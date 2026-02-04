Padlo tudi 'digitalno' zlato: kaj je v ozadju brutalnega tedna za bitcoin?

Bitcoin, ki je vedno bolj opevan kot digitalno zlato, je v zadnjem letu padel za približno 22 odstotkov. Bitcoin je konec tedna prvič od aprila 2025 padel pod 80.000 dolarjev. Po podatkih Coinglassa je bilo od prejšnjega četrtka pa do ponedeljka likvidiranih več kot 2 milijardi dolarjev pozicij bitcoina. Padec kripto trga, katerega tržna kapitalizacija se je po poročanju Bloomberga v obdobju tedna dni znižala za skoraj 500 milijard, sledi padcu na delniških trgih in znižanju cene zlata in srebra. Po podatkih CoinShares so naložbeni produkti v digitalna sredstva prejšnji teden zabeležili drugi zaporedni teden odlivov v skupni višini 1,7 milijarde dolarjev. Odlivi od začetka leta zdaj znašajo 1 milijardo dolarjev, kar kaže na izrazito poslabšanje razpoloženja vlagateljev do tega razreda sredstev, je v ponedeljek izpostavil vodja raziskav pri CoinShares James Butterfill. Yuya Hasegawa, analitik pri Bitbank, je za CNBC ocenil, da je bila nedavna razprodaja bitcoina očitno posledica kombinacije naraščajočega geopolitičnega tveganja, padca tehnoloških delnic, ki ga je sprožil Microsoft, in zloma plemenitih kovin – enega redkih preostalih varnih zatočišč v zadnjih tednih.

Koktajl negotovosti

Tečaj bitcoina je v zadnjih dneh potiskala navzdol rast ameriškega dolarja. Podobno kot plemenite kovine se je nato tudi bitcoin začel ceniti, potem ko je ameriški predsednik Donald Trump za novega predsednika ameriške centralne banke (Fed) predlagal Kevina Warsha. To je na trgih spodbudilo dvome, da bo v ZDA dejansko prišlo do znatne omilitve denarne politike. "Trg trenutno stavi, da Warsh kot potencialni novi predsednik Feda ne bo dojet kot podaljšek Trumpove moči, temveč kot neodvisen akter z institucionalno verodostojnostjo," je po poročanju dpa dejal analitik iz družbe Emden Research Timo Emden. Po njegovem mnenju vlagatelji Warshovo nominacijo očitno razumejo kot znak bolj restriktivne politike centralne banke v prihodnosti, kar pa škoduje tveganim naložbam, kot je bitcoin. Poleg tega na trgu trenutno prevladuje "koktajl negotovosti, ki ga sestavljajo nepredvidljivost denarne politike in geopolitična tveganja", je dejal Emden. Pojasnil je, da so nenehna negotovost glede prihodnjih obrestnih mer v ZDA, pa tudi napetosti v več regijah sveta, znatno zmanjšali pripravljenost vlagateljev, da sprejemajo tveganja, je poročala STA.

Bitcoin FOTO: Profimedia

Dessislava Ianeva, raziskovalna analitičarka pri kripto borzi Nexo, pa je za CNBC povedala, da je padec bitcoina sovpadal s širšim premikom k izogibanju tveganja na svetovnih trgih, še dodatno pa ga je okrepila strukturno nizka likvidnost ob koncu tedna, ne pa razvoj dogodkov, specifičen za kriptovalute. Bitcoin se namreč pogosto ujema z dogajanjem na delniških trgih in lahko skupaj z njimi pada in raste. Ameriške delnice so v petek padle, še posebej pa je izstopal Microsoft, ki je vlagatelje razočaral z dobičkom in zdrsnil za 10 odstotkov. Ta negativnost se je v ponedeljek v trgovanju prelila na evropske in azijske delniške trge, čeprav so glavni indeksi v Franciji, Nemčiji in Združenem kraljestvu na koncu zaključili z nekoliko višjimi rezultati, dodaja. Padec bitcoina so še poslabšale prisilne likvidacije, ko se pozicije trgovcev samodejno prodajo, ko cena doseže določeno vrednost. Po podatkih Coinglassa je bilo od četrtka likvidiranih več kot 2 milijardi dolarjev dolgih in kratkih pozicij bitcoina. Likvidacije imajo lahko usoden učinek na kripto trge, kjer se lahko cena hitro premakne navzdol, ko se pozicije zaprejo.

Bi lahko bitcoin še bolj padel?

CNBC piše, da je letos pričakovati nestanovitnost bitcoina, saj se napovedi za ceno gibljejo od 75.000 do več kot 200.000 dolarjev. Hasegawa je dejal, da se kratkoročno dno bitcoina morda približuje približno 70.000 dolarjem. Vendar pa nekateri menijo, da bi bitcoin lahko padel še globlje. John Blank, glavni strateg za delnice pri Zacksu, napoveduje, da bi bitcoin lahko letos dosegel 40.000 dolarjev. "Do tja lahko pridemo zelo hitro oziroma, bolj verjetno, v naslednjih šestih do osmih mesecih," je ocenil. Pojasnil je, da je do te številke prišel z opazovanjem najnižjih in najvišjih vrednosti prejšnjih ciklov. Bitcoin je v preteklih kripto zimah že padel za 70 % do 80 % od rekordnih vrednosti. Njegov zgodovinski vrh je oktobra znašal 126.000 dolarjev. 40.000 dolarjev bi pomenilo približno 70-odstotni padec od te ravni.