Petrol v polletju ob minimalni rasti prihodkov z močno rastjo dobička

"Regulatorni posegi v cenovno politiko na domačem trgu zavirajo investicijsko razvojni potencial skupine Petrol. Uprava ob teh omejitvah ostaja osredotočena na stabilno poslovanje, stroškovno disciplino, krepitev investicij na tujih trgih ter dolgoročni razvoj družbe," je zapisal ob objavi poslovnih rezultatov, s katerimi se je včeraj seznanil nadzorni svet.

Petrol je na ravni skupine posloval bolje kot v enakem obdobju lani, a zaostal za načrti, kar v družbi pripisujejo zaostrenemu regulatornemu okvirju. S polletnim poslovanjem tako niso zadovoljni, poudarja predsednik uprave Petrola Sašo Berger .

Petrol je sicer v prvih šestih mesecih leta rast prodaje beležil na vseh ključnih področjih poslovanja. Skupina je prodala skoraj dva milijona ton goriv in derivatov, za 316 milijonov evrov trgovskega blaga in storitev, 11 TWh zemeljskega plina, šest TWh električne energije in 75.000 MWh toplote.

Kot poudarjajo v Petrolu, je bila v prvem polletju zaradi zahtevnejšega regulatornega okolja pomembna prioriteta nadaljnje obvladovanje stroškov in optimizacija poslovanja. Zniževanje neto dolga je pomembno vplivalo na nižje stroške financiranja in s tem pozitivno vplivalo na čisti dobiček.

Neto dolg je konec junija znašal skoraj 336 milijona evrov, kar je dobrih 92 milijona evrov manj kot konec leta 2024, razmerje neto dolg glede na EBITDA pa znaša 1,0.

Za naložbe je skupina Petrol v prvih šestih mesecih namenila dobrih 37 milijonov evrov. Kot pravijo v družbi, se bo v prihodnje višina naložb prilagajala razvoju dogodkov, povezanih z regulacijo cen energentov, in stabilizaciji denarnega toka.