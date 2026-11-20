Kot so sporočili iz Petrola, so na rast prihodkov vplivale višje cene energentov na mednarodnih trgih. Skupina je prodala 3,08 milijona ton goriv in derivatov, kar je dva odstotka več kot v primerljivem obdobju lani. Na slovenskem trgu je bila prodaja večja za šest odstotkov, na trgih jugovzhodne Evrope za devet odstotkov, na trgih EU in drugih trgih pa je bila nižja za 15 odstotkov. Prihodki od prodaje trgovskega blaga in storitev so znašali 552,8 milijona evrov, kar je devet odstotkov več kot leto prej. Skupina je prodala tudi 16,6 teravatne ure (TWh) zemeljskega plina in 6,6 TWh električne energije.

Petrol FOTO: Bobo

Kosmati poslovni izid skupaj z zaprtimi neto izvedenimi finančnimi instrumenti je znašal 542,6 milijona evrov, kar je primerljivo z enakim obdobjem lani. EBITDA je znašal 224,7 milijona evrov in je bil za osem odstotkov nižji, dobiček iz poslovanja pa se je znižal za 16 odstotkov na 144,4 milijona evrov. Matična družba Petrol je prihodke povečala z dobrih tri na 3,7 milijarde evrov. Dobiček iz poslovanja se je s 64,4 milijona evrov letos znižal na 41,3 milijona evrov, čisti dobiček pa se je okrepil za približno 12 odstotkov na 174,9 milijona evrov. Skupina Petrol, ki zaposluje 5644 ljudi, od tega matična družba 2339, je v prvih devetih mesecih neto investirala 83,6 milijona evrov, kar je 39 odstotkov več kot leto prej.

Zaradi 'nesprejemljivega in gospodarsko nevzdržnega' sistema grozijo z ukrepi

V družbi so ob objavi poslovnih rezultatov znova izrazili nestrinjanje z regulacijo cen goriv v Sloveniji in na Hrvaškem, ob tem pa znova izpostavili, da so regulirane marže v Sloveniji med najnižjimi v EU. "Devetmesečni rezultati kažejo izrazito nesorazmerje med rastjo prodaje in dobičkonosnostjo," je poudaril predsednik uprave Petrola Sašo Berger. Dodal je, da so negativne vplive omejevali z ukrepi za večjo učinkovitost in obvladovanje stroškov, vendar jih niso mogli v celoti nadomestiti.

Predsednica nadzornega sveta Vesna Južna je spomnila na protokol ukrepov, ki so ga v družbi sprejeli v primeru nerentabilnosti poslovanja prodajnih mest. "Država z neustrezno regulacijo cen goriv Petrol postavlja v položaj, ko lahko večja prodaja pomeni tudi večjo izgubo. Takšen sistem je nesprejemljiv in gospodarsko nevzdržen," je opozorila. Napovedala je, da bo družba, če se pogoji poslovanja ne bodo spremenili, ravnala v skladu s sprejetim protokolom, ki vključuje omejitve točenja goriv ali zapiranje nerentabilnih prodajnih mest. "Petrol ne more trajno prevzemati finančnih posledic neustrezne regulacije. Naša odgovornost je zaščita dolgoročnih interesov družbe. Protokol bo delničarjem predstavljen na naslednji skupščini delničarjev," je dejala.

Ocena Petrola: zaključek leta s 15 odstotkov nižjim EBITDA od načrtovanega

V Petrolu ocenjujejo, da bo skupina leto 2026 končala s 15 odstotkov nižjim EBITDA od načrtovanega. Kot poudarjajo, kljub prizadevanjem do konca leta ne bo mogoče nadomestiti izgub, ki jih je marca povzročila neustrezna regulacija cen goriv v Sloveniji, in negativnih posledic zaostrene regulacije na Hrvaškem.