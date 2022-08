Petrol za povračilo stroškov zaradi regulacije zahteva 51,3 milijona evrov

Da smo resnično v obdobju vrtoglavih cen, se pozna prav na avtocestah, čeprav so se od torka cene nekoliko znižale tudi tam. Ravno pred dvema mesecema smo namreč dosegli najvišjo ceno nafte na trgu, to je 125 dolarjev (okoli 122 evrov) na sodček. Zdaj je cena malenkost padla, na približno 100 dolarjev (okoli 97 evrov) na sodček.

In kako se to kaže v cenah na avtocestah? Strokovnjaki sicer pravijo, da v Sloveniji nimamo prave konkurence – dva največja trgovca imata med sabo kar primerljive cene. In če primerjamo samo današnje cene na avtocestnih bencinskih servisih Petrola in OMV-ja, ki so nekoliko nižje kot prejšnji teden, a vseeno višje kot zunaj avtocest, boste za liter bencina na Petrolu odšteli 1,74 evra, na OMV-ju pa približno cent manj.

Liter dizla se na Petrolu bliža skoraj 1,90 evra, na OMV-ju pa stane približno dva centa manj, torej 1,87 evra. Najbolj pa preseneti dizel premium – na Petrolu ga računajo za debela 2,22 evra, na OMV pa 2,07 evra.