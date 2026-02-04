Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Gospodarstvo

Padlo tudi 'digitalno' zlato: kaj je v ozadju brutalnega tedna za bitcoin?

Ljubljana , 04. 02. 2026 11.30 pred 1 uro 4 min branja 34

Avtor:
A.K.
Bitcoin

Koktajl negotovosti trese tudi kripto trg. Nedavna razprodaja bitcoina je posledica kombinacije naraščajočega geopolitičnega tveganja, padca tehnoloških delnic in zloma plemenitih kovin, ocenjujejo analitiki. Pa bi lahko 'digitalno' zlato, kot ga radi poimenujejo kripto navdušenci, še padlo?

Bitcoin, ki je vedno bolj opevan kot digitalno zlato, je v zadnjem letu padel za približno 22 odstotkov. Bitcoin je konec tedna prvič od aprila 2025 padel pod 80.000 dolarjev. Po podatkih Coinglassa je bilo od prejšnjega četrtka pa do ponedeljka likvidiranih več kot 2 milijardi dolarjev pozicij bitcoina. Padec kripto trga, katerega tržna kapitalizacija se je po poročanju Bloomberga v obdobju tedna dni znižala za skoraj 500 milijard, sledi padcu na delniških trgih in znižanju cene zlata in srebra.

Po podatkih CoinShares so naložbeni produkti v digitalna sredstva prejšnji teden zabeležili drugi zaporedni teden odlivov v skupni višini 1,7 milijarde dolarjev. Odlivi od začetka leta zdaj znašajo 1 milijardo dolarjev, kar kaže na izrazito poslabšanje razpoloženja vlagateljev do tega razreda sredstev, je v ponedeljek izpostavil vodja raziskav pri CoinShares James Butterfill.

Yuya Hasegawa, analitik pri Bitbank, je za CNBC ocenil, da je bila nedavna razprodaja bitcoina očitno posledica kombinacije naraščajočega geopolitičnega tveganja, padca tehnoloških delnic, ki ga je sprožil Microsoft, in zloma plemenitih kovin – enega redkih preostalih varnih zatočišč v zadnjih tednih.

Koktajl negotovosti

Tečaj bitcoina je v zadnjih dneh potiskala navzdol rast ameriškega dolarja. Podobno kot plemenite kovine se je nato tudi bitcoin začel ceniti, potem ko je ameriški predsednik Donald Trump za novega predsednika ameriške centralne banke (Fed) predlagal Kevina Warsha. To je na trgih spodbudilo dvome, da bo v ZDA dejansko prišlo do znatne omilitve denarne politike.

"Trg trenutno stavi, da Warsh kot potencialni novi predsednik Feda ne bo dojet kot podaljšek Trumpove moči, temveč kot neodvisen akter z institucionalno verodostojnostjo," je po poročanju dpa dejal analitik iz družbe Emden Research Timo Emden. Po njegovem mnenju vlagatelji Warshovo nominacijo očitno razumejo kot znak bolj restriktivne politike centralne banke v prihodnosti, kar pa škoduje tveganim naložbam, kot je bitcoin.

Poleg tega na trgu trenutno prevladuje "koktajl negotovosti, ki ga sestavljajo nepredvidljivost denarne politike in geopolitična tveganja", je dejal Emden. Pojasnil je, da so nenehna negotovost glede prihodnjih obrestnih mer v ZDA, pa tudi napetosti v več regijah sveta, znatno zmanjšali pripravljenost vlagateljev, da sprejemajo tveganja, je poročala STA.

Bitcoin
Bitcoin
FOTO: Profimedia

Dessislava Ianeva, raziskovalna analitičarka pri kripto borzi Nexo, pa je za CNBC povedala, da je padec bitcoina sovpadal s širšim premikom k izogibanju tveganja na svetovnih trgih, še dodatno pa ga je okrepila strukturno nizka likvidnost ob koncu tedna, ne pa razvoj dogodkov, specifičen za kriptovalute.

Bitcoin se namreč pogosto ujema z dogajanjem na delniških trgih in lahko skupaj z njimi pada in raste. Ameriške delnice so v petek padle, še posebej pa je izstopal Microsoft, ki je vlagatelje razočaral z dobičkom in zdrsnil za 10 odstotkov. Ta negativnost se je v ponedeljek v trgovanju prelila na evropske in azijske delniške trge, čeprav so glavni indeksi v Franciji, Nemčiji in Združenem kraljestvu na koncu zaključili z nekoliko višjimi rezultati, dodaja.

Padec bitcoina so še poslabšale prisilne likvidacije, ko se pozicije trgovcev samodejno prodajo, ko cena doseže določeno vrednost. Po podatkih Coinglassa je bilo od četrtka likvidiranih več kot 2 milijardi dolarjev dolgih in kratkih pozicij bitcoina. Likvidacije imajo lahko usoden učinek na kripto trge, kjer se lahko cena hitro premakne navzdol, ko se pozicije zaprejo.

Preberi še Bitcoin dosegel najnižjo vrednost v devetih mesecih

Bi lahko bitcoin še bolj padel?

CNBC piše, da je letos pričakovati nestanovitnost bitcoina, saj se napovedi za ceno gibljejo od 75.000 do več kot 200.000 dolarjev. Hasegawa je dejal, da se kratkoročno dno bitcoina morda približuje približno 70.000 dolarjem. Vendar pa nekateri menijo, da bi bitcoin lahko padel še globlje. John Blank, glavni strateg za delnice pri Zacksu, napoveduje, da bi bitcoin lahko letos dosegel 40.000 dolarjev. "Do tja lahko pridemo zelo hitro oziroma, bolj verjetno, v naslednjih šestih do osmih mesecih," je ocenil. Pojasnil je, da je do te številke prišel z opazovanjem najnižjih in najvišjih vrednosti prejšnjih ciklov. Bitcoin je v preteklih kripto zimah že padel za 70 % do 80 % od rekordnih vrednosti. Njegov zgodovinski vrh je oktobra znašal 126.000 dolarjev. 40.000 dolarjev bi pomenilo približno 70-odstotni padec od te ravni.

Razlagalnik

Izraz 'digitalno zlato' se pogosto uporablja za Bitcoin zaradi njegove podobnosti z zlatom kot hranilcem vrednosti. Podobno kot zlato, ki je redko in ga je težko pridobiti, ima tudi Bitcoin omejeno ponudbo (le 21 milijonov kovancev jih bo kdaj ustvarjenih), kar naj bi ga varovalo pred inflacijo. Obe sredstvi sta bili v zgodovini uporabljeni kot varno pribežališče v času negotovosti na finančnih trgih. Vendar pa Bitcoin zaradi svoje relativne mladosti in visoke volatilnosti še ni tako uveljavljen kot varno pribežališče kot zlato.

Likvidacija pozicije na finančnih trgih, zlasti pri trgovanju s finančnimi izvedenimi finančnimi instrumenti, kot so terminske pogodbe ali opcije, pomeni prisilno zaprtje trgovalne pozicije s strani posrednika ali borze. To se zgodi, ko trgovec ne more več izpolnjevati svojih obveznosti glede marže – to je znesek denarja, ki ga mora trgovec imeti na svojem računu, da pokrije potencialne izgube. Če se vrednost pozicije zniža pod določeno mejo, posrednik samodejno proda sredstva, da omeji svoje in trgovčeve izgube. Ta proces lahko povzroči hitre in velike premike cen, saj se veliko pozicij likvidira hkrati.

Izraz 'kripto zima' se nanaša na daljše obdobje padcev cen na trgu kriptovalut, ki ga običajno spremlja zmanjšanje zanimanja vlagateljev in medijev. To obdobje je značilno za močne razprodaje, negativno sentimente in počasno okrevanje. Med kripto zimo se pogosto zgodi, da številne manjše kriptovalute ali projekti propadejo, medtem ko se bolj uveljavljene, kot je Bitcoin, postopoma okrevajo in postavijo temelje za naslednji bikovski cikel. To je čas, ko se izločijo manj odporni projekti in se preživijo tisti z močnejšimi temelji.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
kripto bitcoin

Zlati 'zlom' po zgodovinskih vrhovih: največji padec zlata v 40 letih

KOMENTARJI34

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
proofreader
04. 02. 2026 13.00
Kje ste kriptaši? Sočustvujem.
Odgovori
+2
2 0
Polde8
04. 02. 2026 13.00
Izmišljena valuta. Obstaja pa zato, da se redki že tako bogati se bolj bogatijo. Pa par sreckovicov.
Odgovori
0 0
Realistvedno
04. 02. 2026 12.52
Sami experti za kriptovalute😀 še vedno je bilo tako kot zdaj, da je padel. Ampak sledil bo preobrat in ponovno bo rekordno visok recimo 150k in experti se bodo ponovno skrili v mišje luknje😀
Odgovori
-1
3 4
RealistG
04. 02. 2026 12.57
No potem mi razloži Kako ima lahko vtednost če ni edini coin in je na tisoče podobnih orav tako se ga lahko kopira?
Odgovori
-1
0 1
klop12
04. 02. 2026 12.58
kdo se skriva, sej pri 126k-130k je bilo znano za folk, ki trejda z elliot waves. tole zdele pa ni več zdravo okolje, ampak ok
Odgovori
+1
1 0
Pedro Lopez
04. 02. 2026 12.58
Ravno obratno je - ekspertov vas je vedno veliko, kot BTC raste, v negativnem trendu pa poniknete za nekaj časa.
Odgovori
+1
1 0
RealistG
04. 02. 2026 12.58
No pametni, Potem mi razloži kako je lahko vreden če je na tisoče podobnih kriptovalut ? Ga uporabljaš? Ne ane.
Odgovori
0 0
RealistG
04. 02. 2026 13.00
Ga uporabljaš? Ne ane. Je bitcoin zamenljiv? Je na tisoče kriptovalut ozuni? Je ane. Napiši nam tukaj zakaj bi investirali v njega ali bilo ker drug coin? Aja zato ker je to prihodnost haha.
Odgovori
0 0
klop12
04. 02. 2026 12.48
Trenutno čisto preveč tvegano okolje za vlaganje v kripto, ki je močno odvisen od stabilnih in umirjenih geopolitičnih razmer. Danes je totalna vojna v kibernetskem prostoru, poleg tega da so tudi v nevarnosti že podvodni kabli, komunikacije itd. In še, precej manjši risk-reward kot včasih, prej si dal 3000, prišel do 30k, 50k, 100k, 120k. Danes vložiš cca 80k in bohve, kdaj se bo to podvojilo na 160k. Se nič ne splača
Odgovori
+1
4 3
aljoteam
04. 02. 2026 12.57
Tvegano okolje za vlaganje v kripto je bilo pri 100k+. Zdaj je precej boljše. Ti govoriš o 100% donosih, kot da je to nekaj normalnega. Na trgu investiciji je to nor donos tudi za 10 let. Če zdaj vložiš in prodaš recimo pri 120k boš podvojil, tudi če bo kadarkoli v naslednjih 10 letih prišel do te vrednosti boš naredil več kot kateri koli sklad, nepremičnina itd.
Odgovori
-1
0 1
macolagobec
04. 02. 2026 12.48
Očitno je ta mladi Trumpić tolk agresiven v tem poslu, da je šlo vse cugrund.
Odgovori
+3
3 0
siFBI
04. 02. 2026 12.44
Kaj to pocne slovenska politika. Ob menjavi oblasti gre vse k vragu. Zlato pada, srebro pada, kripto pada sam vlada ne. Jaki so, jaki 🤣
Odgovori
0 0
Janez Planinc
04. 02. 2026 12.43
pade lahko v minus, da bodo lastniki Bitcoina morali se placati
Odgovori
+0
1 1
Hames
04. 02. 2026 12.53
Ne more pasti v minus. Po kateri logiki? Tudi če bi bitcoin hipotetično lahko imel negativno vrednost….ja ga pač ne prodaš a ne?
Odgovori
+0
1 1
razumi če lahko
04. 02. 2026 12.39
Kripto je pač instrument za lahke zaslužke za večino pa za hitro izgubo dejstvo je , da bo obstajal samo tako dolgo dokler bodo ga pač kupovali ko pa se ga bodo hoteli vsi rešiti bo pa vreden enako nič !
Odgovori
+1
3 2
Janez Planinc
04. 02. 2026 12.48
v minus bodo šli
Odgovori
+0
1 1
aljoteam
04. 02. 2026 12.58
Ravno obratno, kripto je dolgoročna investicija, ne kratkoročna. Daj notri in pozabi za 5-10 let in preveri potem koliko si zaslužil na glavnici.
Odgovori
0 0
modrook
04. 02. 2026 12.38
Kaj je v ozadju? Nekdo zmanipulira trg, vrednost pade, potem se zopet dvigne in nekdo obogati... navaden narod pa je ponavadi v obmocju kjer vrednost pada
Odgovori
+4
4 0
obožeobože
04. 02. 2026 12.38
Donald dela čudeže.
Odgovori
-1
0 1
Meter
04. 02. 2026 12.37
Enostavno, ukiniti borze, kjer se odvijajo špekulacije brez nadzora, na osnovi moči, pa bo mir. Ogromno jih služi samo na osnovi špekulacij in to je treba prepovedati.
Odgovori
+2
3 1
Samo navijač
04. 02. 2026 12.37
Vsaka generacija je postajala revnejša. Vsaki generaciji so govorili, naj dela bolj trdo. Vsaka generacija je opazovala, kako bogati postajajo vse bogatejši, medtem ko je denar postajal ponarejen. Ne borite se, ker ste leni. Borite se, ker lahko oni tiskajo denar, vi pa ne. Popravite denar. Popravite svet
Odgovori
+0
1 1
ššajtrga
04. 02. 2026 12.37
Klasičen ponzi, samo še malo se mora nafilat..
Odgovori
+0
2 2
aljoteam
04. 02. 2026 12.59
Po logiki je ravno obratno od ponzi sheme. Imaš končno število in cena na trgu se giblje glede na povpraševanje ter vse je transparentno na ledgerju. A veš kaj je definicija ponzi sheme?
Odgovori
-1
0 1
Samo navijač
04. 02. 2026 12.31
Res je tik tak vsakih 10 minut blok,preverljiv , vsem na voljo in pa kar je bistvo , brez goljufije.
Odgovori
+0
1 1
daiči
04. 02. 2026 12.29
Pa včas so bli vsi pametni kako bojo kripto valute uporabne, no zdj vemo d nikol ne bojo za nč uporabne.
Odgovori
+1
2 1
daiči
04. 02. 2026 12.31
Se spomnm so djali kako je ripl(xrp) hitr in d se bo sam se z riplom u prihodnosti placeval med bankam, dons se je to postaral katastrofalno slabo.
Odgovori
+2
3 1
toxicox
04. 02. 2026 12.28
jaz sem ob 14.000€ trenutno
Odgovori
-1
1 2
daiči
04. 02. 2026 12.37
Doklr ne prodaš nisi še nč zgubu, pravijo...
Odgovori
+0
1 1
RealistG
04. 02. 2026 12.28
Kot rečeno bitcoin ne deluje na nobeni posebni tehnologiji in je podobnih kovancev na tisoče se pravi da je zamenljiv in nemore met neko močno vrednost, obstal pa bo. Prav tako ga ne uporablja nihče drugi kot pa kriminalci. Zagovarjajo ga pa samo lenuhi in fantazerji, ki bi radi bili nekaj na lahek način. Bo kr treba 2,3 šihta delat. Zlato, srebo sta pa samo eno.
Odgovori
+1
2 1
daiči
04. 02. 2026 12.27
Kriptovalute se imho nikol več nebojo pobrale. Zakaj? Ker jh je zdj preveč in se sveš dnar vlagateljev preveč rasprši. Včas jh je blo ene par, dons jh je več tisoč. Novopečenga folka k bi dav notr svež dnar je pa skoz manj. Tko d prodjte kr mate doklr je še kj vredn.
Odgovori
+1
3 2
Samo navijač
04. 02. 2026 12.23
Če si Bitcoiner, nosiš prekletstvo, da si zgodaj odkril resnico. Bitcoin je na osnovni ravni sredstvo brez tveganja, vendar se trguje kot sredstvo s tveganjem, ker je mejni kupec še vedno vzvodni, na pripoved usmerjen, likvidnostno občutljiv primat z aplikacijo Robinhood. Čist način, da to opredelimo, je, da je Bitcoin očitno sredstvo brez tveganja, ko pogledamo njegove lastnosti. Brez tveganja nasprotne stranke, brez trajanja, brez tveganja neplačila države, brez tveganja denarne degradacije, brez fizičnega tveganja. Končna poravnava, sredstvo na prinosnika, globalno likvidno. VENDAR trg tega ne razume. Je refleksno tveganje, cena je določena na podlagi marže, trguje se z globalno likvidnostjo, v lasti je skladov, ki bruhajo, ko se finančne razmere zaostrijo, in ga vodijo turisti s 3-kratnim vzvodom in sanjami. Torej, ko obrestne mere poskočijo, se krediti zaostrijo ali se pojavi kakšen makro strašilo, se Bitcoin proda, ne zato, ker je propadel, ampak zato, ker se vse brez izvršnega direktorja ali gumba za reševanje najprej likvidira. Zato so Bitcoinerji v realnem času videti neumni, v retrospektivi pa pravilni. V lasti imate sredstvo, zasnovano za scenarije sistemskega neuspeha, vendar se njegova cena določa znotraj špekulativne igralnice, ki še vedno deluje na fiatnih valutah. To je kot imeti požarno zavarovanje, ki se trguje iz minute v minuto glede na to, ali so ljudje optimistični glede vremena.
Odgovori
-2
1 3
aljoteam
04. 02. 2026 13.00
Bravo, končno en pameten komentar v tej temi.
Odgovori
0 0
PARTIZAN PEPE
04. 02. 2026 12.17
tik tak
Odgovori
+1
2 1
bibaleze
Portal
Presenečenje! Znana Slovenka skrivala nosečnost
13-letni junak: plaval štiri ure in rešil življenje svoji družini
13-letni junak: plaval štiri ure in rešil življenje svoji družini
Zvezdnica o izgubi sina: Vedno mama treh
Zvezdnica o izgubi sina: Vedno mama treh
Spremembe pri otroških dodatkih: 20-odstotnega pribitka ne bo
Spremembe pri otroških dodatkih: 20-odstotnega pribitka ne bo
zadovoljna
Portal
Vračajo se čevlji, ki smo jih nosile v 90-ih
Dnevni horoskop: Pred ovni je iskren pogovor, vodnarje čaka soočenje
Dnevni horoskop: Pred ovni je iskren pogovor, vodnarje čaka soočenje
Izgubil ženo, ki jo je ljubil več kot tri desetletja
Izgubil ženo, ki jo je ljubil več kot tri desetletja
Hrvaška misica se je zaljubila v tega športnika
Hrvaška misica se je zaljubila v tega športnika
vizita
Portal
Krivec za visok krvni tlak, ki ga nikoli ne bi pričakovali
Resna tveganja priljubljene diete za izgubo telesne teže, razkrita v novi raziskavi
Resna tveganja priljubljene diete za izgubo telesne teže, razkrita v novi raziskavi
Preživetje pri raku dosega zgodovinski mejnik
Preživetje pri raku dosega zgodovinski mejnik
Somatizacijska motnja: telo je s čustvi povezano bolj, kot verjamemo
Somatizacijska motnja: telo je s čustvi povezano bolj, kot verjamemo
cekin
Portal
Izteka se rok za prijavo dobičkov, obresti in najemnin
Inženirka leta Eva Pirc: 'Kam pa pridemo brez domišljije?'
Inženirka leta Eva Pirc: 'Kam pa pridemo brez domišljije?'
Smučarske nesreče vse dražje
Smučarske nesreče vse dražje
Bančni kredit brez čakanja
Bančni kredit brez čakanja
moskisvet
Portal
V teh znamenjih so rojeni ljudje, ki vedno igrajo vlogo žrtve
Dirkač Formule 1 in resničnostna zvezdnica: Na obzorju nova romanca?
Dirkač Formule 1 in resničnostna zvezdnica: Na obzorju nova romanca?
Slovenija na poti do olimpijskih iger v Cortini
Slovenija na poti do olimpijskih iger v Cortini
Tega ne smete avtomehaniku nikoli reči
Tega ne smete avtomehaniku nikoli reči
dominvrt
Portal
Mačka Dublin ganila svet
To storite z vsako novo rastlino, ki jo prinesete v svoj dom
To storite z vsako novo rastlino, ki jo prinesete v svoj dom
Kako skriti nered spremeniti v urejen in funkcionalen prostor
Kako skriti nered spremeniti v urejen in funkcionalen prostor
Dobri in slabi sosedje na vrtu - seznanite se s pravili pred vrtnarsko sezono
Dobri in slabi sosedje na vrtu - seznanite se s pravili pred vrtnarsko sezono
okusno
Portal
Skrivnost popolnih krofov: ključen trik za lep "krancelj"
6 sestavin, ki juho spremenijo v mojstrovino
6 sestavin, ki juho spremenijo v mojstrovino
Kremasta gorčična omaka, ki navduši
Kremasta gorčična omaka, ki navduši
Nostalgična jed, ki deli Slovence
Nostalgična jed, ki deli Slovence
voyo
Portal
Kmetija
Sanjski moški Hrvaške
Sanjski moški Hrvaške
Slovenija odloča 2026
Slovenija odloča 2026
Kdo je Melania Trump?
Kdo je Melania Trump?
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1506