Peticija proti obdavčitvi kripta: Nova obdavčitev razburja kripto skupnost

Ministrstvo za finance je napovedalo nov davek na kripto dobičke, s katerim Slovenija ne bo več kripto davčna oaza. Ti bodo namreč po novem obdavčeni s 25-odstotno stopnjo. Medtem ko ministrstvo poudarja, da je zakon spisalo, ker želijo slediti urejanju tega področja na mednarodni ravni, ki stremi k večji regulaciji, transparentnosti in izmenjavi podatkov, Bitcoin društvo Slovenije meni, da je predlog zakona nejasen in da ima številne pomanjkljivosti. Zato so začeli zbirati podpise proti zakonu.

Na ministrstvu za finance želijo z zakonom o davku od dobička iz odsvojitve kriptosredstev slediti urejanju tega področja na mednarodni ravni, ki stremi k večji regulaciji, transparentnosti in izmenjavi podatkov. V Sloveniji želijo zagotoviti jasno ureditev za davčne zavezance s čim manjšimi administrativnimi obremenitvami, so povedali ob predstavitvi novega zakona.

Po mnenju ministra za finance Klemna Boštjančiča je prav, da se to področje obdavči. "Danes nimamo še podatkov, koliko teh sredstev je dejansko naloženih. Cilj obdavčitve kriptosredstev ni povezan z davčnimi prilivi, a ocenjujemo, da je nelogično in nesmiselno, da eden najbolj špekulativnih finančnih instrumentov sploh ni obdavčen," je dejal. Dodal je, da bo to tudi spodbuda vlagateljem, da vlagajo v regulirane in bolj varne naložbe. Boštjančič je pojasnil, da bodo ta sredstva po predlogu obdavčena od prihodnjega leta naprej. "Torej nek donos, ki ga je nekdo ustvaril, ne bo obdavčen za nazaj," je dejal. Nadzor nad kriptosredstvi se v svetu širi. OECD je pripravil okvir za poročanje o njih oz. standard CARF, po katerem se zbirajo, poročajo in izmenjujejo informacije o strankah ponudnikov storitev v zvezi s kriptosredstvi. Predlog povzema tudi določila evropske direktive, ki zajema poročanje ter avtomatično izmenjavo informacij med davčnimi organi držav EU o dohodkih iz transakcij s finančnimi kriptosredstvi, pojasnjujejo na ministrstvu.

Bitcoin društvo prepričano o številnih pomanjkljivostih

Bitcoin društvo Slovenije (bitcoin.si) pa je skupaj z Blockchain Alliance Europe, pripravilo peticijo proti obdavčitvi kripto sredstev, s katero nasprotujejo predlagani zakonodaji in pozivajo odločevalce k umiku predloga in ponovni presoji zakonodaje v sodelovanju z Bitcoin in kripto skupnostjo, so sporočili. Poudarjajo, da je zakon nastal v popolni odsotnosti komunikacije z organizacijami in podjetji, ki so bodisi predstavniki ali člani slovenskega Bitcoin in kripto ekosistema.

Kot trdijo, je predlog zakona napisan nejasno in brez razumevanja osnovnih razlik med posameznimi kripto sredstvi. Primarne pomanjkljivosti predlaganega zakona so po njihovem mnenju še nerazumevanje Bitcoina kot elektronskega, decentraliziranega denarnega sredstva, katero kot tako ne more biti žrtev davka na kapitalski dobiček, saj ne predstavlja kapitalske naložbe, temveč monetarno. "Nerazlikovanje med digitalnimi dobrinami, kot je Bitcoin, digitalnimi vrednostnimi papirji, digitalnimi žetoni in stabilnimi kovanci, ki sodijo v drugačne finančne kategorije in bi morale biti obravnavane v skladu z najboljšimi praksami," so prepričani. Poleg tega menijo, da je to diskriminatorna obravnava plačil s kriptovalutami v primerjavi z deviznimi plačili, pri čemer naj bi se pri kripto plačilih obračunaval davek na kapitalski dobiček, kar je nekonkurenčno in zavira plačilno industrijo. Moti jih tudi odsotnost časovne kapice, ki je del obdavčitve vrednostnih papirjev, pri katerih se davek na kapitalski dobiček zniža na 0% po preteku 15. let lastništva.

