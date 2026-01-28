Pečečnik obrnil ploščo: največji kritik navdušen nad potezo vlade

Kot je v odprtem pismu, ki so ga danes posredovali iz SBC, poudaril Pečečnik, bo njihov klub vedno politično nevtralen in predvsem neodvisen. Pripravljeni pa so na dialog z vsakim, ki jim bo pomagal urejati mirno in stabilno podjetniško okolje.

"V času te vlade sem bil s strani mnogih (če ne večine) medijev okronan kot največji kritik vlade Roberta Goloba. Kot predsednik Kluba slovenskih podjetnikov sem bil kritičen do odločitev, ki so šibile podjetništvo, konkurenčnost in moč našega gospodarstva," je zapisal. Če vlada ne dela dobro, bom kot predsednik SBC na to vedno opozarjal - ne glede na ime predsednika vlade, je napovedal.

"A pride tudi čas za pohvalo. In vladi Roberta Goloba bomo podjetniki in obrtniki iskreno hvaležni, če bosta zakon o participaciji zaposlenih pri dobičku in shema delniškega nagrajevanja zaposlenih v parlamentu sprejeta na podlagi sprejetih dopolnil," je zapisal.

Poudaril je, da ima kot predlagatelj zakona zanj sicer zasluge izključno SBC. "Kljub stalnemu tihemu ignoriranju in ljubosumju ostalih delodajalskih organizacij je desetletje ostajal neomajen pri komunikaciji s ključnimi ministrstvi in vlado, predvsem pa s trenutnim predsednikom vlade," je navedel.