'Veliko družb mu pridno polni požrešno državno blagajno'

V zbornici poudarjajo, da minister, kljub skoraj štirim letom na položaju, očitno spregleda dejstvo, da je "v Sloveniji veliko multinacionalk in naftnih družb, ki mu pridno polnijo požrešno državno blagajno, da lahko ta država in njeni podsistemi delujejo, prav tako vestno pa jo polnijo tudi vsa ostala velika, srednja in mala podjetja. "Sprašujemo se, do kdaj bodo podjetja to sploh še zmogla," opozarjajo. V TZS izražajo presenečenje, da vlade ne skrbijo selitve podjetij v sosednje države, da se ne sprašujejo o razlogih zanje – zlasti v zadnjih dveh letih – ter o posledicah, ki jih bodo ti procesi imeli za razvoj podjetništva in splošni razvoj Slovenije. Opozarjajo tudi na širše učinke, denimo na donacije športu, kulturi in dobrodelnim dejavnostim.

Vlada in gospodarstvo sta vse bolj na nasprotnih bregovih. FOTO: Shutterstock

Predstavniki gospodarstva so po navedbah zbornice vlado večkrat opozarjali, da poslovno okolje v Sloveniji ne omogoča uspešnega poslovanja, razvoja in zelenega prehoda, vendar so bili preslišani. Tudi tuja gospodarska združenja so predstavljala rezultate anket o zanimivosti Slovenije za tuje investicije in opozarjala na upad zanimanja investitorjev, a odziva ni bilo. "Vlada, vključno z ministrom Boštjančičem, se nikoli niso vprašali, kaj narediti, da bi preprečili selitve podjetij v tujino, kako povečati atraktivnosti za tuje investicije, ali je naš davčni sistem ustrezen. Nenazadnje, odločevalci se niso tudi nikoli vprašali, kdo bo polnil našo državno blagajno v prihodnje," poudarjajo. Kot navajajo, je utopično pričakovati izboljšanje razmer pred volitvami; nasprotno, vlade naj jih ne bi skrbela niti minimalna rast BDP niti upadanje produktivnosti, "medtem ko nekatere koalicijske partnerice razpravljajo o prenosu nedeljskih praznikov na ponedeljek". Od ministra, ki vodi strateško pomembno ministrstvo in upravlja državni proračun ter davčno in trošarinsko politiko, bi po mnenju TZS pričakovali drugačen odziv. Napoved selitve strateškega dela uspešnega podjetja v sosednjo državo bi moral razumeti kot signal za ustvarjanje privlačnejšega davčnega in poslovnega okolja, ne pa kot nekaj obrobnega, poudarjajo. Na koncu se v zbornici sprašujejo, ali gre pri ministrovem odnosu do gospodarstva zgolj za nerazumevanje ali tudi za kaj drugega. "Zadnja stvar, ki jo v teh negotovih časih potrebujejo slovensko gospodarstvo in zaposleni, je aroganca ministra, ki bi moral biti prvi in najbolj zainteresiran za to, da uspešna podjetja ostanejo v Sloveniji in tukaj prispevajo k delovanju države in skupnemu dobremu," je zapisala Mariča Lah, predsednica Trgovinske zbornice Slovenije.

Petrol Petrina FOTO: POP TV

Petrol in vlada

Po dvigu minimalne plače na 1000 evrov neto na pobudo ministra za delo Luke Mesca, so se v Petrolu odzvali burno. V podjetju opozarjajo, da v poslovnem načrtu za leto 2026 niso predvideli 16-odstotne rasti minimalne plače, zato je načrt ogrožen, je poudarila predsednica nadzornega sveta Vesna Južna. Petrol napoveduje celovito optimizacijo poslovanja: pregled vseh procesov in delovnih mest, zmanjšanje stroškov marketinga, sponzorstev in donacij, omejitev vlaganj ter izvajanje zgolj nujnih vzdrževalnih del. Strateške investicije bodo še naprej usmerjene predvsem zunaj Slovenije. Po izračunih bi dvig minimalne plače za približno 78.000 zaposlenih pomenil okoli 137 evrov višjo bruto plačo na zaposlenega, skupaj 128 milijonov evrov letno za delavce. Država bo iz tega naslova prejela približno 96 milijonov evrov prispevkov, skupni neposredni stroški za delodajalce pa bodo okoli 224 milijonov evrov. Spor med Petrol in vlado sicer ni nov, temveč se vleče že od leta 2022, ko je država uvedla regulacijo marž na naftne derivate. Takrat so v Petrolu prvič javno opozorili, da kombinacija omejevanja cen, naraščajočih stroškov dela in visokih dajatev resno ogroža poslovni model. V preteklosti je družba že začasno zaprla nekatere bencinske servise in opozarjala na zmanjševanje vlaganj v Sloveniji. Kdo je torej požrešen, je vprašanje, ki si ga zastavlja javnost. Član vladnega strateškega sveta za makroekonomska vprašanja Matej Lahovnik je za oddajo 24UR ZVEČER ocenil takole: "Pri litru goriva, ki stane malo nad 1,4 evra, država pobere 81 centov – pomeni, da dve tretjini vsega gre državi. Dajatve državi so desetkrat višje kot je marža. To pa pomeni, da je dejansko tukaj požrešna država in ne epodjetja. Dober finančni minister bi se vprašal, kaj bi naredil, da bo s stimulativnim davčnim sistemom pritegnil investicije v Slovenijo, da bomo na ta način pobrali več dajatev. To, kar se trenutno dogaja, pa ni problem samo Petrola, ker je selitev sedeža na Hrvaško napovedal tudi Lidl. In pametna država bi z nižjimi dajatvami stremela k temu, da se sedeži podjetij iz sosednjih držav selijo k nam. Dogaja se pa prav nasprotno – da cela vrsta podjetij zaradi ekstremno visokih dajatev napoveduje selitev v tujino." Zakonca Južna sta sicer po zadnji oceni revije Manager najbogatejša Slovenca, a Lahovnik pravi, da tukaj ne gre za dva zakonca, temveč je problem veliko širši in bolj pereč. "Ker cela vrsta podjetij napoveduje selitev v tujino."

Od dajatev do božičnice, praznikov in burne izmenjave mnenj