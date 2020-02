Petrolovi nadzorniki za člana uprave imenovali tudi Bajuka in Bitenca

V upravo Petrola so člani nadzornega sveta v ponedeljek imenovali Jožeta Bajuka in Matijo Bitenca , ki sta se pridružila predsednici Nadi Drobne Popović , ki je položaj zasedla po nenadni in presenetljivi razrešitvi prejšnjega vodstva. Kot je sporočil predsednik nadzornega sveta Petrola Sašo Berger, Drobne Popovićeva mandat nastopa prav z današnjim dnem, medtem ko bosta Bajuk in Bitenc mandat nastopila 11. marca.

Kot je še dodal Berger je Bitenc po izobrazbi univerzitetni diplomirani ekonomist, z opravljenim magisterijem, Bajuk pa univerzitetni diplomirani pravnik z opravljenim magisterijem sociologije.

Do nastopa mandata gornjih dveh članov bo v upravi delovala še vedno kot članica uprave Danijela Ribarič Selaković. Članica uprave in delavska direktoricaIka Krevzel Panić ima mandat do 10. decembra letos.

"Nada Drobne Popović je kot članica in predsednica nadzornega sveta Petrola podala odstopno izjavo," je še zapisal Berger.

Oktobra so nadzorniki presenetljivo razrešili upravo pod vodstvom Tomaža Berločnika. Kot so pojasnili šele dva tedna kasneje, je uprava izgubila njihovo zaupanje, zmotili pa so jih predvsem načrti za investiciji, ki bi pomenili bistveno večje zadolževanje od predvidenega. Nekdanji člani uprave, v kateri sta poleg Berločnika sedela še Rok Vodnik in Igor Stebernak, so trdili, da gre za enostranska pojasnila.

Z razrešitvijo se je na nujni ukvarjala tudi parlamentarna komisija za nadzor javnih financ. Zaslišali so tudi takrat prvo nadzornico Nado Drobne Popović, del zaslišanja pa je potekal za zaprtimi vrati. Njeni odgovori takrat poslancev niso prepričali.