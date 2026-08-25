Petrol: Rekordne cene naftnih derivatov so svojevrstna anomalija

Rezervoarji, cevovodi, polnilne postaje, tako za vlakovne kompozicije kot za avtocisterne. Vsak liter goriva, ki ga v Sloveniji proda Petrol, pride skozi koprsko pristanišče in gre nato v terminal na Serminu. Pot goriva je ustaljena in predvidljiva – manj predvidljivi pa so svetovni trgi, ki določajo njegovo ceno. "Žal smo priča temu volatilnemu obdobju, kjer se situacije znotraj mesecev spreminjajo in realnost kot taka je drugačna, kot je bilo napovedano," razmere na trgu opisuje izvršni direktor, nabava in trgovanje z gorivi na Petrolu Tomaž Slavec.

Terminal na Serminu FOTO: Bobo

Že od začetka leta so napovedi kazale na znižanje cen nafte na svetovnih trgih, pa tudi že rafiniranih derivatov. "Vendar zanimivo je, da trgi kljub vsem dogodkom, če na primer danes gledamo za september pa do konca leta, predvidevajo postopno umirjanje in padanje kotacije," pojasnjuje Slavec. Navade potrošnikov so se spremenile, ljudje so postali precej občutljivi na spremembe cen. Celo tako zelo, da je marca na servisih zmanjkovalo goriva. Na povečano povpraševanje, v kolikor bi do tega v prihodnosti prišlo, pa naj bi bili bolje pripravljeni. "Skladišča naftnih derivatov v Sloveniji obratujejo 24/7, to pomeni, da imamo proces vzpostavljen, v zadnjem obdobju smo se okrepili s številom avtocistern, prav tako smo okrepili tudi določene procese v smislu organizacije in dispečerstva," zagotavlja izvršni direktor, logistika na Petrolu Rok Cizelj.

Na Petrolu zagotavljajo, da so na povečano povpraševanje pripravljeni. FOTO: Bobo