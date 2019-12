Pakete puščajo v 20 km oddaljenih krajih, ker 'je gneča', za predajo pa dodatno zaračunavajo

Slovenci imamo radi spletno nakupovanje, kaže statistika. Po podatkih statističnega urada je od aprila 2018 do marca 2019 spletni nakup opravilo 56-odstotkov oseb, starih od 16 do 74 let – ali pet odstotkov več kot leto prej.

V kolikor je potrošnik kupil blago in se ob nakupu s prodajalcem dogovoril za dostavo na dom, je skladno s pogodbo s prodajalcem upravičen zahtevati dostavo na dom. Potrošnik kot kupec blaga navadno ne izbira sam dostavne službe, prodajalec pa je tisti, ki mora zagotoviti pravilno izpolnitev pogodbe - na primer dostavo blaga na določen dan in ob določeni uri, ne glede na to, katero dostavno službo izbere za izpolnitev svoje obveznosti.

Na izraženo nezadovoljstvo je kupec prejel sporočilo: "Da ne boste za kaj prikrajšani, vam ga dostavim domov."Pri čemer se kupci seveda počutijo prikrajšane – dostava je bila namreč plačana – in to ne v sosednjo občino. V konkretnem primeru je sicer dostavljavec na koncu paket brez dodatnega obvestila vseeno pustil na Petrolu. "To, da je kurir odložil paket v paketni trgovini, je lahko izvedeno le z vašo privolitvijo v času komunikacije z njim," so kupcu pojasnili v dostavni službi. "Redko se zgodi, a žal se, da kurir samovoljno ob dostavi ne spoštuje pogojev vročitve paketa in izvede dejanje v nasprotju z voljo kupca in samimi pravili podjetja,"so še dodali in sicer ponudili ponovno dostavo – ki pa bi se zgodila šele naslednji dan.

"Pozdravljeni, za vas imam v dostavi paket. Ker imam gnečo, bi prosila, če ga lahko pustim na Petrolu."Tako se glasi sporočilo, ki ga je prejel kupec na območju Štajerske po naročilu v eni od spletnih trgovin. In to ne prvič. V zadnjih treh letih je oddal približno deset spletnih naročil. V večini primerov so dostavljavci želeli, da jih prevzame v bližnjih krajih – ker "imajo gnečo". Pri čemer pa je ta "bližnji kraj" oddaljen skoraj 20 kilometrov. Prav tako nekatera prevzemna mesta zahtevajo dodatno plačilo storitev. "Plačilo provizije za dvig paketa je 1,5 evra, za brezplačne pakete pa 0,45 evra," je še pisalo v sporočilu nezadovoljnemu kupcu.

Sosedje pa niso edina točka, kjer dostavljavci puščajo pakete – včasih torej tudi brez vednosti naročnika. Med najbolj priljubljenimi so trgovine in bencinski servisi. Ta pristop še posebej načenja živce prebivalcem zunaj mest. Če se boste namreč v Ljubljani po svoj paket morda sprehodili le nekaj (deset) metrov do bližnjega paketomata, bencinske črpalke, trgovine ali drugega prevzemnega mesta, je na podeželju precej drugače.

Prav to se je zgodilo sogovorniku, ki prav tako želi ostati neimenovan. Preko dostavne službe, pri kateri je mogoče spremljati tudi pot dostave, je prejel obvestilo, da je bil njegov paket dostavljen. Presenečen je začel raziskovati, kdo ga je prevzel, nakar je ugotovil, da naj bi to storil "sosed", ki ga je na stopnišču srečal kurir. Trajalo je kar nekaj časa, da je v večjem bloku sploh ugotovil, pri katerem "sosedu" najde naročeno.

Precej pestra pa je tudi situacija, ko se paket na poti od spletne trgovine do prejemnika – izgubi. "V spletni trgovini sem kupila pralni stroj in mešalnik. Vključena je bila dostava v nekaj dneh. Potem pa se je začelo. Po štirih dneh sem dobila mešalnik, ki so mi ga dostavili na dom ob 11. uri, ko sem bila seveda v službi, zato so ga odnesli na bližnjo pošto in ga tam tudi pustili. Stroja pa nikjer. Pokličem v spletno trgovino, kjer ne vedo, kje je, niti – kje se je zapletlo. Obljubijo, da bodo preverili in sporočili. Nič. Kličem nazaj. Še vedno ne vedo. Ob novem poizvedovanju pravijo, da je bil očitno že dostavljen. Meni zagotovo ne. Poleg tega predlagajo, da na pošti sama preverim, kako in kaj. Kdo ima pogodbo s Pošto Slovenije in komu sem plačala za storitev dostave?! Nakar ga – sama seveda – le izsledim na pošti. Obupna izkušnja," pa pravi sogovornica Nina.

Njen nakup je bil opravljen v veliki slovenski spletni trgovini. Te sodelujejo z dostavnimi službami, ki delujejo pri nas. Pri Mimovrste pravijo, da imajo za dostavo sklenjeno pogodbo z logističnima partnerjema, Pošto Slovenije in DPD. "Kljub rasti prodaje trenutno ne beležimo težav pri dostavi naših paketov. Tudi v našem centru za pomoč uporabnikom ne opažamo povečanega števila pritožb nad nerealiziranimi roki dostave. Realizacija obljubljenih rokov dostave in preprečevanje zamud pa so, ne glede na obdobje v letu, vedno naša prioriteta," pravijo pri Mimovrste, kjer sicer kupcem omogočajo osebni prevzem naročenih artiklov v enem izmed sedmih prevzemnih mest po celi Sloveniji. "S tem se tudi izognejo stroškom dostave in artikel prevzamejo ob njim primernem in želenem času," so še dodali.

"Nezadovoljne stranke niso dobre za posel"

Manj so nad storitvami naših dostavnih služb zadovoljni nekateri drugi manjši spletni prodajalci. "Če je kupec nezadovoljen z dostavo, morda drugič ne bo naročil. In glas o slabih izkušnjah se širi veliko hitreje kot tisti o pozitivnih izkušnjah. Nezadovoljne stranke res niso dobre za posel,"pravi sogovornica, ki na spletu prodaja oblačila (podatki so znani uredništvu).

Na nezadovoljstvo kupcev v veliki meri vplivajo dodatni stroški, povezani z napakami pri dostavi. Oziroma prakse, ki jih tudi prodajalci napišejo precej "na drobno" in na ne najbolj vidno mesto. V eni od slovenskih spletnih trgovin je na primer za dostavo izdelkov, če je nakup nižji od 50 evrov, treba plačati 4,9 evra. Kupec znesek seveda plača v dobri veri, da je plačal dostavo do naslova, ki ga je navedel kot "naslov za dostavo". Ne torej na kilometre oddaljeno prevzemno mesto. V tem primeru namreč dodaten strošek pomeni prevoz do prevzemnega mesta in v nekaterih primerih še stroški prevzema paketa.

Večina naših spletnih trgovin sicer omenja možnosti dogovorov za dostavo s kurirji, a praviloma šele v "pogojih poslovanja", ne pa tudi ob polju, kjer kupec izbere način dostave, kar pogosto ustvari (lažno) iluzijo, da ste si s plačilom dostave zagotovili dostavo na zapisan naslov.