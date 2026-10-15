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Gospodarstvo

'Padel' portal, ustavili program: nekaterim ponujajo več sto tisoč evrov

Berlin, 15. 10. 2026 11.12 pred 53 minutami 3 min branja 8

Avtor:
N.Š.
BMW

Nemški avtomobilski velikan BMW je začasno ustavil program prostovoljnega odhajanja zaposlenih, potem ko je zanimanje za ponujene odpravnine preseglo pričakovanja. Naval je bil tolikšen, da je zaradi preobremenitve začasno prenehal delovati celo interni spletni portal, na katerem so zaposleni lahko preverili višino svoje odpravnine. Nekaterim dolgoletnim zaposlenim so ponujali tudi več sto tisoč evrov. BMW namerava do konca prihodnjega leta ukiniti do 8000 delovnih mest, predvsem v administraciji ter raziskavah in razvoju. Z zmanjševanjem števila zaposlenih želi od leta 2028 prihraniti približno milijardo evrov letno.

Nemški avtomobilski proizvajalec BMW se je ob začetku programa prostovoljnih odhodov zaposlenih znašel pred nepričakovano težavo. Za odpravnine se je zanimalo toliko ljudi, da je moral koncern program začasno ustaviti.

Kot poroča nemški javni medij Bayerischer Rundfunk, je bil odziv zaposlenih tako velik, da je kmalu po začetku programa preobremenil interni spletni portal.

Zaposleni so na njem lahko preverili, kolikšna odpravnina bi jim pripadala, če bi se odločili za sporazumno prenehanje delovnega razmerja.

Po navedbah zaposlenih, ki so govorili za bavarski javni medij, so sistem začasno zaprli, da bi lahko obdelali veliko število prejetih zahtev.

Iz BMW so za BR24 potrdili, da je ponudba po posredovanju individualnih pogojev med zaposlenimi naletela na veliko zanimanje. Podrobnosti o posameznih odpravninah in nadaljnjem poteku programa niso želeli razkriti.

Nekaterim zaposlenim tudi več sto tisoč evrov

Višina ponujene odpravnine je odvisna predvsem od plače zaposlenega in njegove delovne dobe v podjetju. Za starejše zaposlene z dolgo delovno dobo in višjimi plačami lahko ponujeni zneski dosežejo več sto tisoč evrov. Prav visoke odpravnine naj bi bile eden od razlogov za nepričakovano veliko zanimanje.

Program bo za BMW sprva pomenil precejšen finančni izdatek. Koncern računa, da bodo stroški odpravnin dosegli več sto milijonov evrov. Toda dolgoročno pričakuje precej večje prihranke. Od leta 2028 naj bi se stroški poslovanja zaradi zmanjšanja števila zaposlenih znižali za približno milijardo evrov na leto.

Začasna ustavitev programa sicer še ne pomeni, da je BMW opustil načrt zmanjševanja zaposlenosti. Podjetje mora najprej obdelati prejete zahtevke in oceniti nadaljnji potek prostovoljnih odhodov.

Do konca leta 2027 nameravajo ukiniti do 8000 delovnih mest

V ozadju programa je obsežno prestrukturiranje nemškega avtomobilskega proizvajalca, ki se sooča s padanjem prodaje in dobička ter vse ostrejšo konkurenco na svetovnih trgih. Po informacijah iz podjetja želi BMW do konca leta 2027 zmanjšati število zaposlenih za do 8000. Odpuščanje naj bi potekalo predvsem s prostovoljnimi odhodi, delnim upokojevanjem in naravnim zmanjševanjem števila zaposlenih.

Program je usmerjen predvsem v tako imenovana posredna delovna mesta, torej zaposlene v administraciji, raziskavah in razvoju, ne pa v proizvodne delavce. BMW je v preteklih letih zaposloval številne razvojne strokovnjake za pripravo nove generacije električnih in drugih avtomobilov, imenovane Neue Klasse. Z začetkom proizvodnje prvih modelov te generacije pa se potrebe po delu razvojnih ekip spreminjajo. Podjetje obenem vse bolj uporablja umetno inteligenco, s katero želi povečati učinkovitost in zmanjšati stroške.

Nemška avtomobilska industrija pod vse večjim pritiskom

BMW-jeve težave so del širše krize nemške avtomobilske industrije, ki se sooča z upadanjem povpraševanja, tehnološko preobrazbo in vse močnejšo konkurenco kitajskih proizvajalcev.

Posebej problematičen je kitajski trg, ki je bil dolga leta eden ključnih virov rasti in dobička nemških avtomobilskih znamk. Prodaja BMW na Kitajskem se je v drugem četrtletju po objavljenih podatkih zmanjšala za skoraj tretjino, čisti dobiček koncerna pa je v istem obdobju upadel za približno 35 odstotkov.

Zaradi slabših poslovnih rezultatov je vodstvo BMW že poleti znižalo napoved poslovanja za leto 2026.

Podobne varčevalne ukrepe izvajajo tudi drugi nemški avtomobilski proizvajalci, med njimi Volkswagen, Mercedes-Benz in Porsche, ki prav tako zmanjšujejo stroške in število zaposlenih.

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KOMENTARJI8

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4krogci
15. 10. 2026 12.02
Kaj tocno ma audijeva tovarna oz znak z bmwjem in njihovimi problemi z odhajanjem delavcev? 🤣🤣🤣 res ste sposobni ja🤣
Odgovori
+6
6 0
sasoudovic1
15. 10. 2026 11.58
kar legendarno ja , članek v BMW-ju slike pa od Audi-ja ... BRAVO
Odgovori
+5
5 0
TheFirstCasualtyOfWarisTruth
15. 10. 2026 11.56
Bravooo EU, namesto da giganti razmišljajo kako vložiti miljardo bodo rezali, da bodo prišparali miljardo. Bravoooooo
Odgovori
+1
2 1
Planetmiru
15. 10. 2026 11.51
Članek govori o firmi BMW, na sliki pa Audi !? Profesionalizem, ni kaj dodati...
Odgovori
+6
6 0
Danx
15. 10. 2026 11.44
Je to za Audi al BMW. Tekst govori o BMW slika pa za AUDI.
Odgovori
+13
13 0
hansgruber
15. 10. 2026 11.40
ČEu pol slike Audija?!? Govorimo o BMWju
Odgovori
+10
12 2
ChefUrinouMudonja
15. 10. 2026 11.52
Zato ker men to paše bolj za predgenerirano sliko ob repostu kot slika BMW-ja ATM..
Odgovori
+0
1 1
St. Gallen
15. 10. 2026 11.53
Lahko bi bil tudi VW. Vsi trije so passe
Odgovori
+2
2 0
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