Petrol po zaprtju naftovoda v Savdski Arabiji: Oskrba zaenkrat nemotena

"V Petrolu razmere na globalnih energetskih trgih spremljamo kontinuirano in jih sproti ocenjujemo z vidika vpliva na zanesljivost oskrbe in nabavne pogoje. Aktualno dogajanje v Savdski Arabiji in širše geopolitične razmere na Bližnjem vzhodu pri tem niso izjema," so navedli v največjem trgovcu z gorivi v Sloveniji.

Kot so zatrdili, neposrednih vplivov tega dogajanja trenutno še ne občutijo, so pa razmere zelo dinamične, "zato je težko zanesljivo napovedati njihov nadaljnji razvoj in morebitne vplive na dobavne poti in oskrbo".