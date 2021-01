Padec javnega primanjkljaja največji v Sloveniji

Sprostitev ukrepov znižala primanjkljaj

V tretjem četrtletju so članice EU sprostile koronske omejitve, večina gospodarstva in javnega življenja je lahko spet zaživela. To se je pokazalo tudi v boljši javnofinančni sliki, predvsem v nižjih odhodkih za blaženje posledic koronske krize pa tudi v rasti prihodkov. Sezonsko prilagojeni primanjkljaj v območju skupne valute je tako upadel na 5,8 odstotka BDP, v celotni sedemindvajseterici pa je zdrsnil na 5,6 odstotka BDP.

Med članicami EU, za katere je Eurostat imel podatke, se je v četrtletni primerjavi javnofinančni primanjkljaj v deležu od BDP po sezonsko prilagojenih podatkih najbolj znižal v Sloveniji. Upadel je s 17 odstotkov BDP na 1,8 odstotka BDP. Sledili sta Poljska, kjer je zdrsnil s 17,1 na 4,6 odstotka BDP, in Španija, kjer je nazadoval z 19,5 na 7,7 odstotka BDP.

Padec primanjkljaja v EU in območju evra