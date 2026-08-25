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Gospodarstvo

Petrol: Rekordne cene naftnih derivatov so svojevrstna anomalija

Ljubljana, 25. 08. 2026 20.18 pred 25 minutami 2 min branja 14

Avtor:
Jaka Vran
Terminal na Serminu

Vse napovedi od začetka leta so predvidevale postopno padanje cen, a se na svetovnih trgih iz meseca v mesec dogajajo pretresi, ki ceno potiskajo navzgor. Kaj lahko pričakujemo v prihodnjih mesecih? Napovedi so optimistične, a vprašanje je, če se bodo uresničile.

Rezervoarji, cevovodi, polnilne postaje, tako za vlakovne kompozicije kot za avtocisterne. Vsak liter goriva, ki ga v Sloveniji proda Petrol, pride skozi koprsko pristanišče in gre nato v terminal na Serminu.

Pot goriva je ustaljena in predvidljiva – manj predvidljivi pa so svetovni trgi, ki določajo njegovo ceno. "Žal smo priča temu volatilnemu obdobju, kjer se situacije znotraj mesecev spreminjajo in realnost kot taka je drugačna, kot je bilo napovedano," razmere na trgu opisuje izvršni direktor, nabava in trgovanje z gorivi na Petrolu Tomaž Slavec.

Terminal na Serminu
Terminal na Serminu
FOTO: Bobo

Že od začetka leta so napovedi kazale na znižanje cen nafte na svetovnih trgih, pa tudi že rafiniranih derivatov. "Vendar zanimivo je, da trgi kljub vsem dogodkom, če na primer danes gledamo za september pa do konca leta, predvidevajo postopno umirjanje in padanje kotacije," pojasnjuje Slavec.

Navade potrošnikov so se spremenile, ljudje so postali precej občutljivi na spremembe cen. Celo tako zelo, da je marca na servisih zmanjkovalo goriva. Na povečano povpraševanje, v kolikor bi do tega v prihodnosti prišlo, pa naj bi bili bolje pripravljeni. "Skladišča naftnih derivatov v Sloveniji obratujejo 24/7, to pomeni, da imamo proces vzpostavljen, v zadnjem obdobju smo se okrepili s številom avtocistern, prav tako smo okrepili tudi določene procese v smislu organizacije in dispečerstva," zagotavlja izvršni direktor, logistika na Petrolu Rok Cizelj.

Na Petrolu zagotavljajo, da so na povečano povpraševanje pripravljeni.
Na Petrolu zagotavljajo, da so na povečano povpraševanje pripravljeni.
FOTO: Bobo

Do tega bi sicer prišlo ob napovedani večji podražitvi. Takih pretresov naj ob tedenskih popravkih cen ne bi bilo več. "Kar se dogaja danes, bodo potrošniki čutili prihodnji torek na bencinskih črpalkah," še pravi Slavec. In kako kaže za prihodnji teden? Brez podražitev, pa tudi brez pocenitev, cena naj bi ostala enaka, torej še naprej rekordno visoka.

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KOMENTARJI14

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Lusio
25. 08. 2026 21.06
marzo naj znizajo,banda pohlepna,dobicki bodo spet rekordni
Odgovori
0 0
Misika1967
25. 08. 2026 21.05
Blablabla
Odgovori
+1
1 0
deltex
25. 08. 2026 21.04
Petrol ima hud monopol in lahko dela, kar hoče. Tudi naval na črpalke in težave z dostavo goriv v predvolilnem času so bile umetno sprožene, to je zdaj že več ali manj jasno. Ena prvih potez nove vlade je bil dvig marže naftnim trgovcem.
Odgovori
+1
1 0
User_5577
25. 08. 2026 21.01
Ne, goriva ni zmanjkovalo takrat! Prepoved voznje so imele cisterne! Sem zvedel iz prve roke! Ne lagat, NE LAGAT!
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+1
2 1
Pajo_36
25. 08. 2026 21.01
Ja, dejmo ane, en teden ne tankajte, ne hodite v trgovine, gostilne in tako dalje, se bo država sesula skupaj. Al pa 14 dni...bo takoj padel na evro....
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+2
2 0
Misika1967
25. 08. 2026 21.05
Res je. Dobra ideja
Odgovori
0 0
Hc4life
25. 08. 2026 21.01
Pa komu ta humus prodaja bučke
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+2
2 0
Oblastljudstvu
25. 08. 2026 20.53
Kaj nakladate? Poglejte ceno za sodček danes in ceno nafte na črpalki. Ter poglejte za mesece, leta nazaj. Imajo nas za butalce. #beebeee
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+4
4 0
janez653
25. 08. 2026 21.03
poglej še tečaj eurusd takrat in danes, ter ceno dizla na rafinerijah...
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-1
0 1
optimist11
25. 08. 2026 20.51
V parlamentu se tako kregajo okoli referendumov, da sploh ne vedo , da so se naftni derivati podražili.
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+2
2 0
Hudi časi
25. 08. 2026 20.44
"Napovedi so optimistične," v korist Petrola?
Odgovori
+3
3 0
Franček
25. 08. 2026 20.42
Ne tankam več na petrolu. Sedaj je povpraševanje dugačno in je goriva dovolj, lažnjivci.
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+2
4 2
Slavko Babič Smodej
25. 08. 2026 20.49
Ja saj so tudi sami priznali ,da se jim zelo pozna ,ko tebe več ni.
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+0
2 2
galeon
25. 08. 2026 20.25
Še en lažnivec poleg ministra se oglaša. Cene nafte na trgih padajo, pri nas pa se draži. Zdaj pa vsi krivijo rafinerije. Pataloški lažnivci ste vsi.
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+5
6 1
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