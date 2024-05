Petrol z evropskim projektom v postavitev 65 polnilnih mest po državi

Namen evropskega projekta Cross-E je postavitev visokozmogljivih polnilnih mest za električna vozila na ključnih tranzitnih poteh in pristaniščih po Evropi, s čimer želi Evropska komisija uresničiti vizijo prihodnosti ničelnih izpustov pri potovanjih z električnimi vozili po Evropi, so danes sporočili iz Petrola.

Konzorcij štirih podjetij bo polnilnice postavil na Hrvaškem, Madžarskem, Poljskem, Slovaškem in Nizozemskem ter v Sloveniji, Belgiji in Italiji. Do zaključka projekta, ki je predviden za oktober 2026, si bodo prizadevali za postavitev 838 polnilnih mest za lahka električna vozila (150 do 350 kilovatov moči) in 73 polnilnih mest za težka električna vozila (350 kilovatov moči).