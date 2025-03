Petrol ob padcu prihodkov zvišal dobiček, imenovali nov nadzorni svet

"S premišljenim upravljanjem stroškov in uspešnimi prodajnimi rezultati, predvsem v segmentih trgovskega blaga in energetskih rešitev, smo presegli tako lanske rezultate kot načrte," je ob tem navedel predsednik uprave Petrola Sašo Berger.

Leto 2024 sta zaznamovala nadaljevanje inflacijskih pritiskov in vztrajajoča volatilnost cen energentov, ki je sicer nižja kot lani, so ob objavi poslovnih rezultatov, s katerimi se je v četrtek seznanil nadzorni svet, zapisali v Petrolu. Lansko poslovanje so ob zahtevnih regulatornih pogojih in izzivih zaradi geopolitičnih razmer ocenili kot zelo dobre.

Ob sicer nižjih prihodkih je Petrol na ravni skupine dosegel EBITDA v višini 314,2 milijona evrov, kar je 15 odstotkov več kot v 2023 in tri odstotke nad načrti. "Ta rast je rezultat učinkovitega poslovanja kljub omejitvam zaradi regulacije," je poudaril Berger. Dodal je, da ostajajo osredotočeni na energetsko tranzicijo in digitalizacijo, kljub omejenim sredstvom pa nadaljujejo s strateškimi naložbami.

Za investicije je bilo v letu 2024 namenjenih 60,1 milijona evrov, kar je manj od načrta. Na dinamiko investicij so vplivali "negotovost, povezana s prenizkimi maržami, naraščajoča geostrateška in okoljska tveganja". Prenizke regulirane marže v Sloveniji še vedno ne omogočajo ustreznega financiranja dodatnih zakonsko obvezujočih korakov v energetski tranziciji, opozarjajo v Petrolu.

Petrol, ki to leto praznuje 80-letnico obstoja, za letos načrtuje prihodke na ravni lanskih, EBITDA v višini 339 milijonov evrov in 177,8 milijona evrov čistega dobička. Za investicije bodo po načrtu namenili 150 milijonov evrov.

Delničarji Petrola potrdili nov nadzorni svet

Delničarji Petrola so na današnji skupščini imenovali nov nadzorni svet. Člani s štiriletnim mandatom so postali Mario Selecky, Goran Kralj, Vesna Južna, Luka Zajc, Tomaž Vesel in Marko Jazbec.

V nadzornem svetu je bil od naštetih sedaj le Selecky, ki bo skupaj s Kraljem, Zajcem in Veselom, med drugim nekdanjim predsednikom računskega sodišča, nov mandat nastopil 11. aprila. Južna ga bo nastopila 16. julija, Jazbec, ki je sicer tudi predsednik uprave Save Re, pa 22. aprila.

Sedaj so v nadzornem svetu še Janez Žlak kot predsednik nadzornikov, njegov namestnik Borut Vrviščar ter člani Mladen Kaliterna, Alenka Urnaut in Aleksander Zupančič.

Vseslovensko združenje malih deležnikov (VZMD) je sicer na skupščini podalo nasprotni predlog, po katerem bi namesto Jazbeca v nadzorni svet imenovali Zlatka Jenka. Kot je pojasnil predsednik VZMD Kristjan Verbič, so se za to odločili zaradi domnevnega konflikta interesov, ki naj bi ga pri Jazbecu prepoznala kadrovska komisija nadzornega sveta Petrola, in ker si v nadzornem svetu želijo predstavnika malih delničarjev.

Namestnik predsednika nadzornikov Borut Vrviščar je pojasnil zaplet glede domnevnega konflikta interesa, do katerega je prišlo zaradi pomote pri navedbi Jazbečeve funkcije. Jazbec po njegovih besedah ni v konfliktu interesov.

Skupščina, na kateri je bilo prisotnega okoli 78 odstotkov kapitala z glasovalno pravico, se je obenem seznanila, da je svet delavcev decembra lani kot predstavnike delavcev v nadzornem svetu za štiriletno mandatno obdobje z nastopom mandata 24. februarja izvolil Roberta Ravnikarja, Marka Šavlija in Lino Jerman.

Delničarji so se seznanili tudi s pomembnejšimi pravnimi postopki družbe. Te je predstavila uprava na pobudo nadzornikov ob izteku mandata in vsled kontinuitete poročanja v času energetske krize na zadnjih skupščinah.