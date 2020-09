Petrolove delnice zvezde tedna na Ljubljanski borzi

Delnice Petrola so za vlagatelje postale zanimive po napovedani liberalizaciji vseh cen naftnih derivatov, zaradi česar bo trgovec lahko dvignil marže. Ljubljanska borza je sicer tudi danes trgovanje začela z rastjo indeksa SBI TOP - navzgor so ga potiskale prav Petrolove delnice, po katerih je največ povpraševanja in so se podražile za 2,50 odstotka.

Vlagatelji so ocenili, da bo takšna sprememba, ki so si jo trgovci z naftnimi derivati želeli dolgo časa, prek dviga marž pozitivno vplivala na poslovanje Petrola kot največjega ponudnika tega blaga v državi.

Občutno največ so ta teden pridobile prav delnice energetske družbe Petrol, katerih tečaj je poskočil za 6,3 odstotka na 321 evrov. Borzni posredniki so s Petrolovimi delnicami opravili za nekaj manj kot 1,3 milijona evrov poslov.

Z občutno rastjo tečaja je povezana tudi zgodba o ministru za okolje in prostor Andreju Vizjaku , ki je spomladi kupil večje količine delnic Petrola - natančneje 415 delnic, ki so bile ob nakupu vredne 120.000 evrov. Zaradi tega se je znašel pod drobnogledom Agencije RS za trg vrednostnih papirjev (ATVP), ki je uvedla nadzorni postopek zaradi suma zlorabe notranjih informacij. Vizjak vse očitke zavrača.

V Avto-moto zvezi Slovenije (AMZS) bodo po sredini odločitvi vlade, da s 1. oktobrom sprosti tudi cene 95-oktanskega bencina in dizla zunaj omrežja avtocest in hitrih cest, pozorno spremljali dogajanje na trgu pogonskih goriv. Po njihovi oceni namreč obstaja bojazen, da se bodo cene glede na strukturo trga v Sloveniji dvignile.

V AMZS napovedujejo tudi, da si bodo še naprej prizadevali za osveščenost svojih članov in drugih voznikov, ki jim priporočajo, naj točijo gorivo tam, kjer je ceneje. Informacije o cenah goriv po bencinskih servisih po Sloveniji so na voljo v njihovi brezplačni mobilni aplikaciji, na svoji spletni strani pa AMZS v sodelovanju s tujimi avtomobilskimi klubi omogoča tudi spremljanje cen goriv po evropskih državah, s čimer voznikom svetuje ter pomaga pri načrtovanju poti v tujini.

Vlada RS je po sprostitvi cen naftnih derivatov na bencinskih servisih ob avtocestnem križu in hitrih cestah sedaj sprostila še ceni 95-oktanskega bencina in dizelskega goriva zunaj avtocest. Avto-moto zveza Slovenije bo pozorno spremljala dogajanje na trgu pogonskih goriv, saj obstaja bojazen, da se bodo cene, glede na specifično situacijo slovenskega trga z naftnimi derivati, dvignile. Z brezplačno AMZS mobilno aplikacijo, s katero med drugim obvešča tudi o cenah goriv na bencinskih servisih po Sloveniji, bo še naprej skrbela za osveščenost svojih članov in drugih voznikov oziroma jim zagotavljala možnost, da poiščejo najnižjo ceno goriva, napovedujejo.

V AMZS so spomnili, da so že leta 2016, ko je vlada sprostila cene 95-oktanskega bencina in dizelskega goriva na bencinskih servisih ob avtocestnem križu in ob hitrih cestah izpostavili, da se bodo cene teh goriv tam zvišale oziroma se ne bodo znižale. Pri tem opozarjajo, da so imeli naftni trgovci že pred deregulacijo leta 2016 namreč možnost prodajati goriva po nižjih cenah od določenih, pa tega niso počeli.

Praksa v zadnjih štirih letih je njihova pričakovanja potrdila. V tem času so bile tako cene goriv na bencinskih servisih ob avtocestah in hitrih cestah, sicer minimalno, a vseeno višje kot na drugih bencinskih servisih.

V AMZS pravijo, da se vsekakor zavzemajo za načela delovanja prostega trga, ki praviloma res prinašajo prednosti za potrošnike, vendar le ob pogoju, da prosti trg pravilno deluje. Glede na obstoječe razmere na slovenskem trgu z naftnimi derivati pa jih skrbi, da ta ne bo deloval na način, ki bi zagotavljal konkurenčnost ponudbe oziroma cen.

Vlada je sicer med ključnimi argumenti za prenehanje nadziranja cen še preostalih naftnih derivatov navedla omogočanje večje konkurence na trgu, ki naj bi najprej povečala ponudbo bencinskih servisov diskontnih trgovcev, nato pa na trg privabila tudi nove ponudnike. Ravno zato naj ne bi prišlo do dodatnega dviga marž naftnih trgovcev in s tem bistvenega dviga cen naftnih derivatov.

V teh argumentih jim pritrjujejo v Trgovinski zbornici Slovenije in tudi nekateri ekonomisti, naftni trgovci na čelu z OMV in Petrolom kot največjima ponudnikoma pa v tem vidijo normalizacijo razmer in možnost večje izbire za potrošnike. V zvezi potrošnikov medtem koristi liberalizacije cen ne vidijo in pričakujejo dvig cen.