Pečečnik Costello prodal Hrvatom

Podjetje Nika Voda, ki je v 100-odstotni lasti Kristiana Stanića, je koncentracijo z družbo Costella pri Agenciji RS za varstvo konkurence prijavila 17. julija, je razvidno s spletne strani agencije.

Da gre pri tem za prodajo Costelle hrvaški pijačarski skupini, je za portal Necenzurirano danes potrdil Pečečnik, ki je Costello kupil leta 2022 in je trenutno prek družbe Elektronček uradno še vedno njen 100-odstotni lastnik.

Dodatnih izjav Pečečnik ni želel dajati, po informacijah Necenzurirano pa je za Costello že prejel sedem milijonov evrov kupnine. Kupoprodajna pogodba naj bi predvidevala tudi morebitno dodatno izplačilo, če bo družba v prihodnjih letih dosegala dogovorjene poslovne rezultate. Gre za dodatne tri milijone evrov.

Glede na to, da je po informacijah portala pred štirimi leti za polnilnico odštel približno dva milijona evrov, to pomeni, da je v štirih letih prvotni vložek v najslabšem primeru več kot potrojil.