Covid-19 ohromil nepremičninski trg: posli upadli za 40 odstotkov

Med prvimi petimi najpogostejšimi tujimi kupci stanovanjskih nepremičnin v Sloveniji so državljani sosednjih držav, z izjemo Madžarske, ter državljani Nemčije in Srbije.

Geodetska uprava je objavila tudi poročilo o nepremičninskih nakupih tujcev med letoma 2017 in 2019. Opažajo, da je delež tujih nakupov in prodaj stanovanjskih nepremičnin v Sloveniji v zadnjih letih več ali manj konstanten. Se pa znotraj tega povečuje delež kupcev z mešanim državljanstvom.

Geodetska uprava se je odločila, da objavi trenutno razpoložljive preliminarne podatke, čeprav dobršen del sklenjenih nepremičninskih poslov za prvo polletje še ni evidentiran in obdelan za podrobnejše tržne analize. A že preliminarni podatki kažejo vpliv epidemije na promet z nepremičninami. Kot so pojasnili na Geodetski upravi, bodo končni podatki o slovenskem nepremičninskem trgu v letošnjem prvem polletju objavljeni oktobra v rednem polletnem poročilu o slovenskem nepremičninskem trgu.

Pandemija covida-19 je v letošnjem letu za nekaj časa praktično zaustavila sklepanje poslov na slovenskem nepremičninskem trgu. Do 15. julija je Geodetska uprava Republike Slovenije za prvo polletje letošnjega leta zabeležila okoli 10.800 sklenjenih kupoprodajnih pogodb za nepremičnine. Njihova skupna vrednost je znašala nekaj manj kot 770 milijonov evrov. "V primerjavi z drugim polletjem 2019 sta se tako evidentirano število sklenjenih kupoprodajnih poslov kot njihova skupna vrednost zmanjšala za približno 40 odstotkov," so pojasnili na Geodetski upravi. Če pa te številke primerjamo z istim obdobjem lani (torej s prvim polletjem 2019), pa se je število poslov zmanjšalo za 40 odstotkov, njihova vrednost pa za 45 odstotkov.

Največji interes tujih kupcev stanovanjskih nepremičnin je bil v zadnjih treh letih na Primorskem, natančneje v občinah Sežana in Bovec.

Sicer pa so tujci v zadnjih treh letih v Sloveniji kupili le malo več stanovanjskih nepremičnin, kot so jih prodali. Če upoštevamo pogodbene stranke z mešanim državljanstvom, pa so jih prodali več, kot so jih kupili.