Petrol na Hrvaškem opozarja na nevzdržne razmere zaradi omejitve cen goriva

Uprava Petrola je imela na današnjem sestanku na ministrstvu za gospodarstvo in trajnostni razvoj priložnost predstaviti položaj, v katerem se je znašla zaradi uredbe o omejevanju maloprodajnih cen naftnih derivatov. Poudarili so, da zaradi te uredbe Petrol z vsakim litrom prodanega goriva ustvari izgubo od 0,7 do 1,7 kune na liter, medtem ko so prihodki državnega proračuna Republike Hrvaške od prodaje naftnih derivatov praktično ves čas nespremenjeni, poročajo hrvaški mediji.

V skupini Petrol pravijo, da se zavedajo bremena svetovne krize za državljane, vendar opozarjajo, da distributerji ne morejo sami nositi bremena nizkih cen naftnih derivatov. Predsednica uprave slovenskega Petrola d.d. Nada Drobne Popović je na novinarski konferenci v Zagrebu po sestanku izjavila, da upa na rešitev, ki bo pripeljala do nadaljevanja trajnostnega poslovanja družbe Petrol d.o.o. Zagreb in enakomerne porazdelitve bremena na vse deležnike.

Kako velika je vloga skupine Petrol na Hrvaškem, po njihovih besedah kažejo številke od 1996 do razširitve leta 2021, ko se jim je pridružila družba Crodux derivati. Petrol d.o.o. Zagreb ima na Hrvaškem 202 bencinska servisa s skupno 2.266 zaposlenimi, več kot 40-odstotnim tržnim deležem na Hrvaškem in je resen investitor, ki je v zadnjih petih letih tja vložil več kot 230 milijonov evrov.

"Skupina Petrol je na vseh trgih, na katerih nastopa, dosledno upoštevala navodila pristojnih institucij in doslej nosila celotno breme regulacije, poleg tega pa je med poslovanjem v letu 2021 plačala 3,92 milijarde kun oz. 520,5 milijona evrov v državni proračun Republike Hrvaške, v letu 2022 do konca septembra pa znašajo vplačila 2,95 milijarde kun oz. približno 391 milijonov evrov," še navajajo v Petrolu.

Vodstvo Petrola je predstavnikom ministrstva povedalo tudi, da so trenutne razmere nevzdržne in da je nujno treba najti rešitev, Drobne Popovićeva pa pričakuje, da bo hrvaška stran rešitev našla najkasneje do konca oktobra. Dodala je še, da razume, da so razmere izjemno zahtevne, da so cene naftnih derivatov zelo visoke, vendar je opozorila, da Petrol nima lastne rafinerije, zato je odvisen izključno od marže, ki jo zasluži kot trgovec.