Pečečnik toži Zavod za blagovne rezerve, Tonin: 'Pečečniku se iskreno opravičujem'

Sogovornik priznava, da maske najprej niso imele oznake CE, a glede na evropsko direktivo, ki je upoštevala pomanjkanje primerne zaščitne opreme, je tudi niso rabile. To je takrat potrdil celo zavod, ki pa si je po mnenju tržne inšpekcije nenadoma premislil, navaja. "Dobavitelj je naredil kasneje certifikat. Brez naše vednosti so bile preverjene v poljskem laboratoriju, kasneje pa še v nemškem," pove.

Joc Pečečnik oziroma njegovo podjetje Public Digital Infrastructure je sredi maja Zavodu za blagovne rezerve dobavilo slab milijon mask tipa FFP2. Ker se sami s tem ne ukvarjajo, so po potrditvi naročili le to, kar sta želela medresorska skupina oziroma ministrstvo za gospodarstvo, razlaga Pečečnik. "Naročili smo vzorce, jih dobavili rezervam, rezerve so to predale pristojnemu kvalifikatorju Bureau Veritas. Ko so nam potrdili vzorce, smo jih naročili in pripelj," pravi.

Kljub temu Pečečnik pravi, da sobili maske pripravljeni zamenjati za take, ki so se prodajale v Nemčiji, vendar da so zavrnili tudi ta predlog, enako pa tudi plačilo 4,5 milijona evrov. "Sam sem založil lasten denar, da sem SID banki vrnil kredit, in še vedno sem dobavitelju dolžan."Nisem se želel tožiti z državo, sploh ne z ljudmi, ki so me prosili za pomoč, a drugače enostavno ni šlo.

Pa pristojni? Kot sporočajo z zavoda sta dve analizi pokazali, da maske niso ustrezne za zaščito proti covidu-19, zato so plačilo zadržali. Bolj zgovoren je bil minister za obrambo Matej Tonin: "Nakup zaščitne opreme se je histeriziral in kriminaliziral do takih razsežnosti, da si zavod ne upa plačati niti že dostavljene zaščitne opreme. Pečečniku se iskreno opravičujem, ker sem ga prosil, naj državi pomaga v najtežjih trenutkih, danes pa je zaradi tega oškodovan, kaznovan in zasramovan. Očitno si v tej državi največji frajer, če ne narediš nič."