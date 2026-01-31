Pečečnik odstopil z mesta predsednika SBC

"Predsednik kluba Joc Pečečnik in člani upravnega odbora kluba smo na današnji (petek, op. a.) izredni seji upravnega odbora odstopili s položajev. Predsednik in člani upravnega odbora smo sprejeli odločitev, da pri članstvu preverimo zaupanje v vodenje kluba. Prihodnost kluba na ta način zaupamo našim članom," piše v sporočilu, ki so ga člani SBC po navedbah Financ prejeli v petek zvečer.

Trenutna vlada je za podjetnike in obrtnike naredila to, kar ni še nobena doslej, je ob obravnavi predloga zakona o udeležbi delavcev pri dobičku zapisal Pečečnik, ki je bil v preteklosti sicer večkrat kritičen do dela vlade.

Člani se bodo o prihodnjem vodenju kluba tako izrekali na volilni skupščini, datum katere naj bi bil znan v kratkem. Ta čas bo upravni odbor v odstopu opravljal tekoča opravila. Upravni odbor sicer sestavljajo Igor Akrapovič, Marko Bitenc, Janja Božič Marolt, Mihael Blažič, Janez Kuhar, Robert Medle, Primož Pusar, Jan Sibinčič, Tanja Skaza in Andrej Toš.

Joc Pečečnik. FOTO: Bobo

Do odstopov prihaja, potem ko je Pečečnik v nedavnem javnem zapisu pohvalil aktualno vlado za pripravo zakona o udeležbi delavcev pri dobičku. Po neuradnih navedbah več medijev je iz kluba izstopilo že več kot 100 podjetnikov, med njimi poslovnež in nekdanji direktor Finančne uprave RS Ivan Simič.