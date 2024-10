Padli kripto zvezdnik: 'Začenjam novo službo kot zapornik'

Salame je na LinkedInu v četrtek objavil: "Z veseljem sporočam, da začenjam novo službo kot zapornik v FCI Cumberland!" Ob tem je objavil tudi grafiko, ki prikazuje češnjo, ki pada s kolačka, in ljudi, ki skačejo v zrak. Njegova objava je hitro postala viralna, kar je Salame komentiral na omrežju X z besedami: "Danes sem se naučil, da ljudje še vedno uporabljajo LinkedIn."

Salame, nekdanji zvezdnik kripto sveta, je bil v maju obsojen na sedem in pol let zapora, potem ko je septembra lani priznal krivdo za nezakonite politične donacije v vrednosti več deset milijonov dolarjev, ki jih je namenil za podporo političnim kampanjam, ki jih je podprl njegov šef Sam Bankman-Fried. Poleg zaporne kazni je bil Salame prisiljen predati premoženje v vrednosti 1,5 milijarde dolarjev.

Tožilci so navedli, da sta Salame in Bankman-Fried ter nekdanji vodja inženiringa pri FTX Nishad Singh uporabljala sredstva strank FTX za donacije političnim kandidatom, ki so podpirali zakonodajo, naklonjeno kriptovalutam. Po podatkih Zvezne volilne komisije je Salame v volilnem ciklu leta 2022 doniral več kot 24 milijonov dolarjev republikanskim kandidatom in stranki, kar ga je uvrstilo med največje donatorje tistega leta.

"Salamejeva vpletenost v dva resna zvezna zločina je omajala zaupanje javnosti v ameriške volitve in integriteto finančnega sistema," je po obsodbi dejsl tožilec Damian Williams, državni tožilec za južno okrožje New Yorka.

Propad FTX: Škandal, ki je pretresel kriptosvet

Borza kriptovalut FTX je novembra 2022 propadla, potem ko so vlagatelji hiteli dvigovati svoja sredstva zaradi izgube zaupanja v stabilnost podjetja. To je sprožilo verižno reakcijo v kripto svetu, saj je razkritje finančnih nepravilnosti pri FTX povzročilo velik pretres na trgu. Sam Bankman-Fried, ustanovitelj podjetja, je odstopil z mesta izvršnega direktorja, FTX pa je vložil zahtevo za stečaj.

Leto dni kasneje je bil Bankman-Fried obsojen zaradi sedmih kaznivih dejanj goljufije in zarote, vključno s krajo milijard dolarjev z računov strank FTX ter zavajanjem posojilodajalcev sestrskega podjetja Alameda Research. Marca 2023 je bil obsojen na 25 let zapora.

Škandal FTX je opozoril na pomanjkljivosti regulacije kriptovalut in sprožil pozive k strožjemu nadzoru nad to hitro rastočo industrijo.