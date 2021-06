Paloma z novo linijo povečuje proizvodne zmogljivosti

Predsednik vlade Janez Janša je v nagovoru spomnil, da v zadnjih tednih skoraj ni dneva, da v katerem od slovenskih podjetij ne bi odpirali novih proizvodnih zmogljivosti ali polagali temeljne kamne za nove naložbe. V luči precej zahtevnega leta je dejal, da je epidemija na samem začetku v številnih zahodnih državah pokazala, da nekatere stvari niso samoumevne, zato je kljub njihovi ekonomski razvitosti v prvih tednih med drugim začelo zmanjkovati higienskih izdelkov.

"Začeli smo se zavedati, da to ni nekaj samoumevnega in zgolj predelan papir, pač pa tudi eden od simbolov civilizacije. V Sloveniji je to dejstvo že 140 let, torej od prvih začetkov Palome, in v prihodnje bo to še toliko bolj pomembno. Pomembno je, da imamo določeno proizvodnjo tudi doma in znotraj EU ter tako v času krize na zmanjka naenkrat vsega. Epidemija je zato naš pogled na investiranje in delovanje globalnega trga v veliki meri spremenila,"je v slovesnem nagovoru dejal Janša, ki sta se mu na dogodku pridružila gospodarski minister Zdravko Počivalšek ter minister za okolje in prostor Andrej Vizjak. Kot je še dodal, zato obstajajo običajne investicije, in take, ki imajo tudi strateško dodano vrednost, takšno pa ima po njegovem tudi Palomina.