'Padel' portal, ustavili program: nekaterim ponujajo več sto tisoč evrov

Nemški avtomobilski proizvajalec BMW se je ob začetku programa prostovoljnih odhodov zaposlenih znašel pred nepričakovano težavo. Za odpravnine se je zanimalo toliko ljudi, da je moral koncern program začasno ustaviti. Kot poroča nemški javni medij Bayerischer Rundfunk, je bil odziv zaposlenih tako velik, da je kmalu po začetku programa preobremenil interni spletni portal. Zaposleni so na njem lahko preverili, kolikšna odpravnina bi jim pripadala, če bi se odločili za sporazumno prenehanje delovnega razmerja. Po navedbah zaposlenih, ki so govorili za bavarski javni medij, so sistem začasno zaprli, da bi lahko obdelali veliko število prejetih zahtev. Iz BMW so za BR24 potrdili, da je ponudba po posredovanju individualnih pogojev med zaposlenimi naletela na veliko zanimanje. Podrobnosti o posameznih odpravninah in nadaljnjem poteku programa niso želeli razkriti.

Nekaterim zaposlenim tudi več sto tisoč evrov

Višina ponujene odpravnine je odvisna predvsem od plače zaposlenega in njegove delovne dobe v podjetju. Za starejše zaposlene z dolgo delovno dobo in višjimi plačami lahko ponujeni zneski dosežejo več sto tisoč evrov. Prav visoke odpravnine naj bi bile eden od razlogov za nepričakovano veliko zanimanje. Program bo za BMW sprva pomenil precejšen finančni izdatek. Koncern računa, da bodo stroški odpravnin dosegli več sto milijonov evrov. Toda dolgoročno pričakuje precej večje prihranke. Od leta 2028 naj bi se stroški poslovanja zaradi zmanjšanja števila zaposlenih znižali za približno milijardo evrov na leto. Začasna ustavitev programa sicer še ne pomeni, da je BMW opustil načrt zmanjševanja zaposlenosti. Podjetje mora najprej obdelati prejete zahtevke in oceniti nadaljnji potek prostovoljnih odhodov.

Do konca leta 2027 nameravajo ukiniti do 8000 delovnih mest

V ozadju programa je obsežno prestrukturiranje nemškega avtomobilskega proizvajalca, ki se sooča s padanjem prodaje in dobička ter vse ostrejšo konkurenco na svetovnih trgih. Po informacijah iz podjetja želi BMW do konca leta 2027 zmanjšati število zaposlenih za do 8000. Odpuščanje naj bi potekalo predvsem s prostovoljnimi odhodi, delnim upokojevanjem in naravnim zmanjševanjem števila zaposlenih. Program je usmerjen predvsem v tako imenovana posredna delovna mesta, torej zaposlene v administraciji, raziskavah in razvoju, ne pa v proizvodne delavce. BMW je v preteklih letih zaposloval številne razvojne strokovnjake za pripravo nove generacije električnih in drugih avtomobilov, imenovane Neue Klasse. Z začetkom proizvodnje prvih modelov te generacije pa se potrebe po delu razvojnih ekip spreminjajo. Podjetje obenem vse bolj uporablja umetno inteligenco, s katero želi povečati učinkovitost in zmanjšati stroške.

Nemška avtomobilska industrija pod vse večjim pritiskom