Piloti in vodstvo Adrie Airways se še pogajajo, stavka še visi v zraku

Piloti in vodstvo letalskega prevoznika Adria Airways nadaljujejo pogajanja o novi kolektivni pogodbi, dogovora zaenkrat ni, je povedal Marko Kastelic iz Sindikata prometnih pilotov Slovenije. Če ne bo dogovora, so piloti za nedeljo napovedali začetek prve od treh tridnevnih stavk.

Potem ko sta bili strani že blizu dogovora, je vodstvo v četrtek zvečer pogajanja prekinilo, je povedal Kastelic. Danes ob 10. uri so jih nadaljevali in okoli 15. ure so še potekala.

Pogajajo se o novi kolektivni pogodbi, potem ko je 1. septembra stara potekla. Glavne zahteve pilotov – in tudi kabinskega osebja, ki se z vodstvom pogaja ločeno – se nanašajo na pogoje dela.

Piloti so prejšnji teden napovedali, da bodo v primeru, da ne bo prišlo do dogovora, stavkali, in sicer od 8. do 10. septembra, od 18. do 20. septembra in od 30. septembra do 2. oktobra.

V Adrii Airways so ta teden povedali, da vmesnih faz pogajanj ne bodo komentirali. Letalski prevoznik, ki je od leta 2016 v lasti družbe AA International Aviation Holding oz. posredno v pretežni lasti nemškega sklada 4K Investments, se že nekaj časa sooča s finančnimi težavami, prav tako še vedno niso znani njihovi lanski poslovni rezultati.

Družba jih še ni predložila Agenciji za civilno letalstvo, ki bo po prejemu letnega poročila podala oceno finančne sposobnosti letalskega prevoznika. Ta pa je pogoj za ohranitev licence.

V skladu z evropsko uredbo o letalstvu morajo letalski prevozniki revidirano bilanco lokalni agenciji za civilno letalstvo oddati v šestih mesecih po koncu poslovnega leta oziroma najkasneje v skladu z državno zakonodajo, ki velja za gospodarske družbe – v Sloveniji torej do 31. avgusta, poroča časnik Finance.

Ministrica za infrastrukturo Alenka Bratušek je danes na novinarski konferenci v Ljubljani, na kateri je sicer govorila o spremembi akta o ustanovitvi družbe SODO, dejala, da ji je žal, da se je prevoznik znašel v takšnem položaju. Zakaj je bila družba, ki je novega lastnika dobila v času vlade Mira Cerarja, prodana finančnemu skladu in ne strateškemu partnerju, je po njenih besedah vprašanje za koga drugega.

Ministrica je sicer po lastnih navedbah vladi predlagala, da bi kot skupščina Slovenskega državnega holdinga zahtevala revizijo prodaje Adrie Airways skladu 4K Invest, a zaenkrat na vladi glede tega ni bila uspešna.

V medresorski obravnavi je po njenih besedah predlog novele zakona o letalstvu, ki bi državi omogočil, da za zagotavljanje povezave na določenih linijah nudi subvencije. "Ampak šlo bi za štiri do pet linij, ne za vse, na katerih leti Adria," je dodala ministrica.