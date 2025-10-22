Pečečnik bo na opatijski rivieri odprl luksuzni hotel

"S projektom Sealeven Hotel & Residences, ki prinaša brendirane in popolnoma servisirane rezidence, uvajamo nov koncept na severni Jadran. Zelo me veseli, da imamo ob sebi Grand Metropolitan Hotels in Hyatt kot zanesljiva partnerja z mednarodnim znanjem in dolgoletnimi izkušnjami v svetu brendiranega hotelirstva," je po poročanju portala Forbes Hrvaška v torek sporočil Joc Pečečnik .

Hotel bo svoja vrata v Ičićih pr Opatiji odprl spomladi 2026, kot navaja tudi oglas za zaposlitev, ki je objavljen na spletu. Opisujejo ga kot "izjemen 5-zvezdični hotel na jadranski obali Ičići, z osupljivim razgledom na morje in obdan z eno najbolj očarljivih obalnih pokrajin v Evropi".

Ponujal bo 85 apartmajev in studiev s pogledom na obalo. Nahaja se le nekaj minut od središča Opatije. S hotelom bo upravljala družba Grand Metropolitan Hotels v okviru franšiznega sporazuma med lastniško družbo Projekt Galerija in povezano družbo Hyatt.

Lastniki Projekta Galerija so podjetnici Jasna Brajković in Ivona Maržić, vsaka s po 25-odstotnim deležem, ter Pečečnikova družba Elektronček, ki ima 50-odstotni delež.

Hotel, ki bo od Opatije oddaljen le nekaj minut vožnje, bo po navedbah družbe Hyatt ponujal izključno apartmajsko nastanitev v 11 zgradbah s skupno 85 enotami. Trenutno potekajo zaključna dela, med njimi opremljanje notranjosti in urejanje okolice.