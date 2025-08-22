Svetli način
Gospodarstvo

Petrol v polletju ob minimalni rasti prihodkov z močno rastjo dobička

Ljubljana, 22. 08. 2025 09.00 | Posodobljeno pred 1 uro

Avtor
STA , Ti.Š.
Komentarji
19

Skupina Petrol je v prvem letošnjem polletju ustvarila tri milijarde evrov prihodkov od prodaje, kar je odstotek več kot v enakem obdobju lani. EBITDA se je okrepil za 13 odstotkov na 145 milijona evrov, dobiček iz poslovanja za 26 odstotkov, čisti dobiček pa je s 75,2 milijona evrov višji za 44 odstotkov, so sporočili iz Petrola.

Petrol
Petrol FOTO: Bobo

Petrol je na ravni skupine posloval bolje kot v enakem obdobju lani, a zaostal za načrti, kar v družbi pripisujejo zaostrenemu regulatornemu okvirju. S polletnim poslovanjem tako niso zadovoljni, poudarja predsednik uprave Petrola Sašo Berger.

"Regulatorni posegi v cenovno politiko na domačem trgu zavirajo investicijsko razvojni potencial skupine Petrol. Uprava ob teh omejitvah ostaja osredotočena na stabilno poslovanje, stroškovno disciplino, krepitev investicij na tujih trgih ter dolgoročni razvoj družbe," je zapisal ob objavi poslovnih rezultatov, s katerimi se je včeraj seznanil nadzorni svet.

Prioriteta optimizacija poslovanja

Petrol je sicer v prvih šestih mesecih leta rast prodaje beležil na vseh ključnih področjih poslovanja. Skupina je prodala skoraj dva milijona ton goriv in derivatov, za 316 milijonov evrov trgovskega blaga in storitev, 11 TWh zemeljskega plina, šest TWh električne energije in 75.000 MWh toplote.

Kot poudarjajo v Petrolu, je bila v prvem polletju zaradi zahtevnejšega regulatornega okolja pomembna prioriteta nadaljnje obvladovanje stroškov in optimizacija poslovanja. Zniževanje neto dolga je pomembno vplivalo na nižje stroške financiranja in s tem pozitivno vplivalo na čisti dobiček.

Neto dolg je konec junija znašal skoraj 336 milijona evrov, kar je dobrih 92 milijona evrov manj kot konec leta 2024, razmerje neto dolg glede na EBITDA pa znaša 1,0.

Za naložbe je skupina Petrol v prvih šestih mesecih namenila dobrih 37 milijonov evrov. Kot pravijo v družbi, se bo v prihodnje višina naložb prilagajala razvoju dogodkov, povezanih z regulacijo cen energentov, in stabilizaciji denarnega toka.

KOMENTARJI (19)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
ŠeVednoPlešem
22. 08. 2025 10.18
Torej so se debelo zlagali, da imajo strašno izgubo zaradi vladnih ukrepov ??? Mislim, da je napočil čas za popoln bojkot Petrola ... Pompozno dramatično zapirali črpalke in podobne nebuloze, v ozadju pa rekordni dobički. Torej je slovenska davčna in siceršnja zakonodaja ZELO prijazna do takšnih kramarjev, ki sami sebe kličejo "za največjega črpalkarja".
ODGOVORI
0 0
Jezna Jasna
22. 08. 2025 10.17
Sem si oddahnila. Bala sem se, da ne bodo dočakali jeseni.😂
ODGOVORI
0 0
Potouceni kramoh
22. 08. 2025 10.13
+1
K njihovemu odličnemu poslovanju je prispeval porazen odnos do strank in njihova nemoralnost in neetičnost.
ODGOVORI
1 0
Anion6anion
22. 08. 2025 10.09
+1
A niso zapirali črpalke zaradi izgub? Ne maram goloba ampak v primeru Petrola je pa prav da ne popusti
ODGOVORI
1 0
Ici
22. 08. 2025 10.05
+1
Zanimivo. A ni bil Petrol še do "včeraj" zaradi reguliranih cen goriva "tik pred bankrotom"?
ODGOVORI
1 0
Krog
22. 08. 2025 10.02
+1
“Zanimivo … še pred kratkim so zapirali črpalke zaradi "izpadov dohodka", zdaj pa čudežno rekordni dobički. A torej smo imeli mi izpade, oni pa dohodke?”
ODGOVORI
1 0
jung
22. 08. 2025 09.48
+1
Petrol, Triglav, farmacija.... Samo odirat državljane.. Nikdar jim ni dovolj. Pijavke in hijene.
ODGOVORI
1 0
slovenc59
22. 08. 2025 09.47
+1
Prikazali so velik dobiček, da bodo visok dividende.....Med letom je treba pa črpalke zapirat , da vas ni sram pogoltneži........
ODGOVORI
1 0
Tinika1
22. 08. 2025 09.37
+9
nemogoče, če so pa bli na robu zloma pred kratkim. ne razumem.
ODGOVORI
9 0
inside1
22. 08. 2025 09.36
+9
in potem je kriva cena goriva... ja taprava petrolova mafija so...
ODGOVORI
9 0
Delavec_Slo
22. 08. 2025 09.36
+8
Aja, pol pa jamranje vsak dan da so v zgubi!!!
ODGOVORI
9 1
Rozle1
22. 08. 2025 09.32
+5
No temu primerno je potrebnonplacilo in bo delovne sile dovolj doma.
ODGOVORI
6 1
Rozle1
22. 08. 2025 09.31
+6
Zakaj vsi Samo še hrepenijo po dobičku, (deli si ga samo elita) Se kdaj kdo vprašal, da bi bilo mogoče dobro kdaj deliti med zaposlene, ki so pomagali k dobičku. Potem se pa delodajalci sprašujejo zakaj ni delavcev, delovne sile. Ja pa zato ker je samo izkoriscanje ljudi. Ja sedaj se hvalijo, bomo pa Nepalce, Filipine izkoriščal. Tudi oni bojo enkrat postekal, kaj pa potem? Ne zavedajo pa se da je domača delovna sila bolj kvalitetna in pridna, samo
ODGOVORI
7 1
Watcherman
22. 08. 2025 09.29
+1
Še dvigujte ceno goriv požrešneži.
ODGOVORI
2 1
but_the_ppl_are_retarded
22. 08. 2025 09.29
+8
Se jim takoj pozna na dobičku, da so za kak dan, dva zaprli tiste 4 pumpe bogu iza nogu.
ODGOVORI
8 0
Butasti modrec
22. 08. 2025 09.21
+5
Iskrene čestitke managementu in organom upravljanja. Kriza je, kriza. Veš čas je kriza, ko je potrebno plačati zaposlene. Vsako leto pa se hvalijo z rekordnim dobički. Bencin bi najraje prodajali po 10 eur, brez udeležbe države v strukturi cene bencina. Prav patetični so s tistimi napisi na črpalkah, ki pojasnjujejo strukturo cene bencina. V bistvu pa je Petrol ustanovila država, samo do danes je, po zelo čudnih poteh gospodovih, končal v krempljih določenih sumljivih lastnikov.
ODGOVORI
5 0
Rozle1
22. 08. 2025 09.17
+9
Kako dobiček, malo nazaj je bila pa taka panika okoli cen goriva.
ODGOVORI
10 1
Rozle1
22. 08. 2025 09.17
+8
Kako dobiček, malo nazaj je bila pa taka panika okoli cen goriva.
ODGOVORI
9 1
mario7
22. 08. 2025 09.16
+9
Banda požrešna.
ODGOVORI
10 1
