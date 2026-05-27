OZS: Koalicijska pogodba vrača upanje gospodarstvu

Predsednik OZS Blaž Cvar je izpostavil usmeritve za razbremenitev gospodarstva, zmanjševanje administrativnih bremen in izboljšanje konkurenčnosti slovenskega poslovnega okolja. V zbornici posebej pozdravljajo tudi napovedane spremembe na področju bolniških odsotnosti. "Glede prihodnjega sodelovanja z novo vladno ekipo smo optimistični, saj so naši argumenti očitno naleteli na plodna tla," je dejal.

"Še posebej spodbudno je dejstvo, da so v njej jasno nakazane rešitve za številne ključne zahteve slovenske obrti in podjetništva. Člani upravnega odbora so zato enotni v prepričanju, da bo slovensko drobno gospodarstvo po dolgem času lahko znova zadihalo s polnimi pljuči in v celoti razvilo svoje potenciale," so poudarili.

Kot so po današnji seji upravnega odbora OZS, na kateri so člani razpravljali tudi o oblikovanju nove vlade in vsebini koalicijske pogodbe, sporočili iz zbornice, je koalicijska pogodba po njihovih ocenah vsekakor ustrezno zastavljena.

Predlagani ukrepi so po mnenju OZS v korist zaposlenim v gospodarstvu in vsem ljudem. "Zato nas malce čudijo trenutni precej burni odzivi sindikatov. Prepričani smo, da so zastavljena izhodišča ključni temelj za nujne premike, ki jih slovenski obrtniki čakajo že vrsto let," je povedal.

Generalni direktor OZS Danijel Lamperger je izrazil zadovoljstvo, da gospodarstvo po dolgem času dobiva konkretne signale, da se bodo glavne težave podjetij začele sistemsko reševati.

"Kombinacija napovedanega interventnega zakona in vsebina v koalicijski pogodbi kaže na to, da prihajajoča oblast razume, da brez močnega gospodarstva ni razvoja države. Gre za pomembne in pozitivne signale obrtnikom in podjetnikom, ki že vrsto let opozarjajo na previsoke obremenitve, administrativne ovire in pomanjkanje razvojnih spodbud," je dejal.

Posebej je pozdravil napovedano ureditev področja regresnih zahtevkov za nesreče pri delu v interventnem zakonu. "Če bodo napovedani ukrepi tudi ustrezno implementirani, lahko govorimo o pomembnem premiku v odnosu države do gospodarstva," je povedal.

"Slovenski obrtniki in podjetniki smo v zadnjih letih nosili vedno večje breme, medtem ko smo poslušali, da smo problem, ne pa rešitev. Če bi dobili še eno takšno vlado, kot je bila odhajajoča, bi se velik del malega gospodarstva preprosto zlomil," je dodal podpredsednik OZS Peter Pišek.

Stranke SDS, Demokrati ter NSi, SLS in Fokus so koalicijsko pogodbo podpisale v četrtek. Prvak SDS in mandatar Janez Janša je po podpisu ocenil, da lahko s tem programom Slovenijo dvignejo iz "zaostankov, birokratskega močvirja in pretirane centralizacije".