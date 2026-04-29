Petrol vnovič zavrnil državo

Največje energetsko podjetje v državi je prek spletnih strani Ljubljanske borze sporočilo, da je 23. aprila od SDH in države prejelo zahtevo za dopolnitev dnevnega reda 41. skupščine delničarjev družbe, sklicane za 21. maj.

SDH in država sta zahtevali uvrstitev devetih točk na dnevni red, pri katerih bi odločali o izvedbi niza posebnih revizij poslovanja te delno državne energetske družbe. Med drugim želi SDH preveriti zadnje delovanje podjetja na področju oskrbe bencinskih servisov, pa tudi posle s skupino Perspektiva FT v lasti zakoncev Južna, ki sta pomembna lastnika Petrola.

V Petrolu so danes zapisali, da so predlogi točk za širitev dnevnega reda in sklepov pod posameznimi točkami identični predlogom točk in sklepov iz zahteve za sklic skupščine delničarjev, ki sta jo SDH in država vložila konec marca.