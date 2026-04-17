Petrol zavrnil državo

Petrol FOTO: Bobo

SDH – v Petrolu ima 12,7-odstotni lastniški delež, država je neposredno lastnica 10,8-odstotnega, Kapitalska družba je medtem lastnica še 10,8 odstotka delnic – je vložil zahtevo za odločanje o predlogih za izvedbo niza posebnih revizij poslovanja te delno državne energetske družbe. Med drugim želi SDH preveriti zadnje delovanje podjetja na področju oskrbe bencinskih servisov, pa tudi posle s skupino Perspektiva FT v lasti zakoncev Južna. Kot ocenjujeta uprava in nadzorni svet Petrola, so nekateri predlogi nedopustni, med njimi denimo ta, po katerem bi se presojal vpliv na vodenje poslov, kar po njunih ocenah ne more biti predmet posebne revizije. Nekateri drugi predlogi niso dovolj določni, predvsem pa kot celota posegajo v zelo širok obseg poslovanja družbe. Zelo široko zastavljene posebne revizije so po mnenju Petrola v nasprotju s konceptom "posebnosti", na katerem temelji ureditev posebne revizije skladno z zakonom o gospodarskih družbah. "Nadziranje poslov je naloga nadzornega sveta, skupščina pa ima zakonsko izrecno določene pristojnosti, ki jih delničarji ne morejo poljubno širiti," poudarjajo v družbi.

Kot pojasnjujejo, zakon namreč omejuje predmet posebne revizije. Njen predmet je lahko le vodenje posameznih, določenih poslov (pa tudi ustanovitveni postopki in postopki povečanja/zmanjšanja osnovnega kapitala), nikakor pa ne vodenje poslov na splošno. "To pomeni, da mora biti predmet posebne revizije čim bolj natančno določen, konkretiziran in ga ni mogoče določiti 'na slepo', kar je nedopustno," navajajo v Petrolu. Točke, ki sta jih predlagala SDH in Republika Slovenija, po ocenah uprave in nadzornega sveta tudi niso bile obrazložene, kljub temu da sta delničarja navedla, da razlogi za uvedbo posebne revizije obstajajo. Prav tako niso bili navedeni razlogi za sklic skupščine, poudarjajo v družbi. "Kljub posebnemu pozivu Petrola predlagateljem, da podajo obrazložitev za uvrstitev posameznih točk in predlogov sklepov na dnevni red skupščine, tega do današnjega dne niso storili," so zapisali. "Ob tako obsežno zastavljeni posebni reviziji bi moral predlagatelj pojasniti razloge, ki bi morali biti ob tako obsežno zastavljeni posebni reviziji utemeljeni, kar je pomembno predvsem z vidika zagotavljanja enakomerne obveščenosti vseh delničarjev, da se lahko vsak delničar še pred odločitvijo, ali se bo skupščine udeležil, pravočasno seznani z razlogi in namenom tako obsežne posebne revizije, ki bo terjala visoke stroške in poseg v tekoče poslovanje družbe ter vplivala na dobro ime družbe," vztrajajo v Petrolu.