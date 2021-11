Pat položaj v boju za milijardni tok v energetiki

Zdaj bo na potezi sodišče, ki pa se bo očitno moralo odločati med več predlogi, morda celo tremi. Prvega jim bo že danes poslalo dosedanje vodstvo, ki bo, kot pravijo, predlagalo kontinuiteto, zato sodniku v razmislek pošiljajo naslednja imena: Robert Golob, Igor Koprivnikar in Andrej Šajn. Ti so Gen-I vodili že zdaj, pridružil pa naj bi se jim tudi izbranec politike, zlasti NSi, Jure Soklič .

Na vprašanje, kaj pomeni za podjetje Gen-I, da je interes za lastniški vstop v podjetje izrazila Evropska banka za obnovo in razvoj, je odvrnil, da to dokazuje uspešno delo podjetja na mednarodnem področju. "Vstop mednarodne banke na to področje, to je obnovljivih virov energije, ki jo Golob želi razviti v Sloveniji, pomeni veliko prednost pri nadaljnjem razvoju slovenske energetike."

Odziv politike, NSi in ministra Jerneja Vrtovca, ki pravi, da nima nič s temi menjavami v energetiki in je to stvar nadzornih svetov, pa je po besedah Novaka eno veliko sprenevedanje. "Kdo v Sloveniji temu verjame?" je vprašal.