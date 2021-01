Petrol prevzel hrvaškega trgovca z naftnimi derivati Crodux

S prevzemom družbe bo skupina Petrol pridobila 91 bencinskih servisov, z več kot 200 prodajnimi mesti pa se bo njen tržni delež na Hrvaškem povečal s 13 na 23 odstotkov. V regiji JV Evrope bo imela skupina Petrol tako 601 prodajno mesto. "S prevzemom bo Petrol pokril nekatera pomembna območja na Hrvaškem, kjer je bil do zdaj slabše prisoten ali pa sploh ni imel svojih prodajnih mest. Obseg poslovanja na hrvaškem trgu bo omogočal, da se tudi na ta trg prenese uspešen poslovni model, kot je vzpostavljen v Sloveniji. Pričakujemo, da bo tudi med skupino Petrol in družbo CRODUX DERIVATI DVA d.o.o. prišlo do pomembnega prenosa znanj in dobrih praks v obeh smereh,"so zapisali v sporočilu za javnost.

Crodux derivati zaposlujejo več kot 1150 delavcev, v letu 2019 je družba dosegla 5637 milijonov kun oziroma 760 milijonov evrov prihodkov od prodaje, čisti poslovni izid je znašal 142,9 milijona kun oziroma 19,3 milijona evrov.

Nakup hrvaške družbe je "skladen z obstoječo strategijo in tudi z izhodišči za pripravo nove strategije skupine Petrol ter načrti širitve družbe," ob tem še sporočajo iz Petrola. Odločitev pa je bila sprejeta tudi na podlagi tega, da je hrvaški trg po gospodarski razvitosti, razvitosti trga naftnih derivatov, kupni moči in tudi kulturno, najbližje slovenskemu trgu. Prevzem družbe je največja transakcija Petrola v zadnjih 10 letih in pomeni največje enkratno povečanje prodajnih mest v celotni zgodovini skupine Petrol.