Petrol in Gen-I: Elektrike imamo dovolj tudi za nove stranke

"S tem so popolnoma izrabili zaupanje 13.000 družin ter svoje odjemalce sredi energetske krize in nizkih temperatur ter s prazniki pred vrati pustili na cedilu. Hkrati so svojo odgovornost enostransko prenesli na ostale dobavitelje. Odpoved pogodb na tako kratek rok pomeni, da imajo odjemalci le še osem dni časa za sprožitev zamenjave dobavitelja, ki jih bo pripravljen sprejeti. V nasprotnem primeru pa bodo elektriko plačevali po štirikratni ceni," so navedli v Gen-I-ju, kjer Telekomu očitajo, da s tem v času največje energetske krize dodatno povečuje energetsko revščino v Sloveniji.

Čeprav Gen-I posluje brez uprave – "tudi zaradi politične intervencije predsednika uprave Telekoma Slovenije Cveta Seršena", kot izpostavljajo v družbi – se je kolegij direktorjev odločil poskrbeti za vse gospodinjske odjemalce Telekoma, in to kljub dejstvu, da dodatne elektrike še nimajo zakupljene in da so cene na borzah še dodatno narasle. Kot poudarjajo, bodo lahko to storili za vse odjemalce, ki bodo pravočasno izrazili željo po zamenjavi dobavitelja, morajo pa vsi, ki to želijo, ustrezni obrazec izpolniti pred 8. decembrom.

V Gen-I-ju so komentirali tudi problematiko sklepanja pogodb s poslovnimi odjemalci za nakup elektrike, za katere velja drugače kot za gospodinjske odjemalce, za katere je Gen-I vsaj do poletja 2022 zamrznil cene elektrike in zemeljskega plina. Kot so navedli, so stroški oskrbe z električno energijo za poslovne odjemalce v celoti odvisni od trenutka zakupa energije na trgu. Vsi, ki so sledili priporočilom družbe in si elektriko zagotovili v začetku ali vsaj sredi leta, so zadovoljni, saj bi jih kasnejša odločitev stala več.