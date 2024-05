Novi lastniki Panvite v uporabo dobili tudi več tisoč hektarjev najboljše zemlje

Je eden od paradnih konjev slovenskega kmetijstva. Zaposluje skoraj 700 Slovencev, sodeluje z dva tisoč kmetijami, praviloma iz Prekmurja.

Ali bodo proizvodi res ostali doma – kot Panvita obljublja v svojih poslovnih ciljih – pa bo odslej kot kaže odločal hrvaški sklad Meritus. 51 odstotkov so jim lastniki - družina Polanič - prodali za 50 milijonov evrov. Kupčija, ki bi, menijo ekonomisti, utegnila zamajati slovensko kmetijstvo.

"Dokler pač te pogodbe veljajo, kmetje lahko z njimi sodelujejo. Če se bojo lastniki odločili za neke druge usmeritve, lahko pomeni, da bodo kmetje izgubili svojega partnerja na območju Prekmurja," ocenjuje agrarni ekonomist z Biotehnične fakultete Andrej Udovič.

Nekdanji kmetijski minister Dejan Židan, ki je bil pred vstopom v politiko tudi predsednik uprave Panvite, medtem bolj kot grožnjo, nove hrvaške lastnike vidi kot priložnost. "Ali se spomnite primera ljubljanskih mlekarn, ko so bile v lasti slovenskih kmetov preko slovenskih zadrug, da so tuje mleko vozili v svojo mlekarno, da so ga prodajali slovenskim potrošnikom. Ko so postali lastniki Francozi, iz te branže, se je zgodilo nekaj, česar nihče ni pričakoval. Začeli so kupovati izključno slovensko mleko za te slovenske proizvode."

Francozi, družba Laktalis, so bili v primeru Ljubljanskih mlekarn res iz branže in to je ključna razlika, poudarja agrarni ekonomist. Hrvaški sklad, pravi, je bil doslej prisoten povsod drugje, razen v kmetijstvu. "Seveda v takem obsegu kmetijske pridelave še ni bilo takega primera, da bi nek investicijski sklad oziroma sklad iz povsem neke druge dejavnosti, v tako velikem obsegu stopil v kmetijsko dejavnost," je skeptičen Udovič.

Desetletna pogodba za uporabo več kot 3000 hektarjev zemlje

Na še eno po njihovem mnenju zaskrbljujoče dejstvo, opozarjajo kmetje. Z nakupom Panvite bodo novi lastniki v uporabo dobili več kot 3000 hektarjev najboljše zemlje, ki jo najemajo od Republike Slovenije. Pogodba je sklenjena za naslednjih deset let. "Tuji lastniki majo potem pač svoje vire, svojo strategijo. In to v končni fazi lahko dolgoročno samo oslabi prehransko varnost Republike Slovenije," opozarja tudi predsednik Kmetijsko-gozdarske zbornice Roman Žveglič.