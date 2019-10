Uprava Petrola v povsem ženski zasedbi

Nada Drobne Popović, ki v tem času ne bo delovala kot članica nadzornega sveta, je po včerajšnji prelomni seji dejala, da Petrol posluje dobro in bo še naprej deloval po sprejetem poslovnem načrtu. "Prišlo pa je do pomembnega razhajanja med upravo in nadzornim svetom pri izvajanju sprejete strategije, kar je bil tudi razlog za sporazumno prekinitev mandatov članom uprave."

Kaj je razlog za odhod sicer uspešne uprave?

V medijih so včeraj velik del dneva krožila ugibanja o usodi uprave Tomaža Berločnika, pozno zvečer pa so le sporočili, da Berločnik skupaj z Rokom Vodnikomin Igorjem Stebrnakompredčasno končuje mandat.

Podobno kot Drobne Popovićeva je bil tudi Berločnik po seji nadzornega sveta redkobeseden. Razlog za odhod z vrha energetske družbe so različni pogledi, je dejal za TV Slovenija.

Po poročanju oddaje 24UR so nadzorniki popoldne več ur sedeli s tremi člani vodstva z Berločnikom na čelu. Na mizi naj bi bili dve možnosti: da uprava, ki sicer na leto skupaj zasluži milijon evrov bruto, gre sama, a z bogato popotnico, ali pa jo nadzorniki krivdno razrešijo. Izbrali so prvo, torej sporazumen razhod.

Med nadzorniki in upravo naj bi sicer počilo že na nedeljski seji. Po neuradnih podatkih, ki so jih pridobili pri 24UR, nadzorniki niso bili zadovoljni z načrti uprave glede enega od prevzemov, zaradi katerega bi se moral Petrol dodatno zadolžiti – govori se o približno 150 milijonih evrov. Plani naj bi bili, tako naši viri, preveč konzervativni, zato bi se moral po ocenah nadzornikov moral Petrol še več zadolžiti kot na začetku, poleg tega naj bi bila v dokumentih tudi napaka. Čeprav ni povzročila škode, naj bi nadzornike zaradi potencialnih posledic tako zmotila, da upravi ne zaupajo več in torej z njo ne bi mogli več delati. Uprava na drugi strani napako priznava, vendar pravi, da nikakor ni in ne bi bila usodna.