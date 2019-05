MHP še do 6,68 odstotka Perutnine Ptuj

Po temeljitem premisleku in proučitvi možnih scenarijev je ponudbo sprejelo tudi Vseslovensko združenje malih delničarjev, od koder so sporočili, da lahko mali delničarji, ki so jih zastopali v sklopu programa Delniška opora ob okoli 200.000 evrov kupnine pričakujejo tudi dividende iz časa, ko so bile delnice še na ukinjenih registrskih računih pri Centralni klirinško depotni družbi (KDD).

MHP je sicer prevzem ptujske skupine zaključil sredi februarja, ko je poslu zeleno luč prižgala Agencija za varstvo konkurence. Za večinski delež je takrat odštel 176,30 milijona evrov. Za tokrat prevzete delnice pa bo moral odšteti še okoli 20 milijonov evrov.

Novi lastniki sicer izvajajo presojo proizvodnih zmogljivosti Perutnine Ptuj in nameravajo kasneje v letošnjem letu razkriti celovit načrt posodobitve zainteresiranim deležnikom v Sloveniji in Londonu skupaj z vodstvom obeh podjetij.