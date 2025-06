Perutnina Ptuj v 120 milijonov evrov vredno širitev

Investicija bo obsegala celovito posodobitev in razširitev obstoječih zmogljivosti v mesnopredelovalni industriji, pri čemer bo poudarek na povečanju zmogljivosti, avtomatizaciji in robotizaciji procesov ter dvigu kakovosti končnih izdelkov, so povedali v družbi, ki je v lasti ukrajinske skupine MHP.

Med cilji projekta so povečanje prihodkov za vsaj 20 odstotkov, optimizacija stroškov, zmanjšanje izmeta in dvig dodane vrednosti na zaposlenega. Hkrati želijo bolje izkoristiti obstoječe prostore ter okrepiti položaj podjetja na trgih Hrvaške, Avstrije, Švice in Nemčije, so navedli.

Med drugim načrtujejo povečanje zmogljivosti zakola z 8700 na 15.000 broilerjev na uro in zmogljivosti skladišč, robotizacijo procesa pakiranja svežega mesa in povečanje te zmogljivosti z 12.000 na 25.000 ton letno, povečanje proizvodnje izdelkov z dodano vrednostjo (šunke, klobase, narezki) s 3000 na 5500 ton letno in perutninskih izdelkov s 12.000 na 22.000 ton letno ter vzpostavitev zmogljivosti za letno proizvodnjo 4000 ton narezkov.

Investicija naj bi poleg tega zmanjšala porabo energije in vode ter emisije toplogrednih plinov za več kot 10 odstotkov ter izboljšala snovno učinkovitost in delovne pogoje.

Sprva načrtujejo zaposlitev dodatnih 100 ljudi, od tega 12 na visokokvalificiranih tehničnih in tehnoloških področjih, v nadaljnjih dveh letih pa še vsaj dodatnih 200 zaposlitev.

"Vzporedno bomo vlagali v usposabljanje obstoječega kadra, predvsem za upravljanje naprednih avtomatiziranih in robotiziranih sistemov. Cilj je tudi izboljšanje delovnih pogojev, varnosti in zmanjšanje fizične obremenitve zaposlenih," so navedli.

Kdaj bi lahko bil projekt zaključen, še ne morejo napovedati. "Trenutno smo v fazi pridobivanja gradbenega dovoljenja, ki je kompleksen in časovno občutljiv postopek. Zaradi odprtih postopkov za pridobitev gradbenega dovoljenja trenutno še ni mogoče podati natančnega časovnega okvira, a realno pričakujemo postopno operativnost projekta v letu 2027," so zapisali.