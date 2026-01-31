Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Gospodarstvo

Pečečnik odstopil z mesta predsednika SBC

Ljubljana, 31. 01. 2026 09.05 pred 26 minutami 2 min branja 41

Avtor:
STA N.L.
Joc Pečečnik razglasil stečaj Mode Mi&Lan

Predsednik Kluba slovenskih podjetnikov (SBC) Joc Pečečnik in člani upravnega od odbora SBC so na petkovi izredni seji odstopili s položajev, izhaja iz sporočila članom kluba, ki so ga objavile Finance. Do odstopov prihaja, potem ko je Pečečnik v javnem zapisu pohvalil vlado Roberta Goloba za pripravo zakona o udeležbi delavcev pri dobičku.

"Predsednik kluba Joc Pečečnik in člani upravnega odbora kluba smo na današnji (petek, op. a.) izredni seji upravnega odbora odstopili s položajev. Predsednik in člani upravnega odbora smo sprejeli odločitev, da pri članstvu preverimo zaupanje v vodenje kluba. Prihodnost kluba na ta način zaupamo našim članom," piše v sporočilu, ki so ga člani SBC po navedbah Financ prejeli v petek zvečer.

Trenutna vlada je za podjetnike in obrtnike naredila to, kar ni še nobena doslej, je ob obravnavi predloga zakona o udeležbi delavcev pri dobičku zapisal Pečečnik, ki je bil v preteklosti sicer večkrat kritičen do dela vlade. 

Člani se bodo o prihodnjem vodenju kluba tako izrekali na volilni skupščini, datum katere naj bi bil znan v kratkem. Ta čas bo upravni odbor v odstopu opravljal tekoča opravila.

Upravni odbor sicer sestavljajo Igor Akrapovič, Marko Bitenc, Janja Božič Marolt, Mihael Blažič, Janez Kuhar, Robert Medle, Primož Pusar, Jan Sibinčič, Tanja Skaza in Andrej Toš.

Joc Pečečnik.
Joc Pečečnik.
FOTO: Bobo

Do odstopov prihaja, potem ko je Pečečnik v nedavnem javnem zapisu pohvalil aktualno vlado za pripravo zakona o udeležbi delavcev pri dobičku. Po neuradnih navedbah več medijev je iz kluba izstopilo že več kot 100 podjetnikov, med njimi poslovnež in nekdanji direktor Finančne uprave RS Ivan Simič.

Preberi še Zaradi Pečečnikove izjave iz kluba izstopajo številni podjetniki

Pečečnik je bil za predsednika SBC izvoljen na skupščini leta 2024 za mandat štirih let. Klub je imel decembra po podatkih, objavljenih na svojih spletnih straneh, 500 članov.

Pečečnik se je znašel pod točo kritik tudi zaradi dopisovanja z novinarko Financ Petro Sovdat. Pečečnik je, kot kaže, poskušal doseči, da časnik objavi njegovo pohvalo Golobove vlade na svoji naslovnici. Očitki letijo tudi na njegov način komunikacije.

Pečečniku novinarka ni ustregla, naslovnice, ki bi hvalila Goloba, v Financah niso imeli. Se je pa za Pečečnika zavzel še en svat s premierjeve poroke - ljubljanski župan Zoran Janković, ki meni, da je Pečečnik našel argument, ki temelji na trdnih osnovah, in ga absolutno podpira.

Preberi še Celotni odbor SBC naj bi podal odstop
joc pečečnik SBC odstop podjetniki

Bi si delili elektriko? Souporaba v Sloveniji od julija

  • 1
  • 2
  • 3-LBX
  • 5 - UX
  • 4 -NX
  • 6-RX
  • 7 - RZ
  • 9 LM
  • 8
KOMENTARJI41

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
alkimistos
31. 01. 2026 09.41
Jankovič je podprl joca... ADIJOOOOOOO. Joc še en komiplačanec!
Odgovori
0 0
Finfer
31. 01. 2026 09.40
Premalo so obdavčeni vsi taki tajkuni ki so na lahek način zaslužili milijone,morali bi jih pošteno oskubiti da se ne bi norčevali naokoli ,ne pa da skubijo poštene delavce in upokojence !!
Odgovori
+2
2 0
biggbrader
31. 01. 2026 09.40
Svatje so z Robijem zadovoljni, saj jim je dal poročno zaobljubo.
Odgovori
0 0
Presrani
31. 01. 2026 09.38
Lepi je dejal gospod Maljevac naj gospodarstvo pogleda kako sem sam zgradil 20 tisoč novih stanovanj kot sem obljubil.
Odgovori
+3
4 1
NotMe
31. 01. 2026 09.40
Obožujem tvoje sarkazme
Odgovori
0 0
NotMe
31. 01. 2026 09.38
A se je Nika že kaj oglasila? Si predstavljamo halo, če bi kakšen Boscarol takole pisal in hotel dat JJ na naslovnico? Vžgale bi se vse, od fajterske Nike do FBI Tamare.
Odgovori
+5
5 0
NotMe
31. 01. 2026 09.36
Zdaj vemo, po koliko je bil šampančk na poroki. Cena: ena pohvala.
Odgovori
+6
7 1
GAYPROPAGANDA
31. 01. 2026 09.35
Ogromno teh podjetnikov ki so zgroženi so dejanski problem. Delavce držijo na minimalcu. To jih združuje.
Odgovori
-4
1 5
Presrani
31. 01. 2026 09.37
Ampak zdaj je drugače,ko imamo Robija in Tino in smo srečni in zadovoljni.
Odgovori
+2
3 1
biggbrader
31. 01. 2026 09.41
Si to ti, Česko, Tanjin kandidat za ministra za finance ?
Odgovori
0 0
MasteRbee
31. 01. 2026 09.35
kup takih "uspešnih" gospodarskih mul ima tranzicijska levica
Odgovori
+6
7 1
Bolfenk2
31. 01. 2026 09.34
Slovenski podjetnik, delavec in kmet je ogromno pretrpel pod to golobovo vlado. Pečečnikova pohvala Golobu nam je pljunek v obraz. Ne vem zakaj se je prodal.
Odgovori
+6
8 2
Marcoma
31. 01. 2026 09.37
Meni je prejšnja vlada v dveh letih naredila neprimerno več škode kot ta v štirih.
Odgovori
-1
1 2
Gutenberg
31. 01. 2026 09.41
Si lastnik fitnesa?
Odgovori
0 0
biggie33
31. 01. 2026 09.33
Spomnimo se tudi, kako je Joc med covidom dobavil napačne maske in zahteval plačilo za njih..
Odgovori
+1
3 2
mr.poper
31. 01. 2026 09.32
Če je na tem podjetniškem vlaku stari davčni lisjak Ivan Simič sedaj pa podjetnik JE NEVREDNO ,DA KLUB OBSTAJA Joc ,je zadnji čas ugotovil ,da je vsak trud zaman z temi karkoli ustvarjat .
Odgovori
-3
4 7
Presrani
31. 01. 2026 09.32
Prav bi bilo ,da se danes Robi in Joc verižno hvalita cel dan.
Odgovori
+2
4 2
Petarda10
31. 01. 2026 09.32
Malo bolj poglejte se poslovanje tega lopova, verjetno bi se marsikaj naslo
Odgovori
+0
3 3
mr.poper
31. 01. 2026 09.36
Ivana misliš , ja res je ta ima težek nahrbtnik
Odgovori
-2
1 3
Odgovorno
31. 01. 2026 09.31
Vrhunski meneder pogresa gospodarstvo.
Odgovori
+2
3 1
Presrani
31. 01. 2026 09.28
Robi mora sedaj Joca pohvaliti nazaj ,da mu pove ,da dobro dela in ,da je pošten..
Odgovori
-1
3 4
borjac
31. 01. 2026 09.27
"Predsednik Kluba slovenskih podjetnikov (SBC) Joc Pečečnik in člani upravnega od odbora SBC so odstopili " , Pečečnik je daleč od kakšne cvetke , vendar je zakon Vlade Slovenije, ki ga ima za dobrega pohvalil , s tem je prekinil tradicijo oboževanja Janše in sovraštva do dr. Goloba , ki vodi SBC , torej vodilna nit SBC-ja je sovraštvo do Golobove vlade in nič drugega , to pa ni ravno logika Podjetništva in sklepanja poslov , temveč samo brezizhodno nakladanje , ko pa bo Janša , bo seveda bolje , pa čeprav bo lahko tudi slabše.
Odgovori
-2
5 7
medusa
31. 01. 2026 09.33
Slabše? Dvomim ,da je lahko še slabše!
Odgovori
+0
2 2
ptuj.si
31. 01. 2026 09.26
Joc Pečečnik piše Petri Sovdat: »Hej, mačka ... maš naslovnico zame, da pohvalim Goloba« to je odraz novinarjev.
Odgovori
+2
6 4
biggie33
31. 01. 2026 09.26
Vse za sliko na naslovnici, evo Joc, zdaj si na naslovnici..
Odgovori
+7
9 2
medusa
31. 01. 2026 09.24
Vprašanje je ZAKAJ nenadna sprememba mišljenja?...Vprašanje je kaj vse so zvohali o njem....
Odgovori
+3
5 2
bibaleze
Portal
Ko otrok podeduje obraz, ki ga starš nima več
Stare vrednote, ki še vedno oblikujejo boljši svet
Stare vrednote, ki še vedno oblikujejo boljši svet
Kako ukiniti nočno hranjenje brez joka? Koraki za nežno odvajanje
Kako ukiniti nočno hranjenje brez joka? Koraki za nežno odvajanje
Kako preživeti izgubo otroka: Zgodba o žalovanju, ljubezni in podpori
Kako preživeti izgubo otroka: Zgodba o žalovanju, ljubezni in podpori
zadovoljna
Portal
Veljala za najlepšo, danes je neprepoznavna
Dnevni horoskop: Ribe bodo sanjarile, škorpijoni bodo občutljivi
Dnevni horoskop: Ribe bodo sanjarile, škorpijoni bodo občutljivi
Tako visok znesek mora plačati bivši ženi
Tako visok znesek mora plačati bivši ženi
To krilo bo največji hit letošnjega leta
To krilo bo največji hit letošnjega leta
vizita
Portal
Vitamin, ki lahko izboljša vaš prebavni ritem: nova spoznanja raziskovalcev
Skrito opozorilo v črevesju, ki lahko poveča tveganje za nastanek raka
Skrito opozorilo v črevesju, ki lahko poveča tveganje za nastanek raka
Znanstveniki odkrivajo možnost pomlajevanja imunskega sistema
Znanstveniki odkrivajo možnost pomlajevanja imunskega sistema
Onkološki inštitut Ljubljana prvi v Sloveniji odprl Oddelek za klinično prehrano in odpoved prebavil
Onkološki inštitut Ljubljana prvi v Sloveniji odprl Oddelek za klinično prehrano in odpoved prebavil
cekin
Portal
Zakaj je pomembno, kje hranite denarnico
Shaq: Nismo bogati. Jaz sem bogat.
Shaq: Nismo bogati. Jaz sem bogat.
Februar prinaša finančni preobrat
Februar prinaša finančni preobrat
Ali se lov na popuste res splača?
Ali se lov na popuste res splača?
moskisvet
Portal
Ste vedeli? Ljudje nismo edini, ki jih socialna omrežja poneumljajo
Hujšanje za moške: Recite stop dietam!
Hujšanje za moške: Recite stop dietam!
V teh znamenjih so rojeni najboljši očetje
V teh znamenjih so rojeni najboljši očetje
Nekoč bomo verjeli, da smo edini v vesolju
Nekoč bomo verjeli, da smo edini v vesolju
dominvrt
Portal
Kako pravilno presaditi spatifil, da ohranite njegovo zdravje
To se zgodi, če olje zlijete v kuhinjsko korito
To se zgodi, če olje zlijete v kuhinjsko korito
Triki za pranje perila, ki v resnici ne delujejo
Triki za pranje perila, ki v resnici ne delujejo
5 predmetov, ki vsebujejo mikroplastiko, pa se tega sploh ne zavedamo
5 predmetov, ki vsebujejo mikroplastiko, pa se tega sploh ne zavedamo
okusno
Portal
Mehko in hrustljavo: popolno testo za pico
Svinjska ribica na tri načine: pečena v pečici, v omaki in nadevana
Svinjska ribica na tri načine: pečena v pečici, v omaki in nadevana
Pecivo Lambada: čudovito kremasta, a zelo osvežujoča sladica
Pecivo Lambada: čudovito kremasta, a zelo osvežujoča sladica
Zrezki iz pečice, ob katerih boste pomazali krožnik
Zrezki iz pečice, ob katerih boste pomazali krožnik
voyo
Portal
Kmetija
Kdo je Melania Trump?
Kdo je Melania Trump?
Sanjski moški Hrvaške
Sanjski moški Hrvaške
Slovenija odloča 2026
Slovenija odloča 2026
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1506