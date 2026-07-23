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Gospodarstvo

Pečečnik Costello prodal Hrvatom

Ljubljana, 23. 07. 2026 12.28 pred 1 uro 3 min branja 6

Avtor:
STA
Joc Pečečnik

Podjetnik Joc Pečečnik je prodal polnilnico naravne mineralne vode Costella iz Kostela, ki jo je kupil leta 2022. Njen novi lastnik je prek podjetja Nika Voda hrvaška pijačarska skupina Stanić, ki je s Costello od leta 2024 strateško sodelovala pri polnjenju vode Zala.

Podjetje Nika Voda, ki je v 100-odstotni lasti Kristiana Stanića, je koncentracijo z družbo Costella pri Agenciji RS za varstvo konkurence prijavila 17. julija, je razvidno s spletne strani agencije.

Da gre pri tem za prodajo Costelle hrvaški pijačarski skupini, je za portal Necenzurirano danes potrdil Pečečnik, ki je Costello kupil leta 2022 in je trenutno prek družbe Elektronček uradno še vedno njen 100-odstotni lastnik.

Dodatnih izjav Pečečnik ni želel dajati, po informacijah Necenzurirano pa je za Costello že prejel sedem milijonov evrov kupnine. Kupoprodajna pogodba naj bi predvidevala tudi morebitno dodatno izplačilo, če bo družba v prihodnjih letih dosegala dogovorjene poslovne rezultate. Gre za dodatne tri milijone evrov.

Glede na to, da je po informacijah portala pred štirimi leti za polnilnico odštel približno dva milijona evrov, to pomeni, da je v štirih letih prvotni vložek v najslabšem primeru več kot potrojil.

Costella ima v lasti polnilnico in proizvodne objekte v Grglju pri Kostelu, njeno ključno premoženje pa je koncesija za črpanje vode.
Costella ima v lasti polnilnico in proizvodne objekte v Grglju pri Kostelu, njeno ključno premoženje pa je koncesija za črpanje vode.
FOTO: Shutterstock

Costella ima v lasti polnilnico in proizvodne objekte v Grglju pri Kostelu, njeno ključno premoženje pa je koncesija za črpanje vode, ki velja do leta 2035 z možnostjo podaljšanja.

Hrvaška skupina Stanić sicer s Costello sodeluje že od začetka leta 2024. Takrat je namreč Pečečnik z njo sklenil strateško partnerstvo. Družba Nika Bev, za katero stoji skupina Stanić in ki je od Pivovarne Laško Union pred tem kupila blagovno znamko Zala, jim je namreč dala to ime v uporabo. Vodo, ki jo črpa Costella, odtlej polnijo pod imenom Zala, sodelovanje naj bi po takratnih navedbah trajalo 10 let.

Hrvaški partnerji so sodelovanje po navedbah Necenzurirano podprli tudi finančno. Družba Nika Bev je Costelli po podatkih Portala odobrila približno štiri milijone evrov posojila, namenjenega ponovnemu zagonu proizvodnje in prenovi polnilnih linij.

To je Costelli pomagalo pri poslovnem preobratu. Prihodke je z nekaj več kot 400.000 evrov v letu 2023 zvišala na skoraj dva milijona evrov lani. Po 280.000 evrov izgube leta 2023 je lani uspela pridelati skoraj 466.000 evrov čistega dobička. To je bil prvi dobiček po 10 letih.

Da je Costella dobiček ustvarila tudi zaradi novih poslov z državnimi blagovnimi rezervami, medtem danes pišejo Finance. Potem ko se je iz dobave vode blagovnim rezervam z letom 2024 umaknila Pivovarna Laško Union, je Zavod RS za blagovne rezerve moral objaviti nov razpis. Večji del posla je dobila Dana z Mirne, Costella pa se je edina prijavila na razpis za dobavo manjšega deleža.

V pojasnilih ob objavi lanskih poslovnih izidov so v Cotelli zapisali, da pomemben delež prihodkov predstavljajo najemnine za vodo, ki jo blagovne rezerve hranijo v Kostelu.

costela pečečnik prodaja

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KOMENTARJI6

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YouRangMyLord
23. 07. 2026 13.45
Nikoli se ne bi smel vmešat v politiko in skakat z enega pola na drugega, obračat gate. Naj se raje drži elektronskega gejminga, to je njegova panoga.
Odgovori
0 0
Stojadina-sportiva
23. 07. 2026 13.28
Kmalu bomo v Sloveniji imeli za pokazat samo še izvir krega levi-desni...no tega si ne bo želel nihče kupit hvala bogu...
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+2
2 0
Ribežn
23. 07. 2026 13.25
Pol leta ni rabil odkar je presedlal na drugi pol, da je začel z navadami levice. Pa je šlo še nekaj izvirov slovenske pitne vode, ki nikoli nebi smela biti v privat rokah!!!
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+2
2 0
Lepdan123
23. 07. 2026 13.22
Bolano.
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+4
4 0
JApajaDAja
23. 07. 2026 13.17
voda, pitna,čista pitna voda se prodaja tujcem..a smo mi še sploh normalni?! voda je naša,na slo tleh,pripada nam,ne pa prodaji....nikica & co...kje si...za našo vodo gre!
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+3
4 1
Nidani
23. 07. 2026 13.41
Ja, prodal jo je oligarh, ki je blizu Janezu...
Odgovori
0 0
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