudijo, saj so prepričani, da bodo imeli od razbremenitve gospodarstva neposredne koristi tudi zaposleni.

Kot so po današnji seji upravnega odbora OZS, na kateri so člani razpravljali tudi o oblikovanju nove vlade in vsebini koalicijske pogodbe, sporočili iz zbornice, je koalicijska pogodba po njihovih ocenah vsekakor ustrezno zastavljena.

"Še posebej spodbudno je dejstvo, da so v njej jasno nakazane rešitve za številne ključne zahteve slovenske obrti in podjetništva. Člani upravnega odbora so zato enotni v prepričanju, da bo slovensko drobno gospodarstvo po dolgem času lahko znova zadihalo s polnimi pljuči in v celoti razvilo svoje potenciale," so poudarili.

Predsednik OZS Blaž Cvar je izpostavil usmeritve za razbremenitev gospodarstva, zmanjševanje administrativnih bremen in izboljšanje konkurenčnosti slovenskega poslovnega okolja. V zbornici posebej pozdravljajo tudi napovedane spremembe na področju bolniških odsotnosti. "Glede prihodnjega sodelovanja z novo vladno ekipo smo optimistični, saj so naši argumenti očitno naleteli na plodna tla," je dejal.

Blaž Cvar
Blaž Cvar
FOTO: 24UR

Predlagani ukrepi so po mnenju OZS v korist zaposlenim v gospodarstvu in vsem ljudem. "Zato nas malce čudijo trenutni precej burni odzivi sindikatov. Prepričani smo, da so zastavljena izhodišča ključni temelj za nujne premike, ki jih slovenski obrtniki čakajo že vrsto let," je povedal.

Generalni direktor OZS Danijel Lamperger je izrazil zadovoljstvo, da gospodarstvo po dolgem času dobiva konkretne signale, da se bodo glavne težave podjetij začele sistemsko reševati.

"Kombinacija napovedanega interventnega zakona in vsebina v koalicijski pogodbi kaže na to, da prihajajoča oblast razume, da brez močnega gospodarstva ni razvoja države. Gre za pomembne in pozitivne signale obrtnikom in podjetnikom, ki že vrsto let opozarjajo na previsoke obremenitve, administrativne ovire in pomanjkanje razvojnih spodbud," je dejal.

Posebej je pozdravil napovedano ureditev področja regresnih zahtevkov za nesreče pri delu v interventnem zakonu. "Če bodo napovedani ukrepi tudi ustrezno implementirani, lahko govorimo o pomembnem premiku v odnosu države do gospodarstva," je povedal.

"Slovenski obrtniki in podjetniki smo v zadnjih letih nosili vedno večje breme, medtem ko smo poslušali, da smo problem, ne pa rešitev. Če bi dobili še eno takšno vlado, kot je bila odhajajoča, bi se velik del malega gospodarstva preprosto zlomil," je dodal podpredsednik OZS Peter Pišek.

Stranke SDS, Demokrati ter NSi, SLS in Fokus so koalicijsko pogodbo podpisale v četrtek. Prvak SDS in mandatar Janez Janša je po podpisu ocenil, da lahko s tem programom Slovenijo dvignejo iz "zaostankov, birokratskega močvirja in pretirane centralizacije". 

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KOMENTARJI29

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Kameleon Kiddo
28. 05. 2026 13.19
Problem ni, da je gospodarstvo preveč obremenjeno, ampak da se vedno znova išče razbremenitev podjetij na račun delavcev in javnega sistema — brez zagotovil, da bodo koristi sploh šle ljudem.” to se bo videlo sele cez par let. ko bo prepozno za nazaj....
Odgovori
-2
1 3
Kameleon Kiddo
28. 05. 2026 13.19
Ni zagotovil
Odgovori
-2
0 2
Rafael Kramar
28. 05. 2026 09.46
Končno.
Odgovori
+3
3 0
flojdi
27. 05. 2026 20.31
..sam da ne bo upanje obstalo na upanju
Odgovori
+4
4 0
Kostorog
27. 05. 2026 20.14
Pa kaj se čudimo sdss kletnim trolom,,, saj nimajo s čem razmišljati ker, če svetniški mesija jajo reče da je zemlja ravna bodo to v en glas potrdili, če reče da je belo črno to 100%drži, ko bodo imeli prazne žepe jih bo prepričal da so polni in prihaja čas blagostanja, če reče da se vržeš iz strehe, nekateri to dobesedno vzamejo in se vržejo,,, pač tako je, opral jim je možgane in oni vidijo v njemu utelešenje samega stvarnika.
Odgovori
+2
5 3
lakala28
27. 05. 2026 18.14
Rad bi slišak ime in priiemk s.p.-ja, ki bo dvignil delavcem plače, sedaj ko bodo oproščeni plačila davka do 150.000 EUR dobička. Ali pa direktorja, ki ima več kot 6500 in bo polačal manj davka in manj za prispevke. Torej bo daljši audi in daljša jahta vzpodbuda za delavce, kaj je lahko njihov cilj, če bodo nekoga dovolj učinkovito ožemali in lagali državi.
Odgovori
+4
6 2
Andres
27. 05. 2026 17.27
Veliko obljub za prazen nic. Jansa je ze 3 krat dokazal, da druga kot naprtiti Slovenca proti Slovencu ni sposoben .. Aja, pa gotovino je uspesno polagal na svoj racun preko sestricne od zene....
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+4
10 6
lakala28
27. 05. 2026 18.12
Za KPK je problem, če predsednik vlade pošlje SMS ministrici ali pa če spi pri kolegu. Krade se pa žiher, pa z jahto vozi s tajkuni, ki zalagajo zdravstvo.
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+1
3 2
a.kralj1994
27. 05. 2026 17.26
Tile na OZS si pa obetajo dobre pozicije v politiki...
Odgovori
+3
6 3
mr.poper
27. 05. 2026 17.23
Vsi okrog Kima niti eden ne uporablja lastne pameti -naslednjič ,da ste z blokci in svinčniki prosim- daaaa šeeef-
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+4
6 2
paru
27. 05. 2026 16.59
Na sliki komunist Zvone Černač, ki je letos pred volitvami nagovarjal volivce kar pred cerkvijo na Primorskem in jih vabil na čaj...saj ni res ...pa je.
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+5
10 5
mr.poper
27. 05. 2026 17.25
To ne bi smelo hodit po parlamentu .
Odgovori
+4
7 3
deny-p
27. 05. 2026 16.46
Ja, bo potrebno prečistit javno upravo in porabo, pa bo..... Saj zato so simdikati proti interventnemu zakonu, da se ne bi dotaknili zaposlenih v javnih jaslih....
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+6
8 2
kr en33
27. 05. 2026 16.28
Koncno… ta radodarnost prejsnje vlade javni upravi na racun gospodarstva je ze napravila nepopravljivo škodo…
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+5
10 5
motorist_mb
27. 05. 2026 16.28
Sindikati so mafija 😡
Odgovori
+6
10 4
a.kralj1994
27. 05. 2026 17.27
politiki so pa kaj?
Odgovori
+4
6 2
lakala28
27. 05. 2026 18.17
Mogoče pa res. Ko nam bodo pa dobrotniki iz vlade prevarantov izstavili račun za svojo dobroto do tajkunov, bo pa mafija še sveta v primerjvi s tem.
Odgovori
+1
3 2
kopernivečmoj
27. 05. 2026 16.22
Dajmo jim 100 dni časa, pa da vidimo...če ne bo že prepozno...🫩
Odgovori
+2
7 5
Noč
27. 05. 2026 16.19
Dobre temelje postavlja nova vlada .
Odgovori
+4
10 6
a.kralj1994
27. 05. 2026 17.29
...sploh tisti del, da tiste z višjimi plačami razbremenijo davkov...tisti z nižjimi bomo morali pa razliko pokriti...tako ali drugače...super, kaj ne?
Odgovori
+1
4 3
lakala28
27. 05. 2026 18.18
Res ne razumem. A se kletni troli sprenevedajo ali pa so dovolj počeni, d ane razumejo, kaj se nam dogaja pred očmi: pogrom javnih dinanc za večje bogatenje najbolj bogatih. Za ploskati, res.
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+1
3 2
Yoda
27. 05. 2026 16.14
Od razbremenitve gospodarstva bodo imeli koristi samo lastniki.... delavci pa... višjo dohodnino!!!!
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-2
7 9
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