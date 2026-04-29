Gospodarstvo

Petrol vnovič zavrnil državo

Ljubljana, 29. 04. 2026 17.36

STA M.S.
Petrol

Družba Petrol je vnovič zavrnila zahtevo Slovenskega državnega holdinga (SDH) in države za odločanje skupščine delničarjev o izvedbi niza posebnih revizij poslovanja podjetja. Potem ko jih je sredi meseca zavrnil v zahtevi za sklic skupščine, jih je zdaj še v zahtevi za dopolnitev dnevnega reda za 21. maj sklicane redne skupščine.

Največje energetsko podjetje v državi je prek spletnih strani Ljubljanske borze sporočilo, da je 23. aprila od SDH in države prejelo zahtevo za dopolnitev dnevnega reda 41. skupščine delničarjev družbe, sklicane za 21. maj.

SDH in država sta zahtevali uvrstitev devetih točk na dnevni red, pri katerih bi odločali o izvedbi niza posebnih revizij poslovanja te delno državne energetske družbe. Med drugim želi SDH preveriti zadnje delovanje podjetja na področju oskrbe bencinskih servisov, pa tudi posle s skupino Perspektiva FT v lasti zakoncev Južna, ki sta pomembna lastnika Petrola.

V Petrolu so danes zapisali, da so predlogi točk za širitev dnevnega reda in sklepov pod posameznimi točkami identični predlogom točk in sklepov iz zahteve za sklic skupščine delničarjev, ki sta jo SDH in država vložila konec marca.

Med pomembnejšimi lastniki Petrola sta tudi zakonca Južna.
FOTO: Bobo

Takrat je Petrol predlagane točke na podlagi več argumentov, med drugim tega, da niso bili ustrezno obrazloženi, zavrnil in jih ni uvrstil na dnevni red redne letne skupščine, ki jo je vodstvo družbe nato sklicalo za 2. maj in na kateri bodo med drugim odločali o delitvi dividend v višini 2,5 evra bruto na delnico.

V Petrolu so zdaj navedli, da od SDH še vedno niso prejeli obrazložitve posameznih predlogov sklepov, te pa ni niti v zahtevi za dopolnitev dnevnega reda redne skupščine delničarjev. Petrol je zato sklenil, da predlaganih točk dnevnega reda na majsko skupščino ne bo uvrstil.

Država ima sicer v družbi neposredno (10,8 odstotka) ter prek SDH (12,7 odstotka) in Kapitalske družbe (8,6 odstotka) približno tretjinski delež. Največji posamični lastnik družbe je medtem slovaško-češka finančna skupina J&T z 12,78-odstotnim deležem, med pomembnejšimi lastniki pa sta prek Vizije Holding in Perspektiva FT tudi Dari in Vesna Južna, najbogatejša Slovenca po analizi revije Manager. Vesna Južna je tudi predsednica Petrolovega nadzornega sveta.

Enakopraven
29. 04. 2026 18.24
Mu pa namesto revizije pošljite inšpekcijo.
