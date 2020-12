OZS se distancira od protesta v obliki 'pogrebne povorke'

Na njihovo pobudo je bil tako v petem protikoronskem zakonu sprejet ukrep za finančna nadomestila prevoznikom, ki izvajajo občasne turistične prevoze, je dejal. "Potrebe po tovrstnih protestih torej nimamo, zato na njem ne bomo sodelovali," je poudaril.

Peti sveženj protikoronske zakonodaje, ki ga je DZ potrdil sredi oktobra, je z namenom ohranjanja delovnih mest izvajalcem občasnih prevozov zagotovil nadomestilo stroškov, ki so jih imeli od začetka epidemije do 11. maja, saj takrat niso mogli opravljati prevozov.

Kdo stoji za protestom?

Kdo točno stoji za protestom, koliko prevoznikov naj bi na njem sodelovalo in kako bo potekal, v sekciji ne vedo. Po njihovih informacijah na podlagi prejetega poziva k protestu se ga bodo udeležili prevozniki, ki niso niti člani OZS niti Gospodarske zbornice Slovenije. Šlo naj bi za prevoznike, ki so izvajali prevoze v tujini in so bili prav tako upravičeni do pomoči na podlagi interventnih zakonov, je še povedal Pišek.