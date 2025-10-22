Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujina GospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Gospodarstvo

Pečečnik bo na opatijski rivieri odprl luksuzni hotel

Opatija, 22. 10. 2025 11.31 | Posodobljeno pred 54 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
STA , M.P.
Komentarji
1

Poslovnež Joc Pečečnik bo na opatijski rivieri prihodnje leto s hrvaškimi partnerji odprl luksuzni apartmajski hotel pod imenom Sealeven Hotel & Residences. Projekt bo po Pečečnikovih besedah na severni Jadran prinašal nov koncept, odprtje pa je predvideno za prvo polovico prihodnjega leta.

"S projektom Sealeven Hotel & Residences, ki prinaša brendirane in popolnoma servisirane rezidence, uvajamo nov koncept na severni Jadran. Zelo me veseli, da imamo ob sebi Grand Metropolitan Hotels in Hyatt kot zanesljiva partnerja z mednarodnim znanjem in dolgoletnimi izkušnjami v svetu brendiranega hotelirstva," je po poročanju portala Forbes Hrvaška v torek sporočil Joc Pečečnik.

Hotel Sealeven Hotel & Residences v Opatiji
Hotel Sealeven Hotel & Residences v Opatiji FOTO: Hyatt

Hotel bo svoja vrata v Ičićih pr Opatiji odprl spomladi 2026, kot navaja tudi oglas za zaposlitev, ki je objavljen na spletu. Opisujejo ga kot "izjemen 5-zvezdični hotel na jadranski obali Ičići, z osupljivim razgledom na morje in obdan z eno najbolj očarljivih obalnih pokrajin v Evropi".

Sealeven Hotel & Residences v Opatiji
Sealeven Hotel & Residences v Opatiji FOTO: Hyatt

 

Ponujal bo 85 apartmajev in studiev s pogledom na obalo. Nahaja se le nekaj minut od središča Opatije. S hotelom bo upravljala družba Grand Metropolitan Hotels v okviru franšiznega sporazuma med lastniško družbo Projekt Galerija in povezano družbo Hyatt.

Lastniki Projekta Galerija so podjetnici Jasna Brajković in Ivona Maržić, vsaka s po 25-odstotnim deležem, ter Pečečnikova družba Elektronček, ki ima 50-odstotni delež.

Hotel, ki bo od Opatije oddaljen le nekaj minut vožnje, bo po navedbah družbe Hyatt ponujal izključno apartmajsko nastanitev v 11 zgradbah s skupno 85 enotami. Trenutno potekajo zaključna dela, med njimi opremljanje notranjosti in urejanje okolice.

joc pečečnk hotel opatija
Naslednji članek

ZPS v kolektivno tožbo: od Gen-I zahteva 200 milijonov evrov

KOMENTARJI (1)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
wsharky
22. 10. 2025 13.10
+1
prvi ili posljednji red do mora? pa cesta vmes ajajaj
ODGOVORI
1 0
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1306