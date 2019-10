Piloti Šarcu predstavili svojo rešitev za pogorelo Adrio

Kot je dejal Marko Kastelic, so ministru in premierju, s katerima so se sicer sestali ločeno, predstavili argumente, zakaj Slovenija potrebuje nacionalnega letalskega prevoznika. "Vlada pa nas je seznanila z njihovimi aktivnostmi na tem področju," je dejal. Piloti so vladi ponudili tudi možnost sodelovanja in pomoči pri morebitnih nadaljnjih korakih. "Nikoli nismo bili samo piloti in znamo na stvari tudi drugače pogledati," je dejal.

Po njegovih besedah imajo piloti po stečaju Adrie Airways sicer ogromno ponudb za delo, vendar jih je le malo dobrih. Zato so tudi predsedniku vlade povedali, da morajo dokaj hitro dobiti povratne informacije o usodi letalstva v Sloveniji, sicer po odhodu pilotov v tujino ne bodo mogli s kom sodelovati.