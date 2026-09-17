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Gospodarstvo

Petrol po zaprtju naftovoda v Savdski Arabiji: Oskrba zaenkrat nemotena

Ljubljana, 17. 09. 2026 11.35 pred 44 minutami 1 min branja 8

Avtor:
STA
Petrol

Slovenski trgovec z naftnimi derivati Petrol trenutno še ne občuti neposrednih vplivov napovedi Savdske Arabije, da bo nekatere pošiljke surove nafte evropskim odjemalcem odpovedala in da je bilo natovarjanje nafte v pristanišču ob Rdečem morju začasno ustavljeno. Oskrba Petrolovih trgov tako zaenkrat poteka nemoteno.

"V Petrolu razmere na globalnih energetskih trgih spremljamo kontinuirano in jih sproti ocenjujemo z vidika vpliva na zanesljivost oskrbe in nabavne pogoje. Aktualno dogajanje v Savdski Arabiji in širše geopolitične razmere na Bližnjem vzhodu pri tem niso izjema," so navedli v največjem trgovcu z gorivi v Sloveniji.

Kot so zatrdili, neposrednih vplivov tega dogajanja trenutno še ne občutijo, so pa razmere zelo dinamične, "zato je težko zanesljivo napovedati njihov nadaljnji razvoj in morebitne vplive na dobavne poti in oskrbo".

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Neposrednih vplivov dogajanja trenutno še ne občutijo, pravijo na Petrolu.
Neposrednih vplivov dogajanja trenutno še ne občutijo, pravijo na Petrolu.
FOTO: Bobo

Savdska Arabija je po napadih na njen naftovod, ki povezuje Abqaiq v bližini Perzijskega zaliva s pristaniščem Yanbu ob Rdečem morju, evropske odjemalce obvestila, da bo nekatere pošiljke surove nafte odpovedala in da je bilo natovarjanje nafte v pristanišču ob Rdečem morju začasno ustavljeno.

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Medtem pa ta država dodatne pošiljke surove nafte v azijske rafinerije ponuja prek pretovora z ladje na ladjo na območju omanskega pristanišča Sohar, poročajo tuje tiskovne agencije. To naj bi nekoliko zmanjšalo zaskrbljenost glede dodatnih motenj v oskrbi s črnim zlatom, ki je načeta že zaradi zaprtja Hormuške ožine.

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KOMENTARJI8

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jank
17. 09. 2026 12.19
Petrol, hvala. Radi te imamo. Še prenizke so vaše marže, z ozirom, da si z nedobavo pomagal desničarjem, tudi prvi šofer Pišek ti je hvaležen. Sploh ga več ne moti visoka cena dizla blizu 2 €, sploh ga več ne ogroža kot ga je, ko je bil okoli 1,5 € v času prejšnje vlade.
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+1
1 0
300 let do specialista
17. 09. 2026 12.13
"Kot pravijo v družbi, bodo iz previdnostnih ukrepov vseeno cene dvignili"...😄😄
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+3
3 0
PEPINA
17. 09. 2026 12.05
DA, do volitev.
Odgovori
+4
4 0
Hudi časi
17. 09. 2026 11.59
Torek se bliža. Dizel bo prebil mejo 2 €/l. Mogoče bo celo dražji od litra slovenskega piva v naših trgovinah.
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+7
7 0
royayers
17. 09. 2026 11.47
nemotena, razen če nam Janez ne ukaže, da imamo premalo vozil za razvoz…
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+7
8 1
Hudi časi
17. 09. 2026 11.57
To bo takoj po predčasnih parlamentarnih volitvah to zimo. No, ne takoj, ampak po primopredaji poslov.
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+2
5 3
Rothschild1
17. 09. 2026 12.13
levakom se mesa. Ze vidijo bele miske in predcasne volitve 😂😂😂.
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-2
0 2
jank
17. 09. 2026 12.20
Desničarji pa se veselite visokih cen, samo, da je komi Janša!
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0 0
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