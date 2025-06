Petrol bo za eno uro zaprl prodajna mesta zunaj avtocest

"Gre za odziv na dolgotrajno in za poslovanje škodljivo regulacijo cen goriv, ki resno ogroža vzdržnost dejavnosti prodaje naftnih derivatov," so zapisali v Petrolu.

V družbi so že v ponedeljek začasno zaprli prodajna mesta Petrina, Črni Vrh nad Idrijo, Solčava in Podkoren. Ta bodo zaprta, dokler ne bodo izpolnjeni pogoji za vzdržno poslovanje, so napovedali.

V obdobju začasnega zaprtja štirih prodajnih mest in v času današnjega enournega zaprtja bodo prodajna mesta zaprta v celoti. To pomeni, da bo začasno prekinjena tudi ponudba pripadajočih storitev, kot so trgovina na prodajnem mestu, avtopralnice, električne polnilnice in druge dodatne storitve, razen poštnih.

Z obema ukrepoma Petrol opozarja, da nova regulacija ogroža poslovno vzdržnost maloprodajne mreže, razvojne načrte družbe in prispevek k energetski tranziciji v Sloveniji. Ob tem je podjetje v petek med drugim napovedalo še zaustavitev vseh razvojnih investicij v Sloveniji, zamrznitev vseh izplačil sponzorskih in donatorskih sredstev ter revizijo vseh dobaviteljskih pogodb.