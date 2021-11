OZS predlaga dodatne ukrepe, ki bi morali biti vključeni v PKP 10

Vlada je v ponedeljek na potrditev v državni zbor poslala novi interventni zakon za omilitev posledic pandemije, ki je vreden 180 milijonov evrov. T. i. PKP 10 med drugim predvideva izplačilo dodatkov še v letošnjem letu ter podaljšanje nekaterih ukrepov, ki se sicer letos iztekajo. Na Obrtno-podjetniški zbornici (OZS) so ob tem izrazili zadovoljstvo, da bo vlada krila delno izgubljeni dohodek v primeru karantene ali višje sile tudi samozaposlenim in družbenikom, kar da je bil vseskozi tudi njihov predlog.

Ob tem so poudarili, da malo gospodarstvo in še zlasti storitvene dejavnosti najbolj občutijo posledice epidemije. "Številne dejavnosti so bile z odlokom prepovedane, številne morajo še vedno poslovati pod določenimi pogoji. Zato si želimo, da se v zakon o dodatnih ukrepih za preprečevanje širjenja, omilitev, obvladovanje, okrevanje in odpravo posledic covida-19 vnese še nekatere dodatne ukrepe, s katerimi bi pomagali najbolj prizadetim obrtnikom in podjetnikom, da bi ohranili zaposlene in svoja podjetja, vse dokler se situacija ne normalizira," pojasnjuje predsednik OZS Branko Meh.

V zbornici poudarjajo, da sta med ključnimi ukrepi za ohranitev delovnih mest tudi ukrepa subvencioniranja čakanja na delo in skrajšanega polnega delovnega časa. Številnim obrtnikom in podjetnikom namreč trenutna situacija predstavlja velik izziv, saj da ni dovolj naročil, da bi vsem delavcem omogočili delo in so zato prisiljeni v odpuščanje. "Po drugi strani pa se zavedajo, da je dober kader težko dobiti in da bodo delavce spet potrebovali, ko se bo situacija izboljšala," dodajajo v OZS.

"V zakon pa je treba za tiste zavezance, ki jim bo promet v letu 2021 upadel za več kot 20 odstotkov glede na leto 2019 ali 2020, vključiti tudi ukrep povračila mesečnega temeljnega dohodka vsaj do sredine leta 2022," dodajajo.

'K upadu prometa je pripomogla tudi uvedba pogoja PCT'

Dve leti trajajoča epidemija, ki, kot poudarjajo, trenutno sicer ni razglašena, je že pustila posledice v malih podjetjih: "Prihranki in zaloge so pošle, številne dejavnosti pa še vedno ne poslujejo kot v času pred epidemijo." Poleg gostinske dejavnosti, ki je bila zaprta najdlje, se s težkimi razmerami poslovanja soočajo tudi druge podporne dejavnosti, kot so organizatorji dogodkov, cvetličarji, frizerji, fotografi, specializirane trgovine in drugi, naštejejo v zbornici.