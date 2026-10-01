Petrol zagotovil dovolj plina, večjih podražitev ne pričakujejo

V Petrolu nakupe razporejajo na triletno obdobje in pri tem delujejo prožno, kar pomeni, da v obdobjih naglih skokov cen ne zakupujejo večjih količin oziroma se takrat vzdržijo vsakršnih nakupov. Če te razmere trajajo daljše obdobje, so del količin vseeno prisiljeni kupiti, a po Ninčevićevih zagotovilih vseeno skrbijo za to, da nagli cenovni skoki ne bodo bistveno vplivali na ceno v prihodnjih letih.

Tudi za naslednja leta član Petrolove uprave miri porabnike. Trenutno imajo po njegovih pojasnilih 95 odstotkov vseh potrebnih zmogljivosti za naslednje leto zakupljenih. Pet odstotkov, ki ostaja odprtih, lahko nekoliko vpliva na na ceno plina, ampak to, tako Ninčević, ne bodo materialno pomembni učinki.

Petrol je količine plina za letošnjo sezono namreč po njegovih besedah postopoma zakupoval dve leti v naprej in tako uravnotežil cenovna nihanja. Ceniki sicer še niso pripravljeni, po Ninčevićevih napovedih bodo objavljeni v roku enega meseca ali nekaj manj.

Petrol je zakupil ustrezne količine plina za prihajajočo sezono, glede cen pa v največjem energetskem podjetju v državi kljub rasti cene plina na veleprodajnem trgu ne pričakujejo večjih sprememb, je Ninčević povedal v izjavi ob robu današnjega dogodka Petrol Energy Future Summit 3.0.

Na vprašanje, če opažajo kakšne spremembe navad porabnikov, je član Petrolove uprave odgovoril, da bistvenih sprememb oz. zmanjšanja povpraševanja po energentih niso zaznali. Posegajo pa v zadnjih letih potrošniki vse bolj po toplotnih črpalkah in drugih vrstah energentov ter se odmikajo od tradicionalnih, kot so plin in sekanci.

Pred kurilno sezono, ki jo zaznamuje cenovni šok, predvsem pri gorivih, končnim odjemalcem, tako gospodinjstvom kot podjetjem, svetujejo, da skušajo kar najbolje poskrbeti za energetsko učinkovitost svojih domov oziroma poslovnih procesov. Podjetja pa pozivajo, da energente zakupujejo bistveno v naprej. "Še vedno nas preseneča, da danes znaten del slovenske industrije nima zakupljenih energentov za prihodnjo sezono, tudi električne energije ne za celotno leto 2027, kar predstavlja resno tveganje za same poslovne procese, konkurenčnost in inflacijo v naslednjem obdobju," je bil kritičen Ninčević.

Predvsem pa vsem svetujejo, da, če je to mogoče, poskrbijo za višji delež energetske samooskrbe, bodisi s postavitvijo sončnih elektrarn oziroma drugih nadomestnih virov, in na ta način zmanjšajo odvisnost od tržnih nihanj cen. "Enostavno povedano - lastno proizvedena energija je skoraj vedno cenejša kot tista, ki jo kupimo na trgu," je dejal.

Tudi zaloge goriv so po Ninčevićevih besedah zagotovljene, saj Petrol 80 do 90 odstotkov vseh napovedanih potreb po gorivih zakupi po terminskih pogodbah. Od glavnih dobaviteljev niso dobili obvestil, da bi bile te dobave pretrgane ali na kakršen koli drug način ogrožene. Se pa v zadnjem obdobju pojavljajo pritiski predvsem na ceno dizla, ki je posledica bistvenega zmanjšanja rafinerijskih zmogljivosti v Evropi v zadnjem obdobju ter zmanjšanja izvoza ruskega dizla v Turčijo in okoliške države, kar dviguje povpraševanje na sredozemskem trgu.

Glede regulacije cen goriv jih v Petrolu po Ninčevićevih besedah veseli, da trenutna vlada izraža posluh in pripravljenost na dialog s trgovci. Čeprav si prizadevajo za liberalizacijo trga, razumejo, da to v tem trenutku za vlado še ni sprejemljivo. Je pa Ninčević poudaril, da je vlada v vsakem primeru tako rekoč izčrpala manevrski prostor na področju regulacije maloprodajnih cen. Tako upa, da bo Evropska komisija čim prej prisluhnila slovenski prošnji za začasno znižanje trošarin pod minimalno raven, ki jo dovoljuje zakonodaja EU.